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Із Лисичанська вдалося евакуювати 34 осіб, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Тиха" евакуація триває, з Лисичанська забрали 34 людей.
,Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Щодня поліцейські, ДСНСники, одразу декілька груп волонтерів вивозять охочих евакуюватися, яких із посиленням обстрілів стало в рази більше. Сьогодні рахунок відкрили рятувальники та поліцейські - вони завезли гумвантаж до Лисичанська та забрали звідти 34 людини", - написав Гайдай.
Він наголосив, що волонтери також щодня збирають охочих по селах громад.
"У рейсах постійно є діти, після чотирьох місяців пекла вони нарешті знову почнуть жити спокійно", - додав голова ОВА.
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От часи були, правда? Нам здавалося, що гірше нема вже куди. Які ж ми були наївні.
Це зараз видно, як воно все вляглося в одну канву: і намагання заткнути рота опозиції, і одностороннє виведення українців з укріплених районів, і велике будівництво доріг через болота Чорнобильської зони, і шашлики замість евакуації, і легка прогулянка росіян Херсонщиною.
За політичні ігрища одних кров'ю заплатили зовсім інші. А кварталівцям що? Вони у доміку, прекрасно себе почувають на гастролях у Європі. Вони так і не поцікавилися за всі роки, де там те Золоте на карті. https://t.me/nuts_roses/1171