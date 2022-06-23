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Системи HIMARS вже в Україні, літо для окупантів буде гарячим, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули поставлені США системи HIMARS.
Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
Резніков подякував своєму американському "колезі й другові", голові Пентагону Ллойду Остіну.
"Літо буде гарячим для російських окупантів. А для декого з них - останнім", - написав міністр.
HIMARS - американська артилерійська ракетна система. Вона може нести 6 снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету. Працювати з цією системою навчили 60 українських військовослужбовців.
Топ коментарі
+75 iMedvedeff
показати весь коментар23.06.2022 15:00
+63 Mactep Dark
показати весь коментар23.06.2022 14:59
+49 IgorYakovlevich
показати весь коментар23.06.2022 14:58
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Будь ласка, зачекайте...
Дуже потрібна така зброя!! Але на нуя про це 3.14здіти? На його думку,щоб срашки знали,та тряслися від страху....стратег нуєв. Ось щойно пролунали,вже вкотре за сьогдня,потужні вибухи з херсонського напрямку....Локація-50км півд/схід від Херсона. СЛАВА ЗСУ!
Тому і програє Україна з 2014-ого року, втрачає і землі, і людей! СУМ-ПЕЧАЛЬ!
Удари по центрах прийняття рішень парашії та маркерна руйнація інфоаструктури великих міст роз'яснять пересічному орку що їде війна.
Бажано "почати стріляти".
Коли ***** Зеленський вже вибачиться перед Українським народом за свою довоєнну, по суті диверсійну, політику на користь ворога!!??