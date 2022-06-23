Украина может помочь ЕС избавиться от энергетической зависимости от России, – ДТЭК

Экспорт электроэнергии из Украины поможет Европейскому Союзу избавиться от энергетической зависимости от России.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в Брюсселе на форуме Power Summit 2022, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас самый актуальный вопрос – как избавиться от зависимости от российских энергоносителей и как Европе оторваться от такого ненадежного партнера. Украина является частью этого решения", - отметил глава ДТЭК. Тимченко подчеркнул, что у Украины есть огромные возможности для развития возобновляемых источников, которые могли бы экспортироваться в ЕС, что полностью соответствует политике ЕС относительно чистой энергии и декарбонизации.

"Геополитический мировой порядок изменился 24 февраля, что стало концом европейской энергетической наивности. Я считаю, что теперь все понимают, что было ошибкой считать геополитику и энергетику разными сферами. ЕС, Украина – мы все живем в новой реальности", – отметил глава ДТЭК.

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Напомним, 16 марта 2022 года Украина присоединилась к единой энергосети стран ЕС. По оценкам экспертов, в перспективе Украина может экспортировать в ЕС до 7,7 ГВт электроэнергии, что позволит вместить до 20 млрд м куб. российского газа. В настоящее время экспорт электроэнергии в Европу осуществляет компания ДТЭК Рината Ахметова, обеспечивающая поступление в Украину валютной выручки.