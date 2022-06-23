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Загрози РФ посилюються та будуть довготривалими, - посол України в Литві Бешта

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нато

НАТО має виходити з того, що загрози з боку Росії будуть довготривалими.

Про це заявив посол України в Литовській Республіці Петро Бешта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, системний тиск на Росію збільшується, і вона змушена на це реагувати. Атака на Литву - це в першу чергу атака на ЄС та НАТО, адже Литва жодних дій не вживала, які можуть бути підставою для таких заяв з боку Росії.

Литва просто виконує санкції Європейського Союзу, зазначив він.

"РФ намагається атакувати конкретні країни-члени ЄС і НАТО, чинити на них тиск з метою розхитати єдність. Але як Литва, так і в цілому вказані організації, тримають удар, про що свідчать заяви Жозепа Борреля та представників Сполучених Штатів", - пояснив посол.

Бешта зазначив, що загрози з боку Росії посилюються, і НАТО потрібно виходити з того, що ці загрози будуть довготривалими.

"Вимога Литви полягає в тому, щоб переходити до стратегії захисту, а це означає збільшення кількості розміщуваних військ НАТО на території східноєвропейських держав", - додав дипломат.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Загроза буде завжди поки існує запаребрік.
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23.06.2022 14:17 Відповісти
С полтора процентами рабZeя хоче победить капиталистов Мира с 65%/// не смешите мою стиральну машину...
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23.06.2022 14:27 Відповісти
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23.06.2022 15:18 Відповісти
Литва хорошо "сохраняет" лицо Путину. Макая его прямо в говно. Великолепная работа. Но при этом не забывайте открыть и прочитать про эту "пятую статью" НАТО. Может она и лучше будапештского меморандума, но ненамного. Там никаких действий как объявление войны или бомбардировки атакующих нет и в помине. Озабоченность, срочные совещания через 2 недели с правом вето и 5000 касок к августу (следующего десятилетия) присутствуют. Юридически документы заключены в те годы, когда политики были сильные, включая и ФРГшных. Но сейчас на большую часть членов НАТО рассчитывать не стоит, как и ждать от США молниеносно-быстрой военной реакции. Юридических оснований требовать военные действия в принципе нету. Только все на добровольной основе и только после взвешивания всех выгод и убытков.
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23.06.2022 15:57 Відповісти
Потому в Балтии и Польше сейчас собраны силы быстрого реагирования. Чтобы дать ***** орде сразу если она всё таки полезет в запад.
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23.06.2022 16:49 Відповісти
 
 