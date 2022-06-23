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В столичных учебных заведениях начнут процесс обустройства простейших укрытий, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

школа,укриття

В Киеве обустроят простейшие укрытия в учебных заведениях.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет одобрил решение, что позволит начать процесс устройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет.

Мы должны привести в порядок – отремонтировать или отреконструировать, обеспечить необходимыми средствами – укрытие в коммунальных школах и садах. Ведь война идет, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и киевлян в целом", - подчеркнул глава города.

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Вириють окоп?
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23.06.2022 13:38 Ответить
На 8 год войны начало что то доходить! Ептель.
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23.06.2022 13:54 Ответить
Остнні цивільні новобудови, які ОБОВ'ЯЗКОВО, ОБЛАШТОВУВАЛИСЬ бомбосховищами припинили будувати в шестидесятих роках минулого сторіччя.Треба переглядати проекти ВСІХ новобудов,де не передбачається підземного автопаркінгу.
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23.06.2022 14:19 Ответить
Сколько "бабла" то не распиленного прямо в руки падает. Сделайте образец, стандартизируйте, посчитайте расходники и стоимость работ, а то сейчас начнется, что в США станок не будет деньги успевать печатать как в Украине их будут "осваивать" нужные люди
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23.06.2022 14:40 Ответить
Кличоче! "Найпростіше укриття" - то біле простирадло!
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23.06.2022 15:03 Ответить
Як вони собі уявляють 1000 дітей, які бігтимуть до підвалу, з 4, 3 поверхів школи..? І потім, досвід показав, що буває й так, що спочатку прилітає, а потім сирени..
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23.06.2022 15:10 Ответить
ви можете у євреїв спитати про це, укриття має бути, і при правильному плануванні і тренуванні, 1000 дітей досить швидко дістануться укриття
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23.06.2022 15:24 Ответить
нарешті прокинулись, краще пізно ніж ніколи
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23.06.2022 15:23 Ответить
 
 