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У Конгресі США пропонують розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Законопроєкт дозволить США розпочати навчання українських пілотів та членів екіпажів на літаках F-15, F-16 тощо.

Про це у Twitter повідомив конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер, передає Цензор.НЕТ.

"Ці чоловіки є пілотами ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16", - йдеться в повідомленні.

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У Конгресі США пропонують розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
О ***, жара пішла😂😂😂. Чекаю істерику від ********** та інших Соловьйових!
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23.06.2022 12:21
+50
Они уже с апреля в Неваде летают по словам местных. Так что просто формализуют.
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23.06.2022 12:24
+45
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23.06.2022 12:29
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Учиться год, наши пилоты говорят, что могут и раньше, но не на очень много. Надо запускать сразу человек 50 -100.
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23.06.2022 16:34 Відповісти
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