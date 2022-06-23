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Мариупольцы собирают дождевую воду, питьевой воды нет, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Жители оккупированного Мариуполя остаются без водоснабжения и начинают собирать дождевую воду.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Питьевая вода. Пока спасают дожди. Горожане вновь собирают дождевую воду. Левобережный район остается фактически отрезанным от любого водоснабжения. Никаких реальных мер для разрешения кризиса не принимается", - говорится в сообщении.

Читайте: В Мариуполь прибыли врачи из отсталых регионов России, - Андрющенко
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Топ комментарии
+7
не втомлюсь напоминати. голосування маріуполя в верховну раду 2019. опзж 50%. ПАРТІЯ ШАРІЯ близько 7|%. їжте необляпайтесь шановні маріупільці.
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23.06.2022 16:12
+6
Руцкий мир он такой...
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23.06.2022 15:20
+1
ЗЕлений мір - передвісник руцкого міра .
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23.06.2022 15:45
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Руцкий мир он такой...
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23.06.2022 15:20 Ответить
А Зелений?
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23.06.2022 15:35 Ответить
ЗЕлений мір - передвісник руцкого міра .
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23.06.2022 15:45 Ответить
Vova Coca

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Реєстрація:23.06.2022.....мурло как ты посмело своего боха ***** жидом назвать?что **** по магадану соскучилось ?
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23.06.2022 15:50 Ответить
Это сознательное действие кацапов. Уж воду то добыть элементарно из земли, да и таблетки обеззараживающие и опреснители недорогие вполне имеются. Просто кацапы хотят таким образом угрожать остальным населенным пунктам, что мы будем уничтожать вас до конца и затем еще добивать и поэтому сдавайтесь. Это их стратегическая ошибка, но ее все делали. Гитлер бомбил Лондон, потратив кучу самолетов, бомб и даже ракет. Ничего вообще не добился. Террор не работает против сильных наций. Но мы должны тем не менее противодействовать будущему террору. А конкретно насильственно вывозить всех людей до конца, при этом обеспечив их сразу жильем и едой с лекарствами. Кто сопротивляется, а таких там будет очень много, - в смирительную рубашку и везти принудительно, дальше подержать под арестом. Да, именно так и делать.
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23.06.2022 15:51 Ответить
О!.. Им повезло, у нас уже месяц дождя не было
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23.06.2022 15:51 Ответить
не втомлюсь напоминати. голосування маріуполя в верховну раду 2019. опзж 50%. ПАРТІЯ ШАРІЯ близько 7|%. їжте необляпайтесь шановні маріупільці.
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23.06.2022 16:12 Ответить
Просто или нахер снова, не устану повторять. Ну проголосовал кто то не за твою любимую партию, так это повод поплясать на костях, буквальных, из-за того что на них напал и разорил враг? Страна не смогла защитить мой Мариуполь, страна не смогла эвакуировать людей до того как началась самая мясорубка. Но я все равно предан своей стране и хочу жить только в ней - Мариуполь был и снова будет только украинским. Слава Украине! Героям слава!
А ты не обляпайся, потому что ты ещё хуже кацапов, потому что свой.
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23.06.2022 16:39 Ответить
юнармейцы могли бы им свои краники открыть
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23.06.2022 17:32 Ответить
зато юнармейцы есть
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23.06.2022 18:06 Ответить
 
 