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Товариш для Патрона: розміновувати Україну допоможе робот-пес від Boston Dynamics

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

boston,dynamics

Армія США погодила передачу одного з двох роботизованих собак Spot, розроблених компанією Boston Dynamics, для очищення українських територій від мін та інших боєприпасів після їхнього визволення від російських військ.

Про це повідомляє Foreign Policy, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За словами виконавчого директора компанії з розмінування HALO Trust, яка має кілька контрактів з урядом США на роботу в Україні, Кріса Вотлі, робопес буде використаний для знешкодження мінометних снарядів і касетних боєприпасів у раніше контрольованих росією районах поблизу Києва.

Spot може допомогти переносити боєприпаси до ями, дозволяючи саперам безпечно підривати їх партіями від 50 до 100 снарядів далеко від цивільного населення і не наражаючи на небезпеку жодну з 10 команд HALO, які нині працюють у Бучі та в Броварах.

Читайте: Усі парки та сквери Києва обстежено на вибухонебезпечні предмети, закритими залишаються 8 зон, - КМВА

Зазначається, що сапери все частіше використовують роботів у польових умовах, аби зменшити ризик підриву людей.

"Загалом Spot є ефективним інструментом для захисту людей від небезпеки, і робот часто використовується для огляду потенційно небезпечних матеріалів з безпечної відстані", - заявив директор із маркетингу й комунікацій компанії Ніколас Ноел.

Робот від Boston Dynamics вже працював в Україні. У жовтні 2020 року він замірював радіацію у Чорнобильській зоні відчуження.

Також читайте: В Україні потрібно розмінувати 270 тис. квадратних кілометрів території, - Монастирський

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
nenado - vot etot umejet otrivatj kacapam jaica

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23.06.2022 11:39
+10
Кацапи, побачивши такого песика: "А-А-ААА ***!!! Психиатра зови - белка пришла!!!"
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23.06.2022 11:16
+9
На кацапів натравити. Гарантовано повсираються
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23.06.2022 11:13
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Нашого українського патрона ніхто не перепатронить...
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23.06.2022 11:10 Відповісти
еще интересует такой , который мины ставит
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23.06.2022 12:10 Відповісти
На кацапів натравити. Гарантовано повсираються
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23.06.2022 11:13 Відповісти
Кацапи, побачивши такого песика: "А-А-ААА ***!!! Психиатра зови - белка пришла!!!"
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23.06.2022 11:16 Відповісти
І терміновий (а краще- термінальний) заштрик галоперідолом!
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23.06.2022 11:38 Відповісти
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23.06.2022 12:09 Відповісти
Письков заявит, что Украине помогают инопланетяне.
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23.06.2022 11:49 Відповісти
Robocop, robodog...

Після війни чекатимемо на мовчазних robowife?
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23.06.2022 11:14 Відповісти
Ніт, їм якраз мовчазними бути не треба (бо інакше вони мало відрізнятимуться від бюджетних гумових варіантів).
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23.06.2022 11:22 Відповісти
А что нельзя на него поставить пулемет MG-43 и отправить на рашистов?
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23.06.2022 11:20 Відповісти
Лучше пару джавелинов.
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23.06.2022 11:35 Відповісти
nenado - vot etot umejet otrivatj kacapam jaica

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23.06.2022 11:39 Відповісти
Всі хочуть на марку потрапить.
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23.06.2022 11:21 Відповісти
По ходу йому треба було дєвочку підвезти...
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23.06.2022 11:23 Відповісти
Це ще невідомо, може у цього робособаки ззаду є якийсь придатний слот...
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23.06.2022 12:14 Відповісти
Movie 43. *****. 😜
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23.06.2022 12:32 Відповісти
Boston Dynamics - занимается секретными перспективными разработками, чтобы получить доступ к этой фирме на рабочее место, непременно требуется гражданство США по факту рождения!
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23.06.2022 11:39 Відповісти
Індусів не беруть? Дивно...
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23.06.2022 11:58 Відповісти
Ага, щоб у відповідальний момент робот раптом заглючив через некузявий фрагмент програмного коду...
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23.06.2022 12:33 Відповісти
В США мешкають мільйони громадян-індусів, що не тільки там народилися, але й їхні батьки теж.
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23.06.2022 20:09 Відповісти
разминировать украину должны кацапские военнопленные
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23.06.2022 11:41 Відповісти
Это факт. Робота жалко.
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23.06.2022 11:50 Відповісти
Фільм "Під піском" (Under sandet, Данія, 2015). Рекомендую.
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23.06.2022 12:54 Відповісти
Офігєть! Україні поставляють найновіше, bleeding edge. Це мегакруто!
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23.06.2022 11:54 Відповісти
Дуже хороша нагода випробувати новинки в реальних умовах
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23.06.2022 12:20 Відповісти
Пёсик может принести апорт в несколько кг гексогена
и услужливо оставить под вражеским джипом.
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23.06.2022 12:24 Відповісти
Для держания кацапов на расстоянии может пригодится такие парни 😀

https://www.youtube.com/watch?v=y3RIHnK0_NE
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23.06.2022 14:02 Відповісти
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23.06.2022 14:09 Відповісти
Кацапи скажуть що їх робот Фйодор кручє 🤣

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23.06.2022 14:46 Відповісти
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23.06.2022 18:42 Відповісти
 
 