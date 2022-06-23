Следующие поставки РСЗО HIMARS в Украину очень вероятны, - Белый дом
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В Белом доме заявили, что следующие поставки реактивных систем залпового огня HIMARS в Украину очень вероятны.
Об этом сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я думаю, вы будете видеть в будущем новые поставки таких систем, как HIMARS. Это очень вероятно, - отметил чиновник Белого дома. - Не хочу забегать прежде конкретного объявления, но президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем, и так быстро, насколько это возможно".
Кирби подчеркнул, что оборонные поставки в Украину поступают с рекордной скоростью: "Это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого никогда раньше не видеть, это беспрецедентно – скорость, с которой помощь доходит до передовой на войне в Украине. В буквальном смысле поставки поступают ежедневно, и не только от США, мы просто самый большой донор, но более 40 других стран со всего мира также оказывают помощь Украине в разной форме".
Системы важны для обороны от российской артиллерии, отмечает Кирби.
"Наибольшее отличие этих систем - ракетных систем высокой мобильности - это радиус, расстояние, - сказал чиновник Белого дома. - Когда речь идет о войне на Донбассе, это достаточно равнинный регион, где оба войска зависят от артиллерии. HIMARS дадут украинским военным возможность стоять на расстоянии, чтобы физически они имели определенное пространство для лучшего маневра и лучшей обороны от российской артиллерии, имеющей большую дальность, чем украинская артиллерия.
Кирби отмечает, что украинцы сами будут решать, как использовать оружие.
"Украинцы – на этой войне, и они решают, какие операции проводить, и это их право, – отмечает Кирби. – То, что они получают от США, теперь их, это уже собственность украинцев, и они решают, как они это будут использовать. Конечно, мы хотим видеть, что украинский суверенитет уважают, а украинская территориальная целостность полностью восстановлена. И Зеленский должен решить, как будет выглядеть эта победа".
Пожалуйста, подождите...
перші поставки відбулися, а як так то "наступні дуже ймовірні" недоречно, вони просто повинні бути.
сподіваюсь це "тонкощі перекладу"...
- мало дали
- дають ще,- все рівно мало
- збільшують дальність, - чому не томашавки?
- вийшли з потенційного оточнння, генштаб хреновий (зі згадуванням прізвища Залужний)
- розмінували чонгар, - куди дивився генштаб?
- і т.п.
Це робиться або умисно, або не коментуйте тих речей на яких не розумієтесь і не хочете/можете розібратись, або не знаєте.
"Проїбалі" тільки...
зрозумійте, останнє що хотів би «колективний захід» це війна з рашкою.
гроші - не зовсім так, скоріше через здорощання життя в ЄС та економічні «провали» через війну, політики які нас підтримують, попадають у вилку: підтримка України або «складнощі» на наступних виборах і приклади вже є (Болгарія, Італія), втома буде зростати, своя рубрика ближче до тіла - приклад, як війна у Сирії згуртувала українців? Добре, полишимо Сирію, впевнені, що АТО зачепило кожного громадянана, чи все жна певному єтапі більшість почала жити звичайним життям, ніби це їх не стосується (за вийнятком військослужбовців, їх родичів, волонтерів, активістів)?
життя хлопців безцінне, і те що вони роблять - героїзм !
але останні три роки, треба було нарощувати обороноздатність , а не шатли запускати (і багато чого ще, список довгий) Так з 2014 - 2019 було закладено основи ЗСУ, але на мою думку потрібно було активніше це робити і в ті роки, в тому числі гуртувати суспільство навколо цього питання. Але щастя, що встигли і так, бо в 14му хлопцям банально треба було рукавиці, щоб руки до снарядів не примерзали…
Грошей нема у Байдена...
Господство в воздухе
Источник: https://www.ponomaroleg.com/gospodstvo-v-vozduhe/
РСЗО - это хорошо, но без тактических ракет (буду очень приятно удивлен, если их поставят) это средней эффективности оружие. Еще очень, очень даже важно, поставят ли ракеты с взрывателями в воздухе над землей, чтобы бить окопы, а также кассетные боеприпасы, которые стократно увеличат эффективность, так как иногда просто радиста с оборудованием прихлопнул и кацапы уже не могут наступать. Ну и вообще говоря, дивизион торов или панцири вполне могут отработать по всем летящим ракетам. Это размен на их ракеты, которых у них много для этих комплексов. То есть нам нужны и свои РСЗО, пускай с КВО в 2 километра и даже без боезаряда. Но чтобы выбить ракеты из 6 торов в них (а пускай будут по 2 штуки на цель) и затем за 30км в глубине начинает работать РСЗО. Притом у himars залп всегда в 2 раза меньше, то есть это действительно важно. Неужели мы не можем выпускать 100 ракет в сутки с дальностью в 10км без боеголовки и системы наведения, чтобы размять кацапское ПВО, притом еще дополнительно нужны помехи на их радары? И вообще у кацапов никуда не делись самолеты а-50 и а-100, они почему-то очень мало летают, но под хаймарсы они их поднимут и будут сразу видеть точку запуска ракет.
Без своего производства оружия в громадном количестве мы не сможем одолеть кацапов. Чем раньше это дойдет до Зеленского и будут приняты в первую очередь мобилизационные меры, тем меньше человеческих жизней будет заплачено за ошибки руководства и самой нации, которая выбрала таких придурков и вообще позволяла коррупционерам дышать нашим воздухом, а не кончала их на месте. Кстати, заводы по производству оружия можно открыть в Польше, а работать туда отправить наших мобилизованных людей, включая тех же студентов. За еду работать как трудовая повинность, а оплату получат только после победы и начала процесса выплаты репараций, ну или продаже нефти и газа кацапских, которые теперь будут нашими аж до Курил.