РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16676 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
2 795 12
налоговая (924) цены (2278) Госналогслужба (63) топливо (615)

Налоговая проверила цены на топливо и выявила нарушений на 55,4 млн

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

азс

Государственная налоговая служба провела более 190 проверок цен на топливо и выявила нарушения на 55,4 млн. грн.

Об этом сообщили в налоговой, передает Цензор.НЕТ.

С 16 апреля служба провела более 190 проверок мест розничной торговли топливом, по которым имела информацию о нарушении порядка формирования и применения цен на топливо.

"По результатам проведенных фактических проверок выявлены нарушения законодательства, контроль за которым осуществляют налоговые органы, на общую сумму 55,4 млн грн, из которых 13,7 млн грн - за нарушение требований законодательства о ценах и ценообразовании". – говорится в сообщении.

Читайте: Проблему дефицита горючего в Украине решат до осени, - Кубраков

В налоговой отметили, что отрабатывают информацию о завышении цен, которая поступает "от граждан, народных депутатов Украины, органов государственной власти, общественных организаций".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значит ещё меньше бензина будет.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:30 Ответить
100%. Прикриють заправки що торгували офіційно по 65 грн. Хто хотів заправлявся по 65 без черг, хто ні той стояв в чергах за 52. Не бачу злого умислу - це вибір споживача. Так же як купити вітчизняний коньяк одеського заводу по 150 грн чи французський за тисячу як для прикладу, просто споживач сам вирішує що краще пити маючи на те кошти та бажання. По верхньомежевих цінах 53 грн будуть кілометрові черги.
показать весь комментарий
23.06.2022 14:08 Ответить
А якщо немає вибору? У Дніпрі на жодній заправці офіційно палива немає. Є тільки через сайти. Звичайно, за іншою ціною.
показать весь комментарий
23.06.2022 16:13 Ответить
І податкова повернула гроші тим хто купував бензин по завищених цінах. Нє?
показать весь комментарий
23.06.2022 13:31 Ответить
Чєки зберіг? Звертайся, відшкодують
показать весь комментарий
23.06.2022 13:58 Ответить
Цены должен диктовать рынок, а не шапито.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:35 Ответить
Он и диктует. Только пока в результате отсутствие бензина на 95% заправок и очереди на пару часов до остальных.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:38 Ответить
В цивілізованій країні так. А у нас шєлкопьорий на шєлкопьорові і ним же поганяє...
показать весь комментарий
23.06.2022 13:59 Ответить
рынок, при олигополии?
показать весь комментарий
23.06.2022 15:44 Ответить
Класс дармоедов-проверяльщиков переживает любую войну,как тараканы,если бы с 14 года средства на которые содержали этих шустряков пустили бы на вооружение,то сейчас и проверки цен не понадобились.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:58 Ответить
Це продєлки щура ГЕТьманцева та його банди...
показать весь комментарий
23.06.2022 14:36 Ответить
Агент совєтского кгб Сивкович керує ГЕТЬманцевими та іншими Щурами...при дворі его величества Ze...
показать весь комментарий
23.06.2022 14:40 Ответить
 
 