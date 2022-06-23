Оккупанты обстреляли город Апостолово на Днепропетровщине, - мэр
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Враг попал по Апостолово на Днепропетровщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал городской голова Апостолово Андрей Оса.
"Места прилета по понятным причинам детализировать не могу. Информацию о разрушениях/пострадавших выясняем", - написал он.
Мэр также подчеркнул, что все места, где могут быть разбросаны кассетные элементы, сейчас неизвестны. Поэтому он призвал людей быть осторожными.
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