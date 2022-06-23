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Лисичанськ (273) евакуація (1922)

Із Лисичанська вдалося евакуювати 34 осіб, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

"Тиха" евакуація триває, з Лисичанська забрали 34 людей.

,Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Щодня поліцейські, ДСНСники, одразу декілька груп волонтерів вивозять охочих евакуюватися, яких із посиленням обстрілів стало в рази більше. Сьогодні рахунок відкрили рятувальники та поліцейські - вони завезли гумвантаж до Лисичанська та забрали звідти 34 людини", - написав Гайдай.

Він наголосив, що волонтери також щодня збирають охочих по селах громад.

"У рейсах постійно є діти, після чотирьох місяців пекла вони нарешті знову почнуть жити спокійно", - додав голова ОВА.

Також читайте: Російські сили просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до Лисичанська, - розвідка Великої Британії

Автор: Роман Свиридович
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...Справа проти Софії Федини і Марусі Звіробій так і не закрита. Дівчата на емоціях після "розведення сил" 2019-го у Золотому говорили, не добираючи слів. І за це їх досі намагаються посадити на 15 років.

От часи були, правда? Нам здавалося, що гірше нема вже куди. Які ж ми були наївні.

Це зараз видно, як воно все вляглося в одну канву: і намагання заткнути рота опозиції, і одностороннє виведення українців з укріплених районів, і велике будівництво доріг через болота Чорнобильської зони, і шашлики замість евакуації, і легка прогулянка росіян Херсонщиною.

За політичні ігрища одних кров'ю заплатили зовсім інші. А кварталівцям що? Вони у доміку, прекрасно себе почувають на гастролях у Європі. Вони так і не поцікавилися за всі роки, де там те Золоте на карті. https://t.me/nuts_roses/1171
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23.06.2022 19:05 Відповісти
Донбас здадуть. Південь відіб'ють, може.... Така моя думка.....
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23.06.2022 19:12 Відповісти
Всепропало...Противсіх...Боневтік ...От таких сцикунів у нас не бракне.
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23.06.2022 20:18 Відповісти
Більшість упорото не хоТЯТ, чекають "рідню". Вона ж їх і розхєрачить..Зрешти, пофіг, їхній вибір. Прикол "тамженашилюді" вже не в тренді.
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23.06.2022 19:40 Відповісти
 
 