Наступні поставки РСЗВ HIMARS до України дуже ймовірні, - Білий дім
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В Білому домі заявили - наступні поставки реактивних систем залпового вогню HIMARS до України дуже ймовірні.
Про це сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Я думаю, ви будете бачити у майбутньому нові поставки таких систем як HIMARS. Це дуже ймовірно, - вказав посадовець Білого дому. - Не хочу забігати наперед конкретного оголошення, але президент Байден дуже чітко сказав президенту Зеленському, що ми будемо їм допомагати стільки, скільки ми можемо, і так швидко, наскільки це можливо".
Кірбі наголосив, що оборонні поставки до України надходять з рекордною швидкістю: "Це озброєння надходить з рекордною швидкістю, ми такого ніколи раніше не бачити, це безпрецедентно – швидкість, з якою безпекова допомога доходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не лише від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають безпекову допомогу Україні у різній формі".
Системи є важливими для оборони від російської артилерії, вказує Кірбі.
"Найбільша різниця цих систем – ракетних систем високої мобільності – це радіус, відстань, - вказав посадовець Білого дому. - Коли мова йде про війну на Донбасі, це достатньо рівнинний регіон, де обидва війська залежать від артилерії. То ж HIMARS дадуть українським військовим можливість стояти на відстані, щоб фізично вони мали певний простір для кращого маневру та кращої оборони від російської артилерії, яка має більшу дальність, ніж українська артилерія".
Кірбі наголошує - як використовувати зброю, вирішувати самим українцям.
"Українці – на цій війні, і вони вирішують, які операції проводити, і це їхнє право, - вказує Кірбі. - Те, що вони отримують від США тепер їхнє, це вже власність українців, і вони вирішують, як вони це будуть використовувати. Звичайно, ми хочемо бачити, що український суверенітет поважають, а українська територіальна цілісність повністю відновлена. І пан Зеленський має вирішити, як виглядатиме ця перемога".
Будь ласка, зачекайте...
перші поставки відбулися, а як так то "наступні дуже ймовірні" недоречно, вони просто повинні бути.
сподіваюсь це "тонкощі перекладу"...
- мало дали
- дають ще,- все рівно мало
- збільшують дальність, - чому не томашавки?
- вийшли з потенційного оточнння, генштаб хреновий (зі згадуванням прізвища Залужний)
- розмінували чонгар, - куди дивився генштаб?
- і т.п.
Це робиться або умисно, або не коментуйте тих речей на яких не розумієтесь і не хочете/можете розібратись, або не знаєте.
"Проїбалі" тільки...
зрозумійте, останнє що хотів би «колективний захід» це війна з рашкою.
гроші - не зовсім так, скоріше через здорощання життя в ЄС та економічні «провали» через війну, політики які нас підтримують, попадають у вилку: підтримка України або «складнощі» на наступних виборах і приклади вже є (Болгарія, Італія), втома буде зростати, своя рубрика ближче до тіла - приклад, як війна у Сирії згуртувала українців? Добре, полишимо Сирію, впевнені, що АТО зачепило кожного громадянана, чи все жна певному єтапі більшість почала жити звичайним життям, ніби це їх не стосується (за вийнятком військослужбовців, їх родичів, волонтерів, активістів)?
життя хлопців безцінне, і те що вони роблять - героїзм !
але останні три роки, треба було нарощувати обороноздатність , а не шатли запускати (і багато чого ще, список довгий) Так з 2014 - 2019 було закладено основи ЗСУ, але на мою думку потрібно було активніше це робити і в ті роки, в тому числі гуртувати суспільство навколо цього питання. Але щастя, що встигли і так, бо в 14му хлопцям банально треба було рукавиці, щоб руки до снарядів не примерзали…
Грошей нема у Байдена...
Господство в воздухе
Источник: https://www.ponomaroleg.com/gospodstvo-v-vozduhe/
РСЗО - это хорошо, но без тактических ракет (буду очень приятно удивлен, если их поставят) это средней эффективности оружие. Еще очень, очень даже важно, поставят ли ракеты с взрывателями в воздухе над землей, чтобы бить окопы, а также кассетные боеприпасы, которые стократно увеличат эффективность, так как иногда просто радиста с оборудованием прихлопнул и кацапы уже не могут наступать. Ну и вообще говоря, дивизион торов или панцири вполне могут отработать по всем летящим ракетам. Это размен на их ракеты, которых у них много для этих комплексов. То есть нам нужны и свои РСЗО, пускай с КВО в 2 километра и даже без боезаряда. Но чтобы выбить ракеты из 6 торов в них (а пускай будут по 2 штуки на цель) и затем за 30км в глубине начинает работать РСЗО. Притом у himars залп всегда в 2 раза меньше, то есть это действительно важно. Неужели мы не можем выпускать 100 ракет в сутки с дальностью в 10км без боеголовки и системы наведения, чтобы размять кацапское ПВО, притом еще дополнительно нужны помехи на их радары? И вообще у кацапов никуда не делись самолеты а-50 и а-100, они почему-то очень мало летают, но под хаймарсы они их поднимут и будут сразу видеть точку запуска ракет.
Без своего производства оружия в громадном количестве мы не сможем одолеть кацапов. Чем раньше это дойдет до Зеленского и будут приняты в первую очередь мобилизационные меры, тем меньше человеческих жизней будет заплачено за ошибки руководства и самой нации, которая выбрала таких придурков и вообще позволяла коррупционерам дышать нашим воздухом, а не кончала их на месте. Кстати, заводы по производству оружия можно открыть в Польше, а работать туда отправить наших мобилизованных людей, включая тех же студентов. За еду работать как трудовая повинность, а оплату получат только после победы и начала процесса выплаты репараций, ну или продаже нефти и газа кацапских, которые теперь будут нашими аж до Курил.