В Конгрессе США предлагают начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16
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Законопроект позволит США начать обучение украинских пилотов и членов экипажей на самолетах F-15, F-16 и т.д.
Об этом в Twitter сообщил конгрессмен ветеранов ВВС США Адам Кинзингер, передает Цензор.НЕТ.
"Эти мужчины являются пилотами ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", - говорится в сообщении.
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