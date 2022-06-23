В столичних закладах освіти розпочнуть процес влаштування найпростіших укриттів, - Кличко
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В Києві облаштують найпростіші укриття в закладах освіти.
Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає.
Ми маємо привести до ладу - відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами - укриття в комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян", - наголосив очільник міста.
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