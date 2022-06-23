Россия "анонсировала" подрыв детской больницы в Харькове
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская Федерация "анонсировала" подрыв больницы в Харькове и планирует обвинить украинских военных в этом.
Об этом заявил Межведомственный координационный штаб РФ, передает Цензор.НЕТ.
В РФ заявляют, что украинские военные якобы под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города в первую детскую городскую больницу Харькова.
Кроме того, как утверждают в штабе, здание больницы якобы заминировано. В РФ заявляют, что украинцы планируют взорвать здание с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.
Также оккупанты пишут, что якобы для подготовки фото- и видеоматериала в Харькове уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.
Также в РФ заявили, что в Одессу прибыли два репортера CNN в сопровождении 10 военнослужащих "Азова".
"Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий", - заявили захватчики.
Таким образом, российские оккупанты "анонсируют" нанесение ударов по гражданским объектам.
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Украіну!
Смерть на вас чекає на нашій землі , кляті фашики 😠
В городе Мозырь, расположенном неподалеку от границы с Украиной, вероятно, готовятся к возможному вступлению войск республики в войну.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах. Как выяснили журналисты, в Мозыре наблюдается необычная активность: накануне на территорию местного нефтеперерабатывающего завода въехало большое количество вооруженных людей. Впоследствии с территории НПЗ начали активно вывозить топливо.
«Вполне возможно, что такие меры обусловлены опасением белорусского руководства остаться без топлива в случае удара по предприятию. Фактическая эвакуация из Мозыря началась после 20 июня. Состоятельные лица начали организовывать эвакуацию собственных семей за границу или на север Беларуси. Параллельно с этим они обеспечили вывоз собственных ценных вещей и драгоценностей», - передает телеканал.
Охрану НПЗ в настоящее время обеспечивают правоохранители. Куда именно вывозится топливо - не сообщается. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/23/503643/
Інакше кацапомокша не заспокоїться!
Не ниспошлют блаженства их Отчизне!
П:здец в России больше, чем п:здец!
Он смысл бытия и образ жизни!!
Помню дохляк Жиринжопский сильно тогда Возмущам-с с трибуны ДУРЬ-думы рабZei....