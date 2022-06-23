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Дніпропетровщина (2343) обстріл (20932)

Окупанти обстріляли місто Апостолове на Дніпропетровщині, - мер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Ворог поцілив по Апостолове на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав міський голова Апостолового Андрій Оса.

"Місця прильоту із зрозумілих причин деталізувати не можу. Інформацію про руйнування/ постраждалих з'ясовуємо", - написав він.

Міський голова також наголосив, що всі місця, де можуть бути розкидані касетні елементи зараз невідомі. Тому він закликав людей бути обережними.

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Автор: Роман Свиридович
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