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Россия "анонсировала" подрыв детской больницы в Харькове

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Российская Федерация "анонсировала" подрыв больницы в Харькове и планирует обвинить украинских военных в этом.

Об этом заявил Межведомственный координационный штаб РФ, передает Цензор.НЕТ.

В РФ заявляют, что украинские военные якобы под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города в первую детскую городскую больницу Харькова.

Кроме того, как утверждают в штабе, здание больницы якобы заминировано. В РФ заявляют, что украинцы планируют взорвать здание с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

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Также оккупанты пишут, что якобы для подготовки фото- и видеоматериала в Харькове уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.

Также в РФ заявили, что в Одессу прибыли два репортера CNN в сопровождении 10 военнослужащих "Азова".

"Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий", - заявили захватчики.

Таким образом, российские оккупанты "анонсируют" нанесение ударов по гражданским объектам.
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Топ комментарии
+30
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23.06.2022 23:33
+26
Москальня , у вас агонія і звірячий сказ від того , що невзмозі завоювати
Украіну!

Смерть на вас чекає на нашій землі , кляті фашики 😠
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23.06.2022 23:35
+24
Зверье, оно и есть зверье. Орда орков.
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23.06.2022 23:33
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Зверье, оно и есть зверье. Орда орков.
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23.06.2022 23:33 Ответить
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23.06.2022 23:33 Ответить
кацапня по ложкам ******** і по родільних домах побомбити - в них за це ордіна дають! - макакі падки на шо блистить...
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23.06.2022 23:33 Ответить
Москальня , у вас агонія і звірячий сказ від того , що невзмозі завоювати
Украіну!

Смерть на вас чекає на нашій землі , кляті фашики 😠
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23.06.2022 23:35 Ответить
досить читати цю пропагандонську чухню -- то сугубо для глубокодупожителя рашки, щоб не пердів там...
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23.06.2022 23:36 Ответить
А куди без Азова
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23.06.2022 23:38 Ответить
Добре що є смерть, бо тільки вона здатна спинити років.
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23.06.2022 23:45 Ответить
радше вони спробують зіштовхнути в нами білорусів - скажімо, підірвавши НПЗ у Мозирі

В городе Мозырь, расположенном неподалеку от границы с Украиной, вероятно, готовятся к возможному вступлению войск республики в войну.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах. Как выяснили журналисты, в Мозыре наблюдается необычная активность: накануне на территорию местного нефтеперерабатывающего завода въехало большое количество вооруженных людей. Впоследствии с территории НПЗ начали активно вывозить топливо.

«Вполне возможно, что такие меры обусловлены опасением белорусского руководства остаться без топлива в случае удара по предприятию. Фактическая эвакуация из Мозыря началась после 20 июня. Состоятельные лица начали организовывать эвакуацию собственных семей за границу или на север Беларуси. Параллельно с этим они обеспечили вывоз собственных ценных вещей и драгоценностей», - передает телеканал.

Охрану НПЗ в настоящее время обеспечивают правоохранители. Куда именно вывозится топливо - не сообщается. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/23/503643/
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23.06.2022 23:51 Ответить
Это называется упоение властью. Мол - мы можем делать все что хотим и нам за это ничего не будет. Даже люди с психическими отклонениями понимают суть ответственности - эти потеряли связь с реальностью.
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23.06.2022 23:51 Ответить
Да ****** вже один раз точками-у по бєлгороду! Сьогодні ж був ролік, як 3 наші точки-у десь на півдні по орках валять. Тобто, ********** для точек ще є. То ******** по бєлгороду.
Інакше кацапомокша не заспокоїться!
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23.06.2022 23:53 Ответить
Любимое выражение ватников - Мы новости не смотрим, мы не интересуемся политикой... Так вот - ответственность должны понести все русские как раз за то, что не интересовались политикой своего гитлера. Им было не интересно когда ублюдок убивал чеченцев, грузин и теперь убивает украинцев.
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23.06.2022 23:56 Ответить
Похоже Азов везде. Полки, взводы, батальоны, бригады и море Азовское, Азовсталь, и даже какой то азот--- и все это в одной палате!
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23.06.2022 23:56 Ответить
Надо просто официально предупредить, что если не перестанут стрелять по Харькову из Белгорода, то Белгород будет приведен до состояния Харькова.
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23.06.2022 23:58 Ответить
Ну, сказати можна, тільки у нас "кишка тонка" навіть із рогатки у бік бєлгорода стріляти.
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24.06.2022 00:50 Ответить
У них там каждый день в дурдоме новая афише, то в школах и ПТУ нацисты, то в роддомах бандеровцы. Стадо zомбированых свиней.
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23.06.2022 23:58 Ответить
Ни Сын, ни Дух Святой и ни Отец
Не ниспошлют блаженства их Отчизне!
П:здец в России больше, чем п:здец!
Он смысл бытия и образ жизни!!
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24.06.2022 00:08 Ответить
москалям-імпотентам все ніяк не получається 'ввЄсті'! ХАХАХАХАХА!!!!
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24.06.2022 02:05 Ответить
Пропоную у відповідь, якщо вони ризикнуть, спалите якийсь населений пункт в рф.
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24.06.2022 04:26 Ответить
Чому Мордор до сих пір не оголошено державою спонсором террористів?до компанії Сирії,Північ Кореї,Ірана, але здаеться ті країни ніколи такого не позволяли як орки
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24.06.2022 05:41 Ответить
РабZeя уже однажды анонсировала взррыв жилого дома в Волгодонске за три дня до взрыва...
Помню дохляк Жиринжопский сильно тогда Возмущам-с с трибуны ДУРЬ-думы рабZei....
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24.06.2022 07:14 Ответить
 
 