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Новости Война в Украине
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Лисичанск (321) эвакуация (1750)

Из Лисичанска удалось эвакуировать 34 человека, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

"Тихая" эвакуация продолжается, из Лисичанска забрали 34 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

"Ежедневно полицейские, сотрудники ГСЧС,  сразу несколько групп волонтеров вывозят желающих эвакуироваться, которых с усилением обстрелов стало в разы больше. Сегодня счет открыли спасатели и полицейские - они завезли гуманитарную помощь в Лисичанск и забрали оттуда 34 человека", - написал Гайдай.

Он подчеркнул, что волонтеры также каждый день собирают желающих по селам громад.

"В рейсах постоянно есть дети, после четырех месяцев ада они наконец-то снова начнут жить спокойно", - добавил глава ОВА.

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...Справа проти Софії Федини і Марусі Звіробій так і не закрита. Дівчата на емоціях після "розведення сил" 2019-го у Золотому говорили, не добираючи слів. І за це їх досі намагаються посадити на 15 років.

От часи були, правда? Нам здавалося, що гірше нема вже куди. Які ж ми були наївні.

Це зараз видно, як воно все вляглося в одну канву: і намагання заткнути рота опозиції, і одностороннє виведення українців з укріплених районів, і велике будівництво доріг через болота Чорнобильської зони, і шашлики замість евакуації, і легка прогулянка росіян Херсонщиною.

За політичні ігрища одних кров'ю заплатили зовсім інші. А кварталівцям що? Вони у доміку, прекрасно себе почувають на гастролях у Європі. Вони так і не поцікавилися за всі роки, де там те Золоте на карті. https://t.me/nuts_roses/1171
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23.06.2022 19:05 Ответить
Донбас здадуть. Південь відіб'ють, може.... Така моя думка.....
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23.06.2022 19:12 Ответить
Всепропало...Противсіх...Боневтік ...От таких сцикунів у нас не бракне.
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23.06.2022 20:18 Ответить
Більшість упорото не хоТЯТ, чекають "рідню". Вона ж їх і розхєрачить..Зрешти, пофіг, їхній вибір. Прикол "тамженашилюді" вже не в тренді.
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23.06.2022 19:40 Ответить
 
 