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Угрозы РФ усиливаются и будут продолжительными, - посол Украины в Литве Бешта

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато

НАТО нужно исходить из того, что угрозы России будут долговременными.

Об этом заявил посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его мнению, системное давление на Россию увеличивается, и она вынуждена на это реагировать. Атака на Литву - это в первую очередь атака на ЕС и НАТО, ведь Литва никаких действий не предпринимала, которые могут быть основанием для таких заявлений со стороны России.

Литва просто выполняет санкции Европейского Союза, отметил он.

"РФ пытается атаковать конкретные страны-члены ЕС и НАТО, оказывать на них давление с целью расшатать единство. Но как Литва, так и в целом указанные организации, держат удар, о чем свидетельствуют заявления Жозеп Борреля и представителей Соединенных Штатов", - отметил Бешта.

По его словам, угрозы со стороны России усиливаются, и НАТО нужно исходить из того, что эти угрозы будут долговременными.

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"Требование Литвы заключается в том, чтобы переходить к стратегии защиты, а это означает увеличение количества размещаемых войск НАТО на территории восточноевропейских государств", - пояснил Бешта.

Автор: Анастасія Потіха
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Загроза буде завжди поки існує запаребрік.
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23.06.2022 14:17 Ответить
С полтора процентами рабZeя хоче победить капиталистов Мира с 65%/// не смешите мою стиральну машину...
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23.06.2022 14:27 Ответить
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23.06.2022 15:18 Ответить
Литва хорошо "сохраняет" лицо Путину. Макая его прямо в говно. Великолепная работа. Но при этом не забывайте открыть и прочитать про эту "пятую статью" НАТО. Может она и лучше будапештского меморандума, но ненамного. Там никаких действий как объявление войны или бомбардировки атакующих нет и в помине. Озабоченность, срочные совещания через 2 недели с правом вето и 5000 касок к августу (следующего десятилетия) присутствуют. Юридически документы заключены в те годы, когда политики были сильные, включая и ФРГшных. Но сейчас на большую часть членов НАТО рассчитывать не стоит, как и ждать от США молниеносно-быстрой военной реакции. Юридических оснований требовать военные действия в принципе нету. Только все на добровольной основе и только после взвешивания всех выгод и убытков.
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23.06.2022 15:57 Ответить
Потому в Балтии и Польше сейчас собраны силы быстрого реагирования. Чтобы дать ***** орде сразу если она всё таки полезет в запад.
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23.06.2022 16:49 Ответить
 
 