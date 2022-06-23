Росія "анонсувала" підрив дитячої лікарні в Харкові
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Російська Федерація "анонсувала" підрив лікарні в Харкові і планує звинуватити в цьому українських військових.
Про це заявив Міжвідомчий координаційний штаб РФ, передає Цензор.НЕТ.
У РФ заявляють, що українські військові нібито "під загрозою розстрілу насильно привозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних установ міста" в першу дитячу міську лікарню Харкова.
Крім того, як стверджують у штабі, будівлю лікарні нібито заміновано. У РФ заявляють, що українці нібито планують підірвати будівлю з початком нанесення російськими військами артилерійських ударів по військових об'єктах у Харкові.
Також у окупанти пишуть, що нібито для підготовки фото - і відеоматеріалу в Харкові вже прибули кореспонденти провідних західних інформаційних агентств.
Також в РФ заявили, що до Одеси прибули два репортери CNN у супроводі 10 військовослужбовців "Азова".
"Заплановано відеозйомку підготовлених терактів на цивільних об'єктах для подальшого звинувачення Росії у застосуванні заборонених методів ведення військових дій", - заявили загарбники.
Таким чином, російські окупанти "анонсують" завдання ударів по цивільних об'єктах.
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Украіну!
Смерть на вас чекає на нашій землі , кляті фашики 😠
В городе Мозырь, расположенном неподалеку от границы с Украиной, вероятно, готовятся к возможному вступлению войск республики в войну.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах. Как выяснили журналисты, в Мозыре наблюдается необычная активность: накануне на территорию местного нефтеперерабатывающего завода въехало большое количество вооруженных людей. Впоследствии с территории НПЗ начали активно вывозить топливо.
«Вполне возможно, что такие меры обусловлены опасением белорусского руководства остаться без топлива в случае удара по предприятию. Фактическая эвакуация из Мозыря началась после 20 июня. Состоятельные лица начали организовывать эвакуацию собственных семей за границу или на север Беларуси. Параллельно с этим они обеспечили вывоз собственных ценных вещей и драгоценностей», - передает телеканал.
Охрану НПЗ в настоящее время обеспечивают правоохранители. Куда именно вывозится топливо - не сообщается. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/23/503643/
Інакше кацапомокша не заспокоїться!
Не ниспошлют блаженства их Отчизне!
П:здец в России больше, чем п:здец!
Он смысл бытия и образ жизни!!
Помню дохляк Жиринжопский сильно тогда Возмущам-с с трибуны ДУРЬ-думы рабZei....