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Системи HIMARS вже в Україні, літо для окупантів буде гарячим, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули поставлені США системи HIMARS.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Резніков подякував своєму американському "колезі й другові", голові Пентагону Ллойду Остіну.

"Літо буде гарячим для російських окупантів. А для декого з них - останнім", - написав міністр.

HIMARS - американська артилерійська ракетна система. Вона може нести 6 снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету. Працювати з цією системою навчили 60 українських військовослужбовців.

Також читайте: Німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже на фронті, - Резніков

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+75
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23.06.2022 15:00
+63
Їбаште хлопці, їбаааштее....
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23.06.2022 14:59
+49
Надеюсь, на Донбасс успеют. Или к Херсону. Наши генералы знают, что делать.
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23.06.2022 14:58
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вже підготовлено єкіпажі ще на 16, чекаємо від наших друзів
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23.06.2022 16:10 Відповісти
очень-очень хочется.чтобы с их появлением украинские сводки военных новостей перестали предлагать украинцам радоваться по поводу уничтоженного за день танка и БМП россиян,а появятся реально значимые результаты...Ждём-с..
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23.06.2022 16:11 Відповісти
""Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули поставлені США системи HIMARS.""

Дуже потрібна така зброя!! Але на нуя про це 3.14здіти? На його думку,щоб срашки знали,та тряслися від страху....стратег нуєв. Ось щойно пролунали,вже вкотре за сьогдня,потужні вибухи з херсонського напрямку....Локація-50км півд/схід від Херсона. СЛАВА ЗСУ!
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23.06.2022 16:14 Відповісти
желаю всегда одно и тоже: один выстрел - одна цель
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23.06.2022 16:21 Відповісти
а ось цьому бородатому піdарасу теж треба менше *******, як інший зелений піdарас, який призначив його на цю посаду, бо треба було озброюватися, а не бачити бажання скінчити війну в очах самі знаєте кого, бо й взагалі - "нічого хвалитися на рать йдучи"...
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23.06.2022 16:24 Відповісти
фотки уже давно есть в приграничных областях
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23.06.2022 16:26 Відповісти
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трехстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придется принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных Республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности этничным УКРАИНЦАМ.
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23.06.2022 16:29 Відповісти
"... літо для окупантів буде гарячим..." --літо вже давно триває. Є обіцянки пана Рєзнікова, казочки Арестовича, а є факти.
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23.06.2022 16:32 Відповісти
Napierdalać! https://www.youtube.com/watch?v=Cm8Un0iHgcI
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23.06.2022 16:52 Відповісти
4 месяца войны, как же медленно они это делают...
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23.06.2022 17:21 Відповісти
Химарсов нужно тысячи. У Южной Кореи 17 тысяч артиллерии. А Украине нужно еще больше артиллерии и РСЗО в частности и нужны все дроны камикадзе, что есть у всего Запада и у всех видов тоже. Украине нужно, чтобы рои дронов летели и уничтожали всю технику противника и нужны разные рои, чтобы в одном летели дроны с фугасами и осколками против пехоты, а другие типа кумулятивные и т.п. против техники и против всего, что у врага есть.
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23.06.2022 21:31 Відповісти
ну дик південна корея неймовірно багато країна, яка тісно вбудована в західну цивілізацію і їх виробничі ланцюги, а захід свої інвестиції вміє захищати. А Україна що? Найбідніша країна Європи офіційно!!! Виробляє дуже мало в світовому масштабі, тому і захист мінімальний від них і дають зброю в штучних кількостях...

Тому і програє Україна з 2014-ого року, втрачає і землі, і людей! СУМ-ПЕЧАЛЬ!
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24.06.2022 08:17 Відповісти
Кацапне верить - себя не уважать. Наверняка фейк.
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23.06.2022 23:36 Відповісти
Кацапа, ты только для этого зарегистрировался, чтобы тут испражняться? В спам козломордое
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23.06.2022 23:51 Відповісти
Даже если это правда, толку от них 0. Где же русня возьмёт натовские снаряды?
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24.06.2022 00:37 Відповісти
Зачем об этом звиздеть!?! Сказали людям, что есть поддержка со стороны партнёров, и всё... К чему вся эта спецификация!?!
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23.06.2022 22:37 Відповісти
За те що пуйло оголосило що ракети сармат стануть на озброєння в 23 році треба до цього моменту перемогти бо буде піздно...
Удари по центрах прийняття рішень парашії та маркерна руйнація інфоаструктури великих міст роз'яснять пересічному орку що їде війна.
Бажано "почати стріляти".
Коли ***** Зеленський вже вибачиться перед Українським народом за свою довоєнну, по суті диверсійну, політику на користь ворога!!??
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24.06.2022 08:53 Відповісти
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