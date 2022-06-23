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Україна може допомогти ЄС позбавитися енергетичної залежності від Росії, – ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Економіка

дтек

Експорт електроенергії з України допоможе Європейському союзу позбавитися енергетичної залежності від Росії.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в Брюсселі на форумі Power Summit 2022, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз найактуальнішим питанням - як позбутися залежності від російських енергоносіїв і як Європі відірватися від такого ненадійного партнера. Україна є частиною цього рішення", - зазначив глава ДТЕК. Тімченко наголосив, що Україна має величезні можливості для розвитку відновлюваних джерел, які могли б експортуватися до ЄС, що повністю відповідає політиці ЄС щодо чистої енергії та декарбонізації.

"Геополітичний світовий порядок змінився 24 лютого, що стало кінцем європейської енергетичної наївності. Я вважаю, що тепер усі розуміють, що було помилкою вважати геополітику та енергетику різними сферами. ЄС, Україна - ми всі живемо в новій реальності", - зазначив глава ДТЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські АЕС і ВДЕ зможуть забезпечити ЄС чистою енергією, - ДТЕК

Нагадаємо, 16 березня 2022 року Україна приєдналася до єдиної енергомережі країні ЄС. За оцінками експертів, в перспективі Україна може експортувати до ЄС до 7,7 ГВт електроенергії, що дозволить замістити до 20 млрд м3 російського газу. Наразі експорт електроенергії в Європу здіснює компанія ДТЕК Ріната Ахметова, що забезпечує надходження в Україну валютної виручки.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Ще б гудка голімого позбавитися...
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23.06.2022 19:01
+10
Ринатик, погуди в гудок на Азовстали. С тобой не хотят иметь дело серьезные компании, падла пророссийская.
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23.06.2022 18:56
+10
Подонок Ахметов, мало ты горя принес Украине так еще рыло в Европу засовываешь.
Эта война и жертвы на твоей совести и партии Регионов.
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23.06.2022 19:10
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Ринатик, погуди в гудок на Азовстали. С тобой не хотят иметь дело серьезные компании, падла пророссийская.
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23.06.2022 18:56 Відповісти
У нас есть что развивать и что копать, ресурсов в Украине много, как минимум покрыть 100% своих потребностей, но надо выиграть войну, затем будет война с коррупцией, а уж только тогда придёт инвестор.
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23.06.2022 18:57 Відповісти
"затем будет война с коррупцией"... з такими хитрожопими гудками, що вже пхаються з пропозиціями в ЄС
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23.06.2022 21:03 Відповісти
Зеля збирався трахнути рудого, але, здається, передумав.
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23.06.2022 18:59 Відповісти
Ще б гудка голімого позбавитися...
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23.06.2022 19:01 Відповісти
То ж зе в цьому плані не суб'єкт процесу, а персонаж з його теми "з усіх боків, ґангбанґ і куди завгодно".
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23.06.2022 19:07 Відповісти
Лапотні голодранці вкрали і вивезли найбільшу сонячну електростанцію в Україні. Допоможіть собі.
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23.06.2022 19:08 Відповісти
хм. для чого ж тоді арахамія закуповував електроенергію у Бєларусі? якщо у нас своєї - завалісь.
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23.06.2022 19:08 Відповісти
такая же история с газом, которого достаточно, но об этом нам тоже будут рассказывать потом
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23.06.2022 19:49 Відповісти
Бо то вигідно для карманів хламідії...
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23.06.2022 20:59 Відповісти
Подонок Ахметов, мало ты горя принес Украине так еще рыло в Европу засовываешь.
Эта война и жертвы на твоей совести и партии Регионов.
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23.06.2022 19:10 Відповісти
Электроэнергетику надо было развивать еще раньше чтобы Путин не захватывал Европейские энергетические рынки . Это очень правильная идея которая поможет вытеснить Россию с Европейского рынка. А часть российского газа Европа может заменить от других поставщиков США Израиля .
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23.06.2022 19:14 Відповісти
На мацковіі щось палає й гуде...мабуть Єрдоган запалив свій Ятаган...
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23.06.2022 19:33 Відповісти
Бандюга, при чём вонючий донецкий бандюга, что то предлагает ЕС.
Насколько протух этот мир!
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23.06.2022 19:36 Відповісти
Мацкалі...
Ви бидло Шарікова...
Валіть нафіг звідси...
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23.06.2022 19:36 Відповісти
Колись був присутній на розмові Ахметова й Кобздона...років 6-7 потому...Кабздон зібрав майже 7 ярдів на війну проти України ...Ахметов мовчки вийшов з зали...й каже...
Цей гад розіб'є Донбас...йому поможе Семен Могілєвич...
Кобздон и Могііевич стара советска Мафія КГБістів...
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23.06.2022 19:48 Відповісти
Так Кобзон 7 ярдов для Ахметова собрал, или куда? Что за бредни?

Кобзон и Могилевич - кгб-шная мафия, а Ахметов нет?

Не кремлевский зиц-председатель ниразу?

Крутил наперстки - а потом такой опа! - и весь Донбас под себя подмял!
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23.06.2022 21:44 Відповісти
Надеюсь, в Европе хорошо наслышаны о «подвигах» Киевэнерго
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23.06.2022 19:49 Відповісти
Ахметов притяг війну в Україну хоче і в Європу а також доступ до бюджету ЕС
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23.06.2022 21:34 Відповісти
 
 