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В столичних закладах освіти розпочнуть процес влаштування найпростіших укриттів, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

школа,укриття

В Києві облаштують найпростіші укриття в закладах освіти.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає.

Ми маємо привести до ладу - відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами - укриття в комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян", - наголосив очільник міста.

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Автор: Богдан Гуньковський
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23.06.2022 13:38 Відповісти
На 8 год войны начало что то доходить! Ептель.
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23.06.2022 13:54 Відповісти
Остнні цивільні новобудови, які ОБОВ'ЯЗКОВО, ОБЛАШТОВУВАЛИСЬ бомбосховищами припинили будувати в шестидесятих роках минулого сторіччя.Треба переглядати проекти ВСІХ новобудов,де не передбачається підземного автопаркінгу.
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23.06.2022 14:19 Відповісти
Сколько "бабла" то не распиленного прямо в руки падает. Сделайте образец, стандартизируйте, посчитайте расходники и стоимость работ, а то сейчас начнется, что в США станок не будет деньги успевать печатать как в Украине их будут "осваивать" нужные люди
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23.06.2022 14:40 Відповісти
Кличоче! "Найпростіше укриття" - то біле простирадло!
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23.06.2022 15:03 Відповісти
Як вони собі уявляють 1000 дітей, які бігтимуть до підвалу, з 4, 3 поверхів школи..? І потім, досвід показав, що буває й так, що спочатку прилітає, а потім сирени..
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23.06.2022 15:10 Відповісти
ви можете у євреїв спитати про це, укриття має бути, і при правильному плануванні і тренуванні, 1000 дітей досить швидко дістануться укриття
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23.06.2022 15:24 Відповісти
нарешті прокинулись, краще пізно ніж ніколи
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23.06.2022 15:23 Відповісти
 
 