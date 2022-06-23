РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14282 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
16 862 49
война (46566) США (23157) Кирби (334) РСЗО (142)

Следующие поставки РСЗО HIMARS в Украину очень вероятны, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,рсзв,mlrs,зброя.

В Белом доме заявили, что следующие поставки реактивных систем залпового огня HIMARS в Украину очень вероятны.

Об этом сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я думаю, вы будете видеть в будущем новые поставки таких систем, как HIMARS. Это очень вероятно, - отметил чиновник Белого дома. - Не хочу забегать прежде конкретного объявления, но президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем, и так быстро, насколько это возможно".

Кирби подчеркнул, что оборонные поставки в Украину поступают с рекордной скоростью: "Это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого никогда раньше не видеть, это беспрецедентно – скорость, с которой помощь доходит до передовой на войне в Украине. В буквальном смысле поставки поступают ежедневно, и не только от США, мы просто самый большой донор, но более 40 других стран со всего мира также оказывают помощь Украине в разной форме".

Системы важны для обороны от российской артиллерии, отмечает Кирби.

"Наибольшее отличие этих систем - ракетных систем высокой мобильности - это радиус, расстояние, - сказал чиновник Белого дома. - Когда речь идет о войне на Донбассе, это достаточно равнинный регион, где оба войска зависят от артиллерии. HIMARS дадут украинским военным возможность стоять на расстоянии, чтобы физически они имели определенное пространство для лучшего маневра и лучшей обороны от российской артиллерии, имеющей большую дальность, чем украинская артиллерия.

Читайте также: Системы HIMARS уже в Украине, лето для оккупантов будет жарким, - Резников

Кирби отмечает, что украинцы сами будут решать, как использовать оружие.

"Украинцы – на этой войне, и они решают, какие операции проводить, и это их право, – отмечает Кирби. – То, что они получают от США, теперь их, это уже собственность украинцев, и они решают, как они это будут использовать. Конечно, мы хотим видеть, что украинский суверенитет уважают, а украинская территориальная целостность полностью восстановлена. И Зеленский должен решить, как будет выглядеть эта победа".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
23.06.2022 20:51
+11
А если бы по честному и по справедливости то Украине должны были дать не только Химарсы а и Тамагавки. Ато рашисты могут обстреливать ракетами всю территорию Украины а мы даже не можем адекватно ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 20:57
+10
Угомонись, взрослые знают, что делают...
показать весь комментарий
23.06.2022 20:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І скільки? Знов чотири?
показать весь комментарий
23.06.2022 20:50 Ответить
Ну хоть уже не говорят что по територии параши нельзя стрелять
показать весь комментарий
23.06.2022 20:56 Ответить
Но негласная установка скорее всего была дана в противном случае хрен мы бы получили эти химарсы
показать весь комментарий
23.06.2022 21:41 Ответить
А скільки екіпажів навчено користуватись ними?
показать весь комментарий
23.06.2022 20:56 Ответить
Это не имеет значения. Может, человек хочет шоб було. Хаймарс - он жеж как маслобойка - стоит в сарае, есть не просит.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:00 Ответить
20
показать весь комментарий
23.06.2022 21:09 Ответить
дадуть стільки треба буде
показать весь комментарий
23.06.2022 20:57 Ответить
Угомонись, взрослые знают, что делают...
показать весь комментарий
23.06.2022 20:57 Ответить
Про це повідомить Вам Кірбі особисто!
показать весь комментарий
23.06.2022 21:05 Ответить
мужжик 4е хаймарса за сутки выстреливают больше 100 тонн за 30 дней 3000 тонн самолет берет только 20 тонн ты логистику понимаешь или так лижбы вякнуть ?
показать весь комментарий
23.06.2022 21:09 Ответить
не неси *****. Globemaster везет 80 тонн, наш Ан-124 везет 120 тонн. Только с чего ты взял, что ракеты самолетами везти будут?
показать весь комментарий
23.06.2022 21:14 Ответить
2 огромных MAERSK от деда Джо уже разгружаются на севере польши,тсссс
показать весь комментарий
23.06.2022 22:28 Ответить
Асфальт з шашликами тобі у допомогу.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:10 Ответить
то давайте відмовимося, а що ми ж можемо собі дозволити... бісять такі ідіоти, такім що не дай все мало буде
показать весь комментарий
23.06.2022 21:22 Ответить
да вроде речь идет о четырех дивизионах,а не штуках
показать весь комментарий
23.06.2022 22:03 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 20:51 Ответить
ATACMS До Himars
показать весь комментарий
23.06.2022 20:58 Ответить
Главное Елдаку не говорите где они базируются
показать весь комментарий
23.06.2022 20:52 Ответить
Их сразу отправляют на фронт где военные надежно прячут. Чтобы кабинетные консервы работающие на врага сами не знали
показать весь комментарий
23.06.2022 20:54 Ответить
Тут главное вовремя. А не с пипетки капать. Чтобы снести рашистов одной волной а не опрыскивать их каплями
показать весь комментарий
23.06.2022 20:52 Ответить
На фото не HIMARS.
показать весь комментарий
23.06.2022 20:54 Ответить
скажите спасибо шо не танк поставили
показать весь комментарий
23.06.2022 20:56 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 22:03 Ответить
Давайте томагавки і ми вже знаємо куди цілити
показать весь комментарий
23.06.2022 20:57 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 22:05 Ответить
А как насчёт
показать весь комментарий
24.06.2022 09:27 Ответить
А если бы по честному и по справедливости то Украине должны были дать не только Химарсы а и Тамагавки. Ато рашисты могут обстреливать ракетами всю территорию Украины а мы даже не можем адекватно ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 20:57 Ответить
Ага, якраз. Вони зараз завиють, шо не можна провокувати парашу.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:12 Ответить
Это Трамп вышел из договора о ликвидации ракет наземного базирования средней и малой (до 500км, экспорт в другие страны до 300км) дальности. А до этого все работало. И насколько известно, кацапы сами еще ни разу не нарушили этот договор. Нету доказательств, что они стреляли с наземной установки ракетой так называемой малой дальности, а это и тысяча километров может быть. И поэтому США, возможно, и уж точно Европа, не будут нарушать этот договор. Экспортные ракеты до 300км наземного базирования. Если мы хотим дальше - пожалуйста. У нас сотни тушек были. Был авианосец почти готовый. Куча кораблей. Да и подлодки могли бы закупить, продавая зерно за хорошую цену. Вот к ним бы и дали томагавки. А то, что их некуда ставить, так это не проблема США.
показать весь комментарий
23.06.2022 23:27 Ответить
Не до, а "от" 300 и 500км соответственно при ликвидации.
показать весь комментарий
23.06.2022 23:28 Ответить
Поставки Himars будут скоро в Лэнэрэ и Дэнэрэ.Но есть нюансы
показать весь комментарий
23.06.2022 21:14 Ответить
туда будут частичные поставки.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:56 Ответить
Туда доставки будут.
показать весь комментарий
23.06.2022 22:24 Ответить
Боезапаса воздухом.
показать весь комментарий
23.06.2022 22:41 Ответить
Звраз увесь цивілізованмй світ дивиться на Штати і чекае команди, ще у 1945 році, після капітуляції Японії, Штати повині були знищити кремлівських комунофашистів, зараз це набагато складніше, але іншого виходу нема, і часу чекати нема.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:18 Ответить
ви там з глузду не з'їжжайте...
перші поставки відбулися, а як так то "наступні дуже ймовірні" недоречно, вони просто повинні бути.
сподіваюсь це "тонкощі перекладу"...
показать весь комментарий
23.06.2022 21:18 Ответить
Якась не здорова тенденція в коментарях, останнім часом:
- мало дали
- дають ще,- все рівно мало
- збільшують дальність, - чому не томашавки?
- вийшли з потенційного оточнння, генштаб хреновий (зі згадуванням прізвища Залужний)
- розмінували чонгар, - куди дивився генштаб?
- і т.п.
Це робиться або умисно, або не коментуйте тих речей на яких не розумієтесь і не хочете/можете розібратись, або не знаєте.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:25 Ответить
Ви шось самі собі надумали... Так є бажання, щоб давали більше і швидше, але це природно в нашій ситуації. Так є питання до керівництва з приводу здачі Півдня. Бо здача була майже без бою, це потягнуло дуже важкі наслідки у вигляді втрат серед цивільних і військових, а також територій, але чітких відповідей, чому, як, хто винен, ми не отримали.

"Проїбалі" тільки...
показать весь комментарий
23.06.2022 21:35 Ответить
Будьмо реалістами, мрійник один у нас вже є, вистачить)))
зрозумійте, останнє що хотів би «колективний захід» це війна з рашкою.
гроші - не зовсім так, скоріше через здорощання життя в ЄС та економічні «провали» через війну, політики які нас підтримують, попадають у вилку: підтримка України або «складнощі» на наступних виборах і приклади вже є (Болгарія, Італія), втома буде зростати, своя рубрика ближче до тіла - приклад, як війна у Сирії згуртувала українців? Добре, полишимо Сирію, впевнені, що АТО зачепило кожного громадянана, чи все жна певному єтапі більшість почала жити звичайним життям, ніби це їх не стосується (за вийнятком військослужбовців, їх родичів, волонтерів, активістів)?

життя хлопців безцінне, і те що вони роблять - героїзм !
але останні три роки, треба було нарощувати обороноздатність , а не шатли запускати (і багато чого ще, список довгий) Так з 2014 - 2019 було закладено основи ЗСУ, але на мою думку потрібно було активніше це робити і в ті роки, в тому числі гуртувати суспільство навколо цього питання. Але щастя, що встигли і так, бо в 14му хлопцям банально треба було рукавиці, щоб руки до снарядів не примерзали…
показать весь комментарий
23.06.2022 23:17 Ответить
Байденко и Порошенко договорились не поставлять страшні бомби Україні... привезуть один танк Абраммс и все

Грошей нема у Байдена...
показать весь комментарий
23.06.2022 21:34 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 21:39 Ответить
цвет ракеты выбирайте ****** сами
показать весь комментарий
23.06.2022 22:01 Ответить
Чудовий оприскувач колорадського жука. Побільше б таких.
показать весь комментарий
23.06.2022 22:06 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/gospodstvo-v-vozduhe/

Господство в воздухе

Источник: https://www.ponomaroleg.com/gospodstvo-v-vozduhe/
показать весь комментарий
23.06.2022 22:42 Ответить
Через 2 недели назовут конкретные решения о поставках по лендлизу (9 мая плюс 60 суток крайний срок). Тогда и будет виден результат прошлых заявлений.

РСЗО - это хорошо, но без тактических ракет (буду очень приятно удивлен, если их поставят) это средней эффективности оружие. Еще очень, очень даже важно, поставят ли ракеты с взрывателями в воздухе над землей, чтобы бить окопы, а также кассетные боеприпасы, которые стократно увеличат эффективность, так как иногда просто радиста с оборудованием прихлопнул и кацапы уже не могут наступать. Ну и вообще говоря, дивизион торов или панцири вполне могут отработать по всем летящим ракетам. Это размен на их ракеты, которых у них много для этих комплексов. То есть нам нужны и свои РСЗО, пускай с КВО в 2 километра и даже без боезаряда. Но чтобы выбить ракеты из 6 торов в них (а пускай будут по 2 штуки на цель) и затем за 30км в глубине начинает работать РСЗО. Притом у himars залп всегда в 2 раза меньше, то есть это действительно важно. Неужели мы не можем выпускать 100 ракет в сутки с дальностью в 10км без боеголовки и системы наведения, чтобы размять кацапское ПВО, притом еще дополнительно нужны помехи на их радары? И вообще у кацапов никуда не делись самолеты а-50 и а-100, они почему-то очень мало летают, но под хаймарсы они их поднимут и будут сразу видеть точку запуска ракет.

Без своего производства оружия в громадном количестве мы не сможем одолеть кацапов. Чем раньше это дойдет до Зеленского и будут приняты в первую очередь мобилизационные меры, тем меньше человеческих жизней будет заплачено за ошибки руководства и самой нации, которая выбрала таких придурков и вообще позволяла коррупционерам дышать нашим воздухом, а не кончала их на месте. Кстати, заводы по производству оружия можно открыть в Польше, а работать туда отправить наших мобилизованных людей, включая тех же студентов. За еду работать как трудовая повинность, а оплату получат только после победы и начала процесса выплаты репараций, ну или продаже нефти и газа кацапских, которые теперь будут нашими аж до Курил.
показать весь комментарий
23.06.2022 22:46 Ответить
 
 