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Новости Экономика
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энергетика (2033) Евросоюз (15858) ДТЭК (406)

Украина может помочь ЕС избавиться от энергетической зависимости от России, – ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Экономика

дтек

Экспорт электроэнергии из Украины поможет Европейскому Союзу избавиться от энергетической зависимости от России.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в Брюсселе на форуме Power Summit 2022, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас самый актуальный вопрос – как избавиться от зависимости от российских энергоносителей и как Европе оторваться от такого ненадежного партнера. Украина является частью этого решения", - отметил глава ДТЭК. Тимченко подчеркнул, что у Украины есть огромные возможности для развития возобновляемых источников, которые могли бы экспортироваться в ЕС, что полностью соответствует политике ЕС относительно чистой энергии и декарбонизации.

"Геополитический мировой порядок изменился 24 февраля, что стало концом европейской энергетической наивности. Я считаю, что теперь все понимают, что было ошибкой считать геополитику и энергетику разными сферами. ЕС, Украина – мы все живем в новой реальности", – отметил глава ДТЭК.

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Напомним, 16 марта 2022 года Украина присоединилась к единой энергосети стран ЕС. По оценкам экспертов, в перспективе Украина может экспортировать в ЕС до 7,7 ГВт электроэнергии, что позволит вместить до 20 млрд м куб. российского газа. В настоящее время экспорт электроэнергии в Европу осуществляет компания ДТЭК Рината Ахметова, обеспечивающая поступление в Украину валютной выручки.
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Топ комментарии
+11
Ще б гудка голімого позбавитися...
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23.06.2022 19:01
+10
Ринатик, погуди в гудок на Азовстали. С тобой не хотят иметь дело серьезные компании, падла пророссийская.
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23.06.2022 18:56
+10
Подонок Ахметов, мало ты горя принес Украине так еще рыло в Европу засовываешь.
Эта война и жертвы на твоей совести и партии Регионов.
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23.06.2022 19:10
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Ринатик, погуди в гудок на Азовстали. С тобой не хотят иметь дело серьезные компании, падла пророссийская.
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23.06.2022 18:56 Ответить
У нас есть что развивать и что копать, ресурсов в Украине много, как минимум покрыть 100% своих потребностей, но надо выиграть войну, затем будет война с коррупцией, а уж только тогда придёт инвестор.
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23.06.2022 18:57 Ответить
"затем будет война с коррупцией"... з такими хитрожопими гудками, що вже пхаються з пропозиціями в ЄС
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23.06.2022 21:03 Ответить
Зеля збирався трахнути рудого, але, здається, передумав.
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23.06.2022 18:59 Ответить
Ще б гудка голімого позбавитися...
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23.06.2022 19:01 Ответить
То ж зе в цьому плані не суб'єкт процесу, а персонаж з його теми "з усіх боків, ґангбанґ і куди завгодно".
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23.06.2022 19:07 Ответить
Лапотні голодранці вкрали і вивезли найбільшу сонячну електростанцію в Україні. Допоможіть собі.
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23.06.2022 19:08 Ответить
хм. для чого ж тоді арахамія закуповував електроенергію у Бєларусі? якщо у нас своєї - завалісь.
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23.06.2022 19:08 Ответить
такая же история с газом, которого достаточно, но об этом нам тоже будут рассказывать потом
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23.06.2022 19:49 Ответить
Бо то вигідно для карманів хламідії...
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23.06.2022 20:59 Ответить
Подонок Ахметов, мало ты горя принес Украине так еще рыло в Европу засовываешь.
Эта война и жертвы на твоей совести и партии Регионов.
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23.06.2022 19:10 Ответить
Электроэнергетику надо было развивать еще раньше чтобы Путин не захватывал Европейские энергетические рынки . Это очень правильная идея которая поможет вытеснить Россию с Европейского рынка. А часть российского газа Европа может заменить от других поставщиков США Израиля .
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23.06.2022 19:14 Ответить
На мацковіі щось палає й гуде...мабуть Єрдоган запалив свій Ятаган...
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23.06.2022 19:33 Ответить
Бандюга, при чём вонючий донецкий бандюга, что то предлагает ЕС.
Насколько протух этот мир!
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23.06.2022 19:36 Ответить
Мацкалі...
Ви бидло Шарікова...
Валіть нафіг звідси...
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23.06.2022 19:36 Ответить
Колись був присутній на розмові Ахметова й Кобздона...років 6-7 потому...Кабздон зібрав майже 7 ярдів на війну проти України ...Ахметов мовчки вийшов з зали...й каже...
Цей гад розіб'є Донбас...йому поможе Семен Могілєвич...
Кобздон и Могііевич стара советска Мафія КГБістів...
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23.06.2022 19:48 Ответить
Так Кобзон 7 ярдов для Ахметова собрал, или куда? Что за бредни?

Кобзон и Могилевич - кгб-шная мафия, а Ахметов нет?

Не кремлевский зиц-председатель ниразу?

Крутил наперстки - а потом такой опа! - и весь Донбас под себя подмял!
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23.06.2022 21:44 Ответить
Надеюсь, в Европе хорошо наслышаны о «подвигах» Киевэнерго
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23.06.2022 19:49 Ответить
Ахметов притяг війну в Україну хоче і в Європу а також доступ до бюджету ЕС
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23.06.2022 21:34 Ответить
 
 