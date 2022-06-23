Великобритания расширила санкции против России
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Великобритания ввела дополнительные санкции против России. Они включают меры против товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.
Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу:
- товаров и технологий, связанных с внутренними репрессиями;
- товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию;
- товары и технологии морского судоходства;
- дополнительные товары и технологии нефтепереработки;
- дополнительные товары и технологии для критически важных отраслей промышленности.
Кроме того, запрет касается экспорта в Россию или использования в России авиационного топлива и топливных присадок, а также предоставления, экспорта и поставки такой продукции в Россию или для использования в России.
Также Великобритания запретила экспорт в Россию и использование банкнот в стерлингах.
Кроме того, Британия ввела запрет на оказание технической помощи, а также финансовых услуг, фондов и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.
При этом отмечается, что некоторые запреты касаются России и территорий Украины, не контролируемых правительством.
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І один з перших таких союзників - Америка.