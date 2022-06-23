Следующие поставки РСЗО HIMARS в Украину очень вероятны, - Белый дом

В Белом доме заявили, что следующие поставки реактивных систем залпового огня HIMARS в Украину очень вероятны.

Об этом сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я думаю, вы будете видеть в будущем новые поставки таких систем, как HIMARS. Это очень вероятно, - отметил чиновник Белого дома. - Не хочу забегать прежде конкретного объявления, но президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем, и так быстро, насколько это возможно".

Кирби подчеркнул, что оборонные поставки в Украину поступают с рекордной скоростью: "Это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого никогда раньше не видеть, это беспрецедентно – скорость, с которой помощь доходит до передовой на войне в Украине. В буквальном смысле поставки поступают ежедневно, и не только от США, мы просто самый большой донор, но более 40 других стран со всего мира также оказывают помощь Украине в разной форме".

Системы важны для обороны от российской артиллерии, отмечает Кирби.

"Наибольшее отличие этих систем - ракетных систем высокой мобильности - это радиус, расстояние, - сказал чиновник Белого дома. - Когда речь идет о войне на Донбассе, это достаточно равнинный регион, где оба войска зависят от артиллерии. HIMARS дадут украинским военным возможность стоять на расстоянии, чтобы физически они имели определенное пространство для лучшего маневра и лучшей обороны от российской артиллерии, имеющей большую дальность, чем украинская артиллерия.

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Кирби отмечает, что украинцы сами будут решать, как использовать оружие.

"Украинцы – на этой войне, и они решают, какие операции проводить, и это их право, – отмечает Кирби. – То, что они получают от США, теперь их, это уже собственность украинцев, и они решают, как они это будут использовать. Конечно, мы хотим видеть, что украинский суверенитет уважают, а украинская территориальная целостность полностью восстановлена. И Зеленский должен решить, как будет выглядеть эта победа".