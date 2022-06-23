Російські окупанти найближчими днями можуть захопити Лисичанськ, - американський Інститут вивчення війни
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Експерти зазначають, що російські окупанти найближчими днями можуть захопити місто Лисичанськ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
За інформацією ISW, російські системи протиповітряної оборони на сході України обмежують ефективність українських безпілотників, саме тому ЗСУ скоротили повітряні операції до 20-30 вильотів на день.
Проте українські ВПС та озброєні безпілотники залишаються активними в інших зонах бойових дій, завдавши за останній тиждень кілька успішних ударів по ворожих цілях у Херсонській області.
Із посиланням на російські джерела Інститут повідомляє що "російським військам не вистачає чисельності та сили для успіху в боях в Україні", а російське керівництво продовжує проводити примусову часткову мобілізацію, яка сприяє обмеженим змінам, але негативно впливає на моральний дух і дисципліну примусово мобілізованих осіб.
Основні висновки експертів ISW:
- Російські війська продовжували штурм на південь від Лисичанська і, ймовірно, захоплять місто найближчими днями, але навряд чи швидко візьмуть під контроль район Сєверодонецька-Лисичанська.
- Окупанти продовжували наступальні дії на Слов’янськ і досягли незначного просування.
- Загарбники активізували зусилля з перекриття українських ліній зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки своїх операцій у напрямку Лисичанська.
- Російські сили зосередилися на оборонних операціях уздовж Південної осі і, можливо, досягли незначних успіхів у межах Миколаївської області.
- Влада РФ продовжує заходи щодо сприяння економічній інтеграції окупованих територій.
Будь ласка, зачекайте...
Просто подивіться кілька десятків його попередніх "аналізів": або тривіальні констатації, або сценарні варіанти (я теж так можу) або обережний, кваліфікований вкид на користь "слави русського оружія".
Журналістика і інформаційна гігієна - це якось має корелювати.
Лише у цій темі ви тужите тут і там - "здадуть", "втрачено" тощо.
Якщо у вас особиста депресія на тему зради - є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ,
волонтерам або переселенцям, не попускає - подвойте суму і повторіть - і так до зцілення.
Якщо ж ви "відпрацьовуєте" - то вам у напрямку російського військогово корабля.
Так ти ж та ж сама псина, яка привела Україну до того, що захищати нашу незалежність від ворога нічим! Це ти гадина привів до влади зрадників Zе/дермаків та крадіїв кірюх! Розікрали весь можливий ДОЗ в попередні три роки, нічого не створили.
Падлюка ти наволоч попадись мені в руки, сволоч, вдушу! Ти кого й кудя підрядився посилати? Підар ти мокрожопий, під шконкою твоєму ирупу місце, Здохни
Якщо вже хочеться мати настрій - то люська афериствич куди професійніша в цій сфері.
will likely reach the city in the coming days
Reach - не захопити, а досягти.
Вони повідомляють, що кацапня найближчими днями може доповзти до околиць Лисичанська. Швидше за все так і буде, місто підготували до оборони, вийшли з Гірського і Золотого, де були серйозні укріплення, які тримали до останнього, поки не виникла загроза, що оточення ось-ось замкнеться. Вихід з невигідних позицій Лоскутівки та Рай-Олександрівки - теж наслідок виходу з Гірського-Золотого. Ті села тримали лише щоб залишити коридор для відходу. Після того, як вийшли, змісту тримати їх немає.
А ось швидко захопити Лисичанськ кацапи зможуть лише в своїх вологих снах. Якщо постачання озброєнь піде системно хоча б такими темпами, як зараз, то Лисичанськ вони захоплять ніколи.