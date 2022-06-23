У Конгресі США пропонують розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Законопроєкт дозволить США розпочати навчання українських пілотів та членів екіпажів на літаках F-15, F-16 тощо.

Про це у Twitter повідомив конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер, передає Цензор.НЕТ.

"Ці чоловіки є пілотами ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16", - йдеться в повідомленні.

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