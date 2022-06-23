Российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить Лисичанск, - американский Институт изучения войны

Эксперты отмечают, что российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить Лисичанск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По информации ISW, российские системы противовоздушной обороны на востоке Украины ограничивают эффективность украинских беспилотников, поэтому ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 вылетов в день.

Однако украинские ВВС и вооруженные беспилотники остаются активными в других зонах боевых действий, нанося за последнюю неделю несколько успешных ударов по враждебным целям в Херсонской области.

Со ссылкой на российские источники Институт сообщает, что "российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине", а российское руководство продолжает проводить принудительную частичную мобилизацию, которая способствует ограниченным изменениям, но негативно влияет на моральный дух и дисциплину принудительно мобилизованных лиц.

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Основные выводы экспертов ISW: