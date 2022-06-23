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Маріупольці збирають дощову воду, питної води нема, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителі окупованого Маріуполя залишаються без водопостачання та починають збирати дощову воду.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Питна вода. Поки рятують дощі. Містяни знов збирають дощову воду. Лівобережний район залишається фактично відрізаний від будь-якого водопостачання. Жодних реальних заходів задля вирішення кризи не вживається", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Володимир Пастушенко
показати весь коментар23.06.2022 16:12
+6 Sergii Ustim
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+1 Віктор Степаненко
показати весь коментар23.06.2022 15:45
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Реєстрація:23.06.2022.....мурло как ты посмело своего боха ***** жидом назвать?что **** по магадану соскучилось ?
А ты не обляпайся, потому что ты ещё хуже кацапов, потому что свой.