В столичних закладах освіти розпочнуть процес влаштування найпростіших укриттів, - Кличко

В Києві облаштують найпростіші укриття в закладах освіти.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає.



Ми маємо привести до ладу - відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами - укриття в комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян", - наголосив очільник міста.

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