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Маріупольці збирають дощову воду, питної води нема, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Жителі окупованого Маріуполя залишаються без водопостачання та починають збирати дощову воду.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Питна вода. Поки рятують дощі. Містяни знов збирають дощову воду. Лівобережний район залишається фактично відрізаний від будь-якого водопостачання. Жодних реальних заходів задля вирішення кризи не вживається", - йдеться в повідомленні.

Читайте: До Маріуполя прибули лікарі з відсталих регіонів Росії, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
не втомлюсь напоминати. голосування маріуполя в верховну раду 2019. опзж 50%. ПАРТІЯ ШАРІЯ близько 7|%. їжте необляпайтесь шановні маріупільці.
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23.06.2022 16:12
+6
Руцкий мир он такой...
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23.06.2022 15:20
+1
ЗЕлений мір - передвісник руцкого міра .
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23.06.2022 15:45
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Руцкий мир он такой...
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23.06.2022 15:20 Відповісти
А Зелений?
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23.06.2022 15:35 Відповісти
ЗЕлений мір - передвісник руцкого міра .
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23.06.2022 15:45 Відповісти
Vova Coca

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Я читаю: 0

Реєстрація:23.06.2022.....мурло как ты посмело своего боха ***** жидом назвать?что **** по магадану соскучилось ?
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23.06.2022 15:50 Відповісти
Это сознательное действие кацапов. Уж воду то добыть элементарно из земли, да и таблетки обеззараживающие и опреснители недорогие вполне имеются. Просто кацапы хотят таким образом угрожать остальным населенным пунктам, что мы будем уничтожать вас до конца и затем еще добивать и поэтому сдавайтесь. Это их стратегическая ошибка, но ее все делали. Гитлер бомбил Лондон, потратив кучу самолетов, бомб и даже ракет. Ничего вообще не добился. Террор не работает против сильных наций. Но мы должны тем не менее противодействовать будущему террору. А конкретно насильственно вывозить всех людей до конца, при этом обеспечив их сразу жильем и едой с лекарствами. Кто сопротивляется, а таких там будет очень много, - в смирительную рубашку и везти принудительно, дальше подержать под арестом. Да, именно так и делать.
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23.06.2022 15:51 Відповісти
О!.. Им повезло, у нас уже месяц дождя не было
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23.06.2022 15:51 Відповісти
не втомлюсь напоминати. голосування маріуполя в верховну раду 2019. опзж 50%. ПАРТІЯ ШАРІЯ близько 7|%. їжте необляпайтесь шановні маріупільці.
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23.06.2022 16:12 Відповісти
Просто или нахер снова, не устану повторять. Ну проголосовал кто то не за твою любимую партию, так это повод поплясать на костях, буквальных, из-за того что на них напал и разорил враг? Страна не смогла защитить мой Мариуполь, страна не смогла эвакуировать людей до того как началась самая мясорубка. Но я все равно предан своей стране и хочу жить только в ней - Мариуполь был и снова будет только украинским. Слава Украине! Героям слава!
А ты не обляпайся, потому что ты ещё хуже кацапов, потому что свой.
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23.06.2022 16:39 Відповісти
юнармейцы могли бы им свои краники открыть
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23.06.2022 17:32 Відповісти
зато юнармейцы есть
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23.06.2022 18:06 Відповісти
 
 