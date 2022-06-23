Україна може допомогти ЄС позбавитися енергетичної залежності від Росії, – ДТЕК

Експорт електроенергії з України допоможе Європейському союзу позбавитися енергетичної залежності від Росії.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в Брюсселі на форумі Power Summit 2022, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз найактуальнішим питанням - як позбутися залежності від російських енергоносіїв і як Європі відірватися від такого ненадійного партнера. Україна є частиною цього рішення", - зазначив глава ДТЕК. Тімченко наголосив, що Україна має величезні можливості для розвитку відновлюваних джерел, які могли б експортуватися до ЄС, що повністю відповідає політиці ЄС щодо чистої енергії та декарбонізації.

"Геополітичний світовий порядок змінився 24 лютого, що стало кінцем європейської енергетичної наївності. Я вважаю, що тепер усі розуміють, що було помилкою вважати геополітику та енергетику різними сферами. ЄС, Україна - ми всі живемо в новій реальності", - зазначив глава ДТЕК.

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Нагадаємо, 16 березня 2022 року Україна приєдналася до єдиної енергомережі країні ЄС. За оцінками експертів, в перспективі Україна може експортувати до ЄС до 7,7 ГВт електроенергії, що дозволить замістити до 20 млрд м3 російського газу. Наразі експорт електроенергії в Європу здіснює компанія ДТЕК Ріната Ахметова, що забезпечує надходження в Україну валютної виручки.