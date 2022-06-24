В ближайшие недели наступательные операции РФ на Донбассе, вероятно, приостановятся, - ISW

В ближайшие недели наступательные операции российских войск, вероятно, приостановятся, независимо от того, захватят ли они район Северодонецка – Лисичанска.

Об этом говорится в оценке ситуации на востоке Украины американского Института изучения войны (ISW) по состоянию на 23 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это может дать украинским силам возможность начать "осторожные контрнаступления".

"Идеологическая зацикленность Кремля на захвате Северодонецка, как и осада "Азовстали", по всей видимости, окончательно подорвет возможности России в продвижении в Украине", - считают эксперты института.

По их оценкам, потеря Северодонецка – это временная потеря территории для Украины, но битва за город не станет решающей победой России.

Отмечается также, что за последние несколько дней российские силы добились значительных успехов в районе Северодонецка – Лисичанска. В то же время украинские войска преимущественно достигли своей цели, замедлив и измотав российскую армию.

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ВСУ в течение нескольких недель удавалось вовлекать в этот район значительное количество личного состава, оружия и техники вооруженных сил РФ, что снижало общие возможности российских сил, не позволяло им сосредоточиться на более выгодных направлениях наступления.