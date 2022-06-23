33 325 119
Системы HIMARS уже в Украине, лето для оккупантов будет жарким, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли поставленные в США системы HIMARS.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Резников поблагодарил своего американского "коллегу и друга", главу Пентагона Ллойда Остина.
"Лето будет жарким для российских оккупантов. А для некоторых из них - последним", - написал министр.
HIMARS – американская артиллерийская ракетная система. Она может нести 6 снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету. Работе с этой системой научили 60 украинских военнослужащих.
Топ комментарии
+75 iMedvedeff
показать весь комментарий23.06.2022 15:00
+63 Mactep Dark
показать весь комментарий23.06.2022 14:59
+49 IgorYakovlevich
показать весь комментарий23.06.2022 14:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Дуже потрібна така зброя!! Але на нуя про це 3.14здіти? На його думку,щоб срашки знали,та тряслися від страху....стратег нуєв. Ось щойно пролунали,вже вкотре за сьогдня,потужні вибухи з херсонського напрямку....Локація-50км півд/схід від Херсона. СЛАВА ЗСУ!
Тому і програє Україна з 2014-ого року, втрачає і землі, і людей! СУМ-ПЕЧАЛЬ!
Удари по центрах прийняття рішень парашії та маркерна руйнація інфоаструктури великих міст роз'яснять пересічному орку що їде війна.
Бажано "почати стріляти".
Коли ***** Зеленський вже вибачиться перед Українським народом за свою довоєнну, по суті диверсійну, політику на користь ворога!!??