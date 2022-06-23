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Мариупольцы собирают дождевую воду, питьевой воды нет, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители оккупированного Мариуполя остаются без водоснабжения и начинают собирать дождевую воду.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Питьевая вода. Пока спасают дожди. Горожане вновь собирают дождевую воду. Левобережный район остается фактически отрезанным от любого водоснабжения. Никаких реальных мер для разрешения кризиса не принимается", - говорится в сообщении.
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+7 Володимир Пастушенко
показать весь комментарий23.06.2022 16:12
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Реєстрація:23.06.2022.....мурло как ты посмело своего боха ***** жидом назвать?что **** по магадану соскучилось ?
А ты не обляпайся, потому что ты ещё хуже кацапов, потому что свой.