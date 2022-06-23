РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7180 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 260 0
Днепропетровщина (2875) обстрел (20073)

Оккупанты обстреляли город Апостолово на Днепропетровщине, - мэр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Враг попал по Апостолово на Днепропетровщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал городской голова Апостолово Андрей Оса.

"Места прилета по понятным причинам детализировать не могу. Информацию о разрушениях/пострадавших выясняем", - написал он.

Мэр также подчеркнул, что все места, где могут быть разбросаны кассетные элементы, сейчас неизвестны. Поэтому он призвал людей быть осторожными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На южном направлении ВСУ уничтожили 20 оккупантов, вражескую технику и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 