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Новости За рубежом
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Газ (10095) Германия (6001) национализация (233) Северный поток (1428)

Германия может национализировать "Северный поток-2", - Spiegel

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

поток,северный

Министерство финансов Германии планирует национализировать пролегающую по территории страны часть "Северного потока-2". Его могут использовать для СПГ-терминалов.

Об этом "деликатном плане" пишет издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации, полученной журналистами в министерстве экономики, после национализации немецкая часть "Северного потока-2" будет отрезана от остального газопровода. Далее его могут использовать для работы терминалов сжиженного природного газа, которые Германия планирует построить для отказа от поставок газа из России.

Spiegel отмечает, что как минимум один СПГ-терминал должен быть построен на побережье Балтийского моря, чтобы восточная и южная части страны (в частности, Бавария) могли получать сжиженный газ. "Пока эти регионы напрямую зависели от трубопроводов из империи Путина", – отмечает издание.

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Топ комментарии
+15
Как в знаменитом мультфильме про Крокодила Гену и Чебурашку - "Вот мы строили, строили, и наконец построили" или дуракам из Газпрома(читай, шире, из Кремля) вполне конкретно показали, что у дубины всегда два конца и замахиваясь одним, всегда рискуешь вторым получить по собственному лбу.
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24.06.2022 12:56
+10
идет к тому, что если трахать засРашку всем коллективом, то месторождения газа и нефти бесплатно поделят между собой цивилизованные страны, а быдлоРУ будет работать на китайцев за Уралом.
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24.06.2022 13:17
+8
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24.06.2022 12:45
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24.06.2022 12:45 Ответить
от жме німчюків тая труба, то вона кацапська, то німецька - підірвить-забудьте - окроберфестюки ви мої....
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24.06.2022 12:47 Ответить
так Петра с Русланом слати чи самі впораєтеся?
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24.06.2022 12:48 Ответить
u nemcov s jumorom vse harasho
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24.06.2022 12:47 Ответить
це правда, чого нема того нема....
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24.06.2022 12:50 Ответить
С Шольцем лучше не шутить☝ Кацапам лучше сдатся.
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24.06.2022 12:47 Ответить
идет к тому, что если трахать засРашку всем коллективом, то месторождения газа и нефти бесплатно поделят между собой цивилизованные страны, а быдлоРУ будет работать на китайцев за Уралом.
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24.06.2022 13:17 Ответить
А Шпульцу погано не стане?
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24.06.2022 12:52 Ответить
Та хай национализируют, хай немцы порадуются на ту трубу
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24.06.2022 12:53 Ответить
Хай всядуться жопою на ту трубу і кричатимуь: "Хайль, фюрер!". От же паскудна нація. Я не нацист, просто так співпало
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24.06.2022 13:02 Ответить
ДАВНО ПОРА ПРИБРАТЬ ЕГО К РУКАМ,ШОЛЬЦУ-ЗАЧЁТ!
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24.06.2022 12:55 Ответить
Как в знаменитом мультфильме про Крокодила Гену и Чебурашку - "Вот мы строили, строили, и наконец построили" или дуракам из Газпрома(читай, шире, из Кремля) вполне конкретно показали, что у дубины всегда два конца и замахиваясь одним, всегда рискуешь вторым получить по собственному лбу.
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24.06.2022 12:56 Ответить
Сухопутну трубу, німці можуть забрати легко, вони її будували. Труба, то добре, але навіщо вона? США, можуть покрити 10% потреб ЄС у газі. ЄС вели переговори з Катаром, але там все провалилося, Катар вимагає контракт на 20 років і не менше, а це пипець. Більше брати ніде, починають розконсервувати вугільні ТЕС, де вугiля браты?
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24.06.2022 13:04 Ответить
Шахт и карьеров в европе хватает☝А труба пригодится. Кацапстана не будет, но продавать газ будут те страны которые образуются на месте роиси. А за транзит через трубу отстегни немцу☝Дальновидность однако.
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24.06.2022 13:09 Ответить
Казки любиш?)))
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24.06.2022 13:40 Ответить
И чем это поможет? Вы идиоте или что? Ну национализирует немчура, которая куплена кацапами целиком и полностью на несколько поколений вперед, запустит "поток" и будет качать КАЦАПСКИЙ ГАЗ как и планировалось. Радуются они .
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24.06.2022 13:04 Ответить
Интересно, а какая цель, если он и так не работает.
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24.06.2022 13:05 Ответить
a vy prochitaite statju - ne tolko zagalavok
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24.06.2022 13:10 Ответить
Виходячи з коментарів - тут жоден статтю не прочитав. Але свою глибоку думку оприлюднити поквапились.
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24.06.2022 18:42 Ответить
ФошЫзды ...прекратите терроризировать рабZeю...
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24.06.2022 13:07 Ответить
Германия получит газ с Транс-Адриатической ветки,а также из Израиля и Катара...странно что не из Азербайджана...братского для рабZei...
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24.06.2022 13:11 Ответить
Марення, як і все, що говорить "сенатор". Ізраїль до 2012 року імпортував газ з Єгипту, про експорт не йдеться, газ там видобувають американці. Катар відмовився постачати газ до ЄС.
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24.06.2022 13:48 Ответить
Родовище Левіафан
не чув про таке ?
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24.06.2022 14:23 Ответить
Долбодятел...чукча румінскп...вали отсюда)))
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24.06.2022 15:50 Ответить
Эту трубу можно использовать как мусоропровод в направлении России.
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24.06.2022 13:38 Ответить
Все, насправді, дуже просто - таким чином державххха Німеччина просто розрахується з приватними підприємствами за їхні витрати по будівництву ПП2. Хоча б частково
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24.06.2022 13:44 Ответить
Кому потрібна труба без газу?
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24.06.2022 14:16 Ответить
Читай статтю...
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24.06.2022 14:24 Ответить
шось слабо віриться,
а якже ескалація і бізнес з парашею
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24.06.2022 15:44 Ответить
как же красиво немцы развели рашку. Рашка им за свой счет газопровод построила =)
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24.06.2022 17:41 Ответить
 
 