Российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить Лисичанск, - американский Институт изучения войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Эксперты отмечают, что российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить Лисичанск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
По информации ISW, российские системы противовоздушной обороны на востоке Украины ограничивают эффективность украинских беспилотников, поэтому ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 вылетов в день.
Однако украинские ВВС и вооруженные беспилотники остаются активными в других зонах боевых действий, нанося за последнюю неделю несколько успешных ударов по враждебным целям в Херсонской области.
Со ссылкой на российские источники Институт сообщает, что "российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине", а российское руководство продолжает проводить принудительную частичную мобилизацию, которая способствует ограниченным изменениям, но негативно влияет на моральный дух и дисциплину принудительно мобилизованных лиц.
Основные выводы экспертов ISW:
- Российские войска продолжали штурм южнее Лисичанска и, вероятно, захватят город в ближайшие дни, но вряд ли быстро возьмут под контроль район Северодонецка-Лисичанска.
- Оккупанты продолжали наступательные действия на Славянск и достигли незначительного продвижения.
Захватчики активизировали усилия по перекрытию украинских линий связи на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки своих операций в направлении Лисичанска.
- Российские силы сосредоточились на оборонных операциях вдоль Южной оси и, возможно, добились незначительных успехов в пределах Николаевской области.
- Власти РФ продолжают меры по содействию экономической интеграции оккупированных территорий.
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Просто подивіться кілька десятків його попередніх "аналізів": або тривіальні констатації, або сценарні варіанти (я теж так можу) або обережний, кваліфікований вкид на користь "слави русського оружія".
Журналістика і інформаційна гігієна - це якось має корелювати.
Лише у цій темі ви тужите тут і там - "здадуть", "втрачено" тощо.
Якщо у вас особиста депресія на тему зради - є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ,
волонтерам або переселенцям, не попускає - подвойте суму і повторіть - і так до зцілення.
Якщо ж ви "відпрацьовуєте" - то вам у напрямку російського військогово корабля.
Так ти ж та ж сама псина, яка привела Україну до того, що захищати нашу незалежність від ворога нічим! Це ти гадина привів до влади зрадників Zе/дермаків та крадіїв кірюх! Розікрали весь можливий ДОЗ в попередні три роки, нічого не створили.
Падлюка ти наволоч попадись мені в руки, сволоч, вдушу! Ти кого й кудя підрядився посилати? Підар ти мокрожопий, під шконкою твоєму ирупу місце, Здохни
Якщо вже хочеться мати настрій - то люська афериствич куди професійніша в цій сфері.
will likely reach the city in the coming days
Reach - не захопити, а досягти.
Вони повідомляють, що кацапня найближчими днями може доповзти до околиць Лисичанська. Швидше за все так і буде, місто підготували до оборони, вийшли з Гірського і Золотого, де були серйозні укріплення, які тримали до останнього, поки не виникла загроза, що оточення ось-ось замкнеться. Вихід з невигідних позицій Лоскутівки та Рай-Олександрівки - теж наслідок виходу з Гірського-Золотого. Ті села тримали лише щоб залишити коридор для відходу. Після того, як вийшли, змісту тримати їх немає.
А ось швидко захопити Лисичанськ кацапи зможуть лише в своїх вологих снах. Якщо постачання озброєнь піде системно хоча б такими темпами, як зараз, то Лисичанськ вони захоплять ніколи.