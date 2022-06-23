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Російські окупанти найближчими днями можуть захопити Лисичанськ, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Експерти зазначають, що російські окупанти найближчими днями можуть захопити місто Лисичанськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією ISW, російські системи протиповітряної оборони на сході України обмежують ефективність українських безпілотників, саме тому ЗСУ скоротили повітряні операції до 20-30 вильотів на день.

Проте українські ВПС та озброєні безпілотники залишаються активними в інших зонах бойових дій, завдавши за останній тиждень кілька успішних ударів по ворожих цілях у Херсонській області.

Із посиланням на російські джерела Інститут повідомляє що "російським військам не вистачає чисельності та сили для успіху в боях в Україні", а російське керівництво продовжує проводити примусову часткову мобілізацію, яка сприяє обмеженим змінам, але негативно впливає на моральний дух і дисципліну примусово мобілізованих осіб.

Основні висновки експертів ISW:

  • Російські війська продовжували штурм на південь від Лисичанська і, ймовірно, захоплять місто найближчими днями, але навряд чи швидко візьмуть під контроль район Сєверодонецька-Лисичанська.
  • Окупанти продовжували наступальні дії на Слов’янськ і досягли незначного просування.
  • Загарбники активізували зусилля з перекриття українських ліній зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки своїх операцій у напрямку Лисичанська.
  • Російські сили зосередилися на оборонних операціях уздовж Південної осі і, можливо, досягли незначних успіхів у межах Миколаївської області.
  • Влада РФ продовжує заходи щодо сприяння економічній інтеграції окупованих територій.

Також читайте: Росіяни атакуватимуть околиці Лисичанська, бої будуть як в Маріуполі, - американський Інститут вивчення війни

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Припиніть вже цитувати цей "американський" інститут, розганяючі цитуванням його проросійські інформаційні атаки !
Просто подивіться кілька десятків його попередніх "аналізів": або тривіальні констатації, або сценарні варіанти (я теж так можу) або обережний, кваліфікований вкид на користь "слави русського оружія".
Журналістика і інформаційна гігієна - це якось має корелювати.
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23.06.2022 06:41
+13
Диванні стратеги задовбали. Військове командування знає куди треба валити.
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23.06.2022 07:03
+12
Знову перебрехали.

will likely reach the city in the coming days

Reach - не захопити, а досягти.

Вони повідомляють, що кацапня найближчими днями може доповзти до околиць Лисичанська. Швидше за все так і буде, місто підготували до оборони, вийшли з Гірського і Золотого, де були серйозні укріплення, які тримали до останнього, поки не виникла загроза, що оточення ось-ось замкнеться. Вихід з невигідних позицій Лоскутівки та Рай-Олександрівки - теж наслідок виходу з Гірського-Золотого. Ті села тримали лише щоб залишити коридор для відходу. Після того, як вийшли, змісту тримати їх немає.

А ось швидко захопити Лисичанськ кацапи зможуть лише в своїх вологих снах. Якщо постачання озброєнь піде системно хоча б такими темпами, як зараз, то Лисичанськ вони захоплять ніколи.
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23.06.2022 08:17
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Київ за 3 дні вже захопили.
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23.06.2022 06:39 Відповісти
Припиніть вже цитувати цей "американський" інститут, розганяючі цитуванням його проросійські інформаційні атаки !
Просто подивіться кілька десятків його попередніх "аналізів": або тривіальні констатації, або сценарні варіанти (я теж так можу) або обережний, кваліфікований вкид на користь "слави русського оружія".
Журналістика і інформаційна гігієна - це якось має корелювати.
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23.06.2022 06:41 Відповісти
Тут же на цензорі місяць назад цей інститут писав що ось северодонецьк буде взятий бо росіяни готуються його брати, але пройшов місяць і досі беруть. Але лисичанськ взяти теж може буде не просто
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23.06.2022 06:57 Відповісти
сівеськодонецьк насправді вже втрачений. Там проблема інша - з околиць би евакуювати би через річку останніх наших захисників міста, щоб не потрапили би вони до полону.
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23.06.2022 07:24 Відповісти
А что разве орки уже промзону заняли ?
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23.06.2022 07:52 Відповісти
на днях наші здадуть, схоже...
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23.06.2022 08:25 Відповісти
а що, болючу правду жОПі не хочеться чути?
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23.06.2022 07:26 Відповісти
"Болюча правда" у вашому виконанні - це наполеглива і масована зрадофілія.
Лише у цій темі ви тужите тут і там - "здадуть", "втрачено" тощо.
Якщо у вас особиста депресія на тему зради - є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ,
волонтерам або переселенцям, не попускає - подвойте суму і повторіть - і так до зцілення.
Якщо ж ви "відпрацьовуєте" - то вам у напрямку російського військогово корабля.
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23.06.2022 08:53 Відповісти
дивлюсь в свій кондуїт, визначаю, хто такий Алексей Первеев 0c647dc7 - і бачу, що це зебіл бруднопородний ще з 2019-го.
Так ти ж та ж сама псина, яка привела Україну до того, що захищати нашу незалежність від ворога нічим! Це ти гадина привів до влади зрадників Zе/дермаків та крадіїв кірюх! Розікрали весь можливий ДОЗ в попередні три роки, нічого не створили.
Падлюка ти наволоч попадись мені в руки, сволоч, вдушу! Ти кого й кудя підрядився посилати? Підар ти мокрожопий, під шконкою твоєму ирупу місце, Здохни
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23.06.2022 10:42 Відповісти
зато по змеинному артой и беспилотниками валим. хотя в этом сейчас никакого смысла нет. лучше б эти средства под лисичанск отправили.
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23.06.2022 06:54 Відповісти
И в Одессе 2 бригады без толку "ждут десант", которого похоже никогда не будет...
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23.06.2022 07:40 Відповісти
я тебя рузькэ спамил и спамить буду.
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23.06.2022 08:16 Відповісти
Никакого смысла? А Одесса? А потенциально возможная высадка рашистов на Бессарабии при закреплении их на Змеином?
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23.06.2022 07:40 Відповісти
Про цю потенційну "висадку" з 24.02.2022 говорять. Хєрові з кацапів десантники морські як свідчить історія...
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23.06.2022 08:00 Відповісти
они и без змеинного могут высадится. того острова всего 4 гектара. из севастополя до одессы всего 200 км.. кораблем за 6 часов можно доплыть и без змеинного. стратегической роли остров не играет. если уж и стрелять, то по кораблям. а вот на фронте под лисичанском артиллерия сейчас нужна намного больше.
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23.06.2022 08:05 Відповісти
Диванні стратеги задовбали. Військове командування знає куди треба валити.
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23.06.2022 07:03 Відповісти
А в феврале, в Херсоне, знали куда СВАЛИВАТЬ.
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23.06.2022 07:23 Відповісти
Тебе там не вистачало , точно би Херсон втримали.
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23.06.2022 07:59 Відповісти
Та не може бути! Жданов сказав що Лисичанськ - неприступна цитадель.
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23.06.2022 07:07 Відповісти
один з тих самих "позитивних блогерів" в жОПі.
Якщо вже хочеться мати настрій - то люська афериствич куди професійніша в цій сфері.
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23.06.2022 07:28 Відповісти
Схоже, що ти позаштатний пропагандон від цього інституту і заодно у Солов*їного посліду . Стараєшся ради ідеї навіть, а не за ватні пончики. Всі твої "коменти", вірніше пропагандонія, можна звести до одного речення: "Мы усе умрём". Але, зважаючи на твої "коменти", з них витікає: "А усе гуские будут живы".
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23.06.2022 07:45 Відповісти
Тут на цензорі постійно передруковують русняву пропаганду.
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23.06.2022 08:36 Відповісти
здохнеш ти, придурку, навіть не від старості, а від свого долбоіпізму
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23.06.2022 10:29 Відповісти
Ні, Генштаб саме вас усю неділю чекав, коли ви скажете про це.
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23.06.2022 07:42 Відповісти
Генштаб визнає: "Ситуація біля Сєвєродонецька: окупанти захопили два населені пункти (Лоскутівка та Рай-Олександрівка); ведуть штурмові дії з метою встановлення контролю за населеним пунктом Сиротине і готуються до форсування Сіверського Дінця".
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23.06.2022 07:38 Відповісти
Могут захватить...но могут отсосать. О чем новость?
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23.06.2022 08:09 Відповісти
Знову перебрехали.

will likely reach the city in the coming days

Reach - не захопити, а досягти.

Вони повідомляють, що кацапня найближчими днями може доповзти до околиць Лисичанська. Швидше за все так і буде, місто підготували до оборони, вийшли з Гірського і Золотого, де були серйозні укріплення, які тримали до останнього, поки не виникла загроза, що оточення ось-ось замкнеться. Вихід з невигідних позицій Лоскутівки та Рай-Олександрівки - теж наслідок виходу з Гірського-Золотого. Ті села тримали лише щоб залишити коридор для відходу. Після того, як вийшли, змісту тримати їх немає.

А ось швидко захопити Лисичанськ кацапи зможуть лише в своїх вологих снах. Якщо постачання озброєнь піде системно хоча б такими темпами, як зараз, то Лисичанськ вони захоплять ніколи.
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23.06.2022 08:17 Відповісти
Така фігня тут не перший раз. Де професіоналізм?
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23.06.2022 08:41 Відповісти
Де вони ту історію вивчали? Англія ж каже друге,внизу Чуприна уже відповів. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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23.06.2022 09:06 Відповісти
А если даже и захватят, то этот Лисичанск что, столица Украины или пуп Земли? Украинцы сразу капитулируют после захвата этого городка?
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23.06.2022 09:38 Відповісти
Смотрите.Сейчас путин кидает все резервы и все,что можно на захват украинских земель. Снимает с других фронтов и кидает в бой.Новые русские солдаты идут по трупам вперёд .Затем новые ещё вперёд и так,пока мясо не закончится...Нам говорят,что убили 34 тысячи русских,но никто не считал сколько русские вывезли и закопали после наших обстрелов и боёв.Я думаю ,что русских и лднр убитых уже 60-70 тысяч.Не меньше.Плюс много трехсотых,которые никогда не вернутся в армию ( без рук,ног ,глаз и т.д ). То есть мы вывели из строя примерно 150 тысяч убитых и раненых,которые никогда не вернулся на передовую!!!Сколько ещё осталось у РФ считайте сами!Пусть где-то ещё 150 тысяч это армия РФ + дэбилы лднр.А продвигаются они только потому ,что сильно давят и ведут колоссальные обстрелы .Гатят из всего ,что можно и плотность ужасная...Думайте сами через сколько у армии РФ закончится наступательный потенциал и ш апкозакидательство .Все говорит о том ,что русские выдыхаются.Уже продаижениеиих войск старт медленнее .На других фронтах практически не атакуют,снимают свои войска с одного фронта и перебрасывают на другой закрыть дефицит живой силы..всу делают все правильно.Слава Украине!
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23.06.2022 09:38 Відповісти
Может я чего то не понимаю , но смысл было удерживать Северодонецк путем немалых потерь? Не лучше ли было раньше отойти к лисичанску , перегруппироваться и удерживать их за рекой , а все силы направить на оттеснение орков от трассы Бахнут-Лисичанск и недопущения окружения наших сил в Лисичанске? Если Северодонецк удерживали исключительно по прихоти Зеленского , то его расстрелять надо!
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23.06.2022 09:41 Відповісти
наші втрати в будь-якому випадку, з-за будь-яких боїв за будь-який населений пункт України будуть значними через одну ГОЛОВНУ причину: непідгтовленність до повномасштабного вторгнення касапів у цій війні. Щоправда, ця причина - це наслідок вибору в 2019-му; але це інша, більш глобальна розмова.
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23.06.2022 10:46 Відповісти
 
 