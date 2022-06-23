Мариупольцы собирают дождевую воду, питьевой воды нет, - Андрющенко

Жители оккупированного Мариуполя остаются без водоснабжения и начинают собирать дождевую воду.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Питьевая вода. Пока спасают дожди. Горожане вновь собирают дождевую воду. Левобережный район остается фактически отрезанным от любого водоснабжения. Никаких реальных мер для разрешения кризиса не принимается", - говорится в сообщении.

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