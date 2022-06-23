Маріупольці збирають дощову воду, питної води нема, - Андрющенко

Жителі окупованого Маріуполя залишаються без водопостачання та починають збирати дощову воду.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Питна вода. Поки рятують дощі. Містяни знов збирають дощову воду. Лівобережний район залишається фактично відрізаний від будь-якого водопостачання. Жодних реальних заходів задля вирішення кризи не вживається", - йдеться в повідомленні.

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