У Конгресі США пропонують розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16
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Законопроєкт дозволить США розпочати навчання українських пілотів та членів екіпажів на літаках F-15, F-16 тощо.
Про це у Twitter повідомив конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер, передає Цензор.НЕТ.
"Ці чоловіки є пілотами ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16", - йдеться в повідомленні.
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