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Наступні поставки РСЗВ HIMARS до України дуже ймовірні, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,рсзв,mlrs,зброя.

В Білому домі заявили - наступні поставки реактивних систем залпового вогню HIMARS до України дуже ймовірні.

Про це сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я думаю, ви будете бачити у майбутньому нові поставки таких систем як HIMARS. Це дуже ймовірно, - вказав посадовець Білого дому. - Не хочу забігати наперед конкретного оголошення, але президент Байден дуже чітко сказав президенту Зеленському, що ми будемо їм допомагати стільки, скільки ми можемо, і так швидко, наскільки це можливо".

Кірбі наголосив, що оборонні поставки до України надходять з рекордною швидкістю: "Це озброєння надходить з рекордною швидкістю, ми такого ніколи раніше не бачити, це безпрецедентно – швидкість, з якою безпекова допомога доходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не лише від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають безпекову допомогу Україні у різній формі".

Системи є важливими для оборони від російської артилерії, вказує Кірбі.

"Найбільша різниця цих систем – ракетних систем високої мобільності – це радіус, відстань, - вказав посадовець Білого дому. - Коли мова йде про війну на Донбасі, це достатньо рівнинний регіон, де обидва війська залежать від артилерії. То ж HIMARS дадуть українським військовим можливість стояти на відстані, щоб фізично вони мали певний простір для кращого маневру та кращої оборони від російської артилерії, яка має більшу дальність, ніж українська артилерія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системи HIMARS вже в Україні, літо для окупантів буде гарячим, - Резніков

Кірбі наголошує - як використовувати зброю, вирішувати самим українцям.

"Українці – на цій війні, і вони вирішують, які операції проводити, і це їхнє право, - вказує Кірбі. - Те, що вони отримують від США тепер їхнє, це вже власність українців, і вони вирішують, як вони це будуть використовувати. Звичайно, ми хочемо бачити, що український суверенітет поважають, а українська територіальна цілісність повністю відновлена. І пан Зеленський має вирішити, як виглядатиме ця перемога".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
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23.06.2022 20:51
+11
А если бы по честному и по справедливости то Украине должны были дать не только Химарсы а и Тамагавки. Ато рашисты могут обстреливать ракетами всю территорию Украины а мы даже не можем адекватно ответить
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23.06.2022 20:57
+10
Угомонись, взрослые знают, что делают...
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23.06.2022 20:57
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І скільки? Знов чотири?
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23.06.2022 20:50 Відповісти
Ну хоть уже не говорят что по територии параши нельзя стрелять
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23.06.2022 20:56 Відповісти
Но негласная установка скорее всего была дана в противном случае хрен мы бы получили эти химарсы
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23.06.2022 21:41 Відповісти
А скільки екіпажів навчено користуватись ними?
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23.06.2022 20:56 Відповісти
Это не имеет значения. Может, человек хочет шоб було. Хаймарс - он жеж как маслобойка - стоит в сарае, есть не просит.
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23.06.2022 21:00 Відповісти
20
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23.06.2022 21:09 Відповісти
дадуть стільки треба буде
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23.06.2022 20:57 Відповісти
Угомонись, взрослые знают, что делают...
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23.06.2022 20:57 Відповісти
Про це повідомить Вам Кірбі особисто!
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23.06.2022 21:05 Відповісти
мужжик 4е хаймарса за сутки выстреливают больше 100 тонн за 30 дней 3000 тонн самолет берет только 20 тонн ты логистику понимаешь или так лижбы вякнуть ?
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23.06.2022 21:09 Відповісти
не неси *****. Globemaster везет 80 тонн, наш Ан-124 везет 120 тонн. Только с чего ты взял, что ракеты самолетами везти будут?
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23.06.2022 21:14 Відповісти
2 огромных MAERSK от деда Джо уже разгружаются на севере польши,тсссс
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23.06.2022 22:28 Відповісти
Асфальт з шашликами тобі у допомогу.
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23.06.2022 21:10 Відповісти
то давайте відмовимося, а що ми ж можемо собі дозволити... бісять такі ідіоти, такім що не дай все мало буде
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23.06.2022 21:22 Відповісти
да вроде речь идет о четырех дивизионах,а не штуках
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23.06.2022 22:03 Відповісти
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23.06.2022 20:51 Відповісти
ATACMS До Himars
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23.06.2022 20:58 Відповісти
Главное Елдаку не говорите где они базируются
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23.06.2022 20:52 Відповісти
Их сразу отправляют на фронт где военные надежно прячут. Чтобы кабинетные консервы работающие на врага сами не знали
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23.06.2022 20:54 Відповісти
Тут главное вовремя. А не с пипетки капать. Чтобы снести рашистов одной волной а не опрыскивать их каплями
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23.06.2022 20:52 Відповісти
На фото не HIMARS.
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23.06.2022 20:54 Відповісти
скажите спасибо шо не танк поставили
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23.06.2022 20:56 Відповісти
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23.06.2022 22:03 Відповісти
Давайте томагавки і ми вже знаємо куди цілити
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23.06.2022 20:57 Відповісти
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23.06.2022 22:05 Відповісти
А как насчёт
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24.06.2022 09:27 Відповісти
А если бы по честному и по справедливости то Украине должны были дать не только Химарсы а и Тамагавки. Ато рашисты могут обстреливать ракетами всю территорию Украины а мы даже не можем адекватно ответить
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23.06.2022 20:57 Відповісти
Ага, якраз. Вони зараз завиють, шо не можна провокувати парашу.
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23.06.2022 21:12 Відповісти
Это Трамп вышел из договора о ликвидации ракет наземного базирования средней и малой (до 500км, экспорт в другие страны до 300км) дальности. А до этого все работало. И насколько известно, кацапы сами еще ни разу не нарушили этот договор. Нету доказательств, что они стреляли с наземной установки ракетой так называемой малой дальности, а это и тысяча километров может быть. И поэтому США, возможно, и уж точно Европа, не будут нарушать этот договор. Экспортные ракеты до 300км наземного базирования. Если мы хотим дальше - пожалуйста. У нас сотни тушек были. Был авианосец почти готовый. Куча кораблей. Да и подлодки могли бы закупить, продавая зерно за хорошую цену. Вот к ним бы и дали томагавки. А то, что их некуда ставить, так это не проблема США.
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23.06.2022 23:27 Відповісти
Не до, а "от" 300 и 500км соответственно при ликвидации.
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23.06.2022 23:28 Відповісти
Поставки Himars будут скоро в Лэнэрэ и Дэнэрэ.Но есть нюансы
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23.06.2022 21:14 Відповісти
туда будут частичные поставки.
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23.06.2022 21:56 Відповісти
Туда доставки будут.
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23.06.2022 22:24 Відповісти
Боезапаса воздухом.
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23.06.2022 22:41 Відповісти
Звраз увесь цивілізованмй світ дивиться на Штати і чекае команди, ще у 1945 році, після капітуляції Японії, Штати повині були знищити кремлівських комунофашистів, зараз це набагато складніше, але іншого виходу нема, і часу чекати нема.
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23.06.2022 21:18 Відповісти
ви там з глузду не з'їжжайте...
перші поставки відбулися, а як так то "наступні дуже ймовірні" недоречно, вони просто повинні бути.
сподіваюсь це "тонкощі перекладу"...
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23.06.2022 21:18 Відповісти
Якась не здорова тенденція в коментарях, останнім часом:
- мало дали
- дають ще,- все рівно мало
- збільшують дальність, - чому не томашавки?
- вийшли з потенційного оточнння, генштаб хреновий (зі згадуванням прізвища Залужний)
- розмінували чонгар, - куди дивився генштаб?
- і т.п.
Це робиться або умисно, або не коментуйте тих речей на яких не розумієтесь і не хочете/можете розібратись, або не знаєте.
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23.06.2022 21:25 Відповісти
Ви шось самі собі надумали... Так є бажання, щоб давали більше і швидше, але це природно в нашій ситуації. Так є питання до керівництва з приводу здачі Півдня. Бо здача була майже без бою, це потягнуло дуже важкі наслідки у вигляді втрат серед цивільних і військових, а також територій, але чітких відповідей, чому, як, хто винен, ми не отримали.

"Проїбалі" тільки...
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23.06.2022 21:35 Відповісти
Будьмо реалістами, мрійник один у нас вже є, вистачить)))
зрозумійте, останнє що хотів би «колективний захід» це війна з рашкою.
гроші - не зовсім так, скоріше через здорощання життя в ЄС та економічні «провали» через війну, політики які нас підтримують, попадають у вилку: підтримка України або «складнощі» на наступних виборах і приклади вже є (Болгарія, Італія), втома буде зростати, своя рубрика ближче до тіла - приклад, як війна у Сирії згуртувала українців? Добре, полишимо Сирію, впевнені, що АТО зачепило кожного громадянана, чи все жна певному єтапі більшість почала жити звичайним життям, ніби це їх не стосується (за вийнятком військослужбовців, їх родичів, волонтерів, активістів)?

життя хлопців безцінне, і те що вони роблять - героїзм !
але останні три роки, треба було нарощувати обороноздатність , а не шатли запускати (і багато чого ще, список довгий) Так з 2014 - 2019 було закладено основи ЗСУ, але на мою думку потрібно було активніше це робити і в ті роки, в тому числі гуртувати суспільство навколо цього питання. Але щастя, що встигли і так, бо в 14му хлопцям банально треба було рукавиці, щоб руки до снарядів не примерзали…
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23.06.2022 23:17 Відповісти
Байденко и Порошенко договорились не поставлять страшні бомби Україні... привезуть один танк Абраммс и все

Грошей нема у Байдена...
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23.06.2022 21:34 Відповісти
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23.06.2022 21:39 Відповісти
цвет ракеты выбирайте ****** сами
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23.06.2022 22:01 Відповісти
Чудовий оприскувач колорадського жука. Побільше б таких.
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23.06.2022 22:06 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/gospodstvo-v-vozduhe/

Господство в воздухе

Источник: https://www.ponomaroleg.com/gospodstvo-v-vozduhe/
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23.06.2022 22:42 Відповісти
Через 2 недели назовут конкретные решения о поставках по лендлизу (9 мая плюс 60 суток крайний срок). Тогда и будет виден результат прошлых заявлений.

РСЗО - это хорошо, но без тактических ракет (буду очень приятно удивлен, если их поставят) это средней эффективности оружие. Еще очень, очень даже важно, поставят ли ракеты с взрывателями в воздухе над землей, чтобы бить окопы, а также кассетные боеприпасы, которые стократно увеличат эффективность, так как иногда просто радиста с оборудованием прихлопнул и кацапы уже не могут наступать. Ну и вообще говоря, дивизион торов или панцири вполне могут отработать по всем летящим ракетам. Это размен на их ракеты, которых у них много для этих комплексов. То есть нам нужны и свои РСЗО, пускай с КВО в 2 километра и даже без боезаряда. Но чтобы выбить ракеты из 6 торов в них (а пускай будут по 2 штуки на цель) и затем за 30км в глубине начинает работать РСЗО. Притом у himars залп всегда в 2 раза меньше, то есть это действительно важно. Неужели мы не можем выпускать 100 ракет в сутки с дальностью в 10км без боеголовки и системы наведения, чтобы размять кацапское ПВО, притом еще дополнительно нужны помехи на их радары? И вообще у кацапов никуда не делись самолеты а-50 и а-100, они почему-то очень мало летают, но под хаймарсы они их поднимут и будут сразу видеть точку запуска ракет.

Без своего производства оружия в громадном количестве мы не сможем одолеть кацапов. Чем раньше это дойдет до Зеленского и будут приняты в первую очередь мобилизационные меры, тем меньше человеческих жизней будет заплачено за ошибки руководства и самой нации, которая выбрала таких придурков и вообще позволяла коррупционерам дышать нашим воздухом, а не кончала их на месте. Кстати, заводы по производству оружия можно открыть в Польше, а работать туда отправить наших мобилизованных людей, включая тех же студентов. За еду работать как трудовая повинность, а оплату получат только после победы и начала процесса выплаты репараций, ну или продаже нефти и газа кацапских, которые теперь будут нашими аж до Курил.
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23.06.2022 22:46 Відповісти
 
 