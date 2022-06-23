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Новости За рубежом
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Великобритания расширила санкции против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,санкції

Великобритания ввела дополнительные санкции против России. Они включают меры против товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу:

  • товаров и технологий, связанных с внутренними репрессиями;
  • товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию;
  • товары и технологии морского судоходства;
  • дополнительные товары и технологии нефтепереработки;
  • дополнительные товары и технологии для критически важных отраслей промышленности.

Кроме того, запрет касается экспорта в Россию или использования в России авиационного топлива и топливных присадок, а также предоставления, экспорта и поставки такой продукции в Россию или для использования в России.

Также Великобритания запретила экспорт в Россию и использование банкнот в стерлингах.

Кроме того, Британия ввела запрет на оказание технической помощи, а также финансовых услуг, фондов и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.

При этом отмечается, что некоторые запреты касаются России и территорий Украины, не контролируемых правительством.

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Бритам-черговий респект...
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23.06.2022 13:07 Ответить
В аеропортах Німеччини у росіян вилучають дорогі покупки при спробі отримати за них податкове відрахування та заводять справи про спробу незаконного ввезення до рашки санкційної продукції. В аеропорту Франкфурта у москвички вилучили сумку Furla за 500 євро, коли вона спробувала перед вильотом у спеціальному пункті для оформлення tax free поставити штамп на документи про покупку, щоб отримати податкове вирахування на свій картковий рахунок, пише The Moscow Times https://www.moscowtimes.ru/2022/06/21/na-rossiyan-v-germanii-zavodyat-dela-o-narushenii-sanktsii-pri-oformlenii-tax-free-a21524 .
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23.06.2022 13:10 Ответить
Щиро дякуємо.
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23.06.2022 13:23 Ответить
"Англичанка гадит!!!!111раз"
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23.06.2022 13:28 Ответить
Холодный британский туман опустился на кацапию. Налетели северные пронизывающие леденящие ветры, дующие с северной части "туманного альбиона".
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23.06.2022 13:31 Ответить
в Великобританії є свої союзники, які потягнуть мазу разом з нею...
І один з перших таких союзників - Америка.
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23.06.2022 13:33 Ответить
Крім санкцій на касапів, які торкнулися технологій, товарів нафтопереробки, та морського сектору економіки, Великобританія запроваджує заборону на експорт і використання на московщині фунтів стерлінгів та банкнот країн ЄС.
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23.06.2022 13:39 Ответить
От і добре
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23.06.2022 15:51 Ответить
 
 