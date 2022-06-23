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Велика Британія розширила санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,санкції

Велика Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. Вони включають заходи проти товарів і технологій, пов'язаних з морськими перевезеннями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу уряду Британії.

Заборони на експорт, поставку і доставку, надання і передачу:

  • товарів і технологій, пов'язаних з внутрішніми репресіями;
  • товарів і технологій, що належать до хімічної та біологічної зброї;
  • товари та технології морського судноплавства;
  • додаткові товари і технології для нафтопереробки;
  • додаткові товари та технології для критично важливих галузей промисловості.

Крім того, заборона стосується експорту в Росію або для використання в Росії авіаційного палива і паливних присадок, а також надання, експорту і поставки такої продукції в Росію або для використання в Росії.

Також Британія заборонила експорт в Росію і використання банкнот в стерлінгах.

Крім цього Британія запровадила заборону на надання технічної допомоги, а також фінансових послуг, фондів і брокерських послуг, пов'язаних з імпортом заліза і сталі.

При цьому наголошується, що деякі заборони стосуються Росії і територій України, які не контролюються урядом.

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Автор: Наталя Джума
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Бритам-черговий респект...
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23.06.2022 13:07 Відповісти
В аеропортах Німеччини у росіян вилучають дорогі покупки при спробі отримати за них податкове відрахування та заводять справи про спробу незаконного ввезення до рашки санкційної продукції. В аеропорту Франкфурта у москвички вилучили сумку Furla за 500 євро, коли вона спробувала перед вильотом у спеціальному пункті для оформлення tax free поставити штамп на документи про покупку, щоб отримати податкове вирахування на свій картковий рахунок, пише The Moscow Times https://www.moscowtimes.ru/2022/06/21/na-rossiyan-v-germanii-zavodyat-dela-o-narushenii-sanktsii-pri-oformlenii-tax-free-a21524 .
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23.06.2022 13:10 Відповісти
Щиро дякуємо.
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23.06.2022 13:23 Відповісти
"Англичанка гадит!!!!111раз"
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23.06.2022 13:28 Відповісти
Холодный британский туман опустился на кацапию. Налетели северные пронизывающие леденящие ветры, дующие с северной части "туманного альбиона".
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23.06.2022 13:31 Відповісти
в Великобританії є свої союзники, які потягнуть мазу разом з нею...
І один з перших таких союзників - Америка.
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23.06.2022 13:33 Відповісти
Крім санкцій на касапів, які торкнулися технологій, товарів нафтопереробки, та морського сектору економіки, Великобританія запроваджує заборону на експорт і використання на московщині фунтів стерлінгів та банкнот країн ЄС.
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23.06.2022 13:39 Відповісти
От і добре
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23.06.2022 15:51 Відповісти
 
 