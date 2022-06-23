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Товарищ для Патрона: разминировать Украину поможет робот-пес от Boston Dynamics

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

boston,dynamics

Армия США согласовала передачу одной из двух роботизированных собак Spot, разработанных компанией Boston Dynamics, для очистки украинских территорий от мин и других боеприпасов после их освобождения от российских войск.

Об этом сообщает Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам исполнительного директора компании по разминированию HALO Trust, имеющей несколько контрактов с правительством США на работу в Украине, Криса Уотли, робопес будет использован для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов в ранее контролируемых россией районах вблизи Киева.

Spot может помочь переносить боеприпасы в яму, позволяя саперам безопасно взрывать их партиями от 50 до 100 снарядов вдали от гражданского населения и не подвергая опасности ни одну из 10 команд HALO, которые сейчас работают в Буче и в Броварах.

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Отмечается, что саперы все чаще используют роботов в полевых условиях, чтобы снизить риск подрыва людей.

"В общем, Spot является эффективным инструментом для защиты людей от опасности, и робот часто используется для осмотра потенциально опасных материалов с безопасного расстояния", - заявил директор по маркетингу и коммуникациям компании Николас Ноэл.

Робот от Boston Dynamics уже работал в Украине. В октябре 2020 он замерял радиацию в Чернобыльской зоне отчуждения.

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Топ комментарии
+12
nenado - vot etot umejet otrivatj kacapam jaica

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23.06.2022 11:39
+10
Кацапи, побачивши такого песика: "А-А-ААА ***!!! Психиатра зови - белка пришла!!!"
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23.06.2022 11:16
+9
На кацапів натравити. Гарантовано повсираються
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23.06.2022 11:13
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Нашого українського патрона ніхто не перепатронить...
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23.06.2022 11:10 Ответить
еще интересует такой , который мины ставит
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23.06.2022 12:10 Ответить
На кацапів натравити. Гарантовано повсираються
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23.06.2022 11:13 Ответить
Кацапи, побачивши такого песика: "А-А-ААА ***!!! Психиатра зови - белка пришла!!!"
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23.06.2022 11:16 Ответить
І терміновий (а краще- термінальний) заштрик галоперідолом!
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23.06.2022 11:38 Ответить
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23.06.2022 12:09 Ответить
Письков заявит, что Украине помогают инопланетяне.
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23.06.2022 11:49 Ответить
Robocop, robodog...

Після війни чекатимемо на мовчазних robowife?
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23.06.2022 11:14 Ответить
Ніт, їм якраз мовчазними бути не треба (бо інакше вони мало відрізнятимуться від бюджетних гумових варіантів).
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23.06.2022 11:22 Ответить
А что нельзя на него поставить пулемет MG-43 и отправить на рашистов?
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23.06.2022 11:20 Ответить
Лучше пару джавелинов.
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23.06.2022 11:35 Ответить
nenado - vot etot umejet otrivatj kacapam jaica

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23.06.2022 11:39 Ответить
Всі хочуть на марку потрапить.
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23.06.2022 11:21 Ответить
По ходу йому треба було дєвочку підвезти...
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23.06.2022 11:23 Ответить
Це ще невідомо, може у цього робособаки ззаду є якийсь придатний слот...
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23.06.2022 12:14 Ответить
Movie 43. *****. 😜
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23.06.2022 12:32 Ответить
Boston Dynamics - занимается секретными перспективными разработками, чтобы получить доступ к этой фирме на рабочее место, непременно требуется гражданство США по факту рождения!
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23.06.2022 11:39 Ответить
Індусів не беруть? Дивно...
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23.06.2022 11:58 Ответить
Ага, щоб у відповідальний момент робот раптом заглючив через некузявий фрагмент програмного коду...
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23.06.2022 12:33 Ответить
В США мешкають мільйони громадян-індусів, що не тільки там народилися, але й їхні батьки теж.
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23.06.2022 20:09 Ответить
разминировать украину должны кацапские военнопленные
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23.06.2022 11:41 Ответить
Это факт. Робота жалко.
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23.06.2022 11:50 Ответить
Фільм "Під піском" (Under sandet, Данія, 2015). Рекомендую.
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23.06.2022 12:54 Ответить
Офігєть! Україні поставляють найновіше, bleeding edge. Це мегакруто!
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23.06.2022 11:54 Ответить
Дуже хороша нагода випробувати новинки в реальних умовах
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23.06.2022 12:20 Ответить
Пёсик может принести апорт в несколько кг гексогена
и услужливо оставить под вражеским джипом.
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23.06.2022 12:24 Ответить
Для держания кацапов на расстоянии может пригодится такие парни 😀

https://www.youtube.com/watch?v=y3RIHnK0_NE
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23.06.2022 14:02 Ответить
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23.06.2022 14:09 Ответить
Кацапи скажуть що їх робот Фйодор кручє 🤣

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23.06.2022 14:46 Ответить
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23.06.2022 18:42 Ответить
 
 