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Німеччина може націоналізувати "Північний потік-2", - Spiegel

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

поток,северный

Міністерство фінансів Німеччини планує націоналізувати частину "Північного потоку-2", що пролягає територією країни. Його можуть використати для СПГ-терміналів.

Про цей "делікатний план" пише видання Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією, яку журналісти отримали у міністерстві економіки, після націоналізації німецька частина "Північного потоку-2" буде відрізана від решті газопроводу. Далі її можуть використовувати для роботи терміналів скрапленого природного газу, які Німеччина планує побудувати для відмови від постачання газу з Росії.

Spiegel зазначає, що як мінімум один СПГ-термінал потрібно збудувати на узбережжі Балтійського моря, аби східна та південна частини країни (зокрема, Баварія) могли отримувати скраплений газ. "Поки що ці регіони безпосередньо залежали від трубопроводів з імперії Путіна", – наголошує видання.

Читайте: РФ може перекрити постачання, Європі треба готуватися до зими без російського газу, - голова Міжнародного енергетичного агентства

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Как в знаменитом мультфильме про Крокодила Гену и Чебурашку - "Вот мы строили, строили, и наконец построили" или дуракам из Газпрома(читай, шире, из Кремля) вполне конкретно показали, что у дубины всегда два конца и замахиваясь одним, всегда рискуешь вторым получить по собственному лбу.
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24.06.2022 12:56
+10
идет к тому, что если трахать засРашку всем коллективом, то месторождения газа и нефти бесплатно поделят между собой цивилизованные страны, а быдлоРУ будет работать на китайцев за Уралом.
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24.06.2022 13:17
+8
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24.06.2022 12:45
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24.06.2022 12:45 Відповісти
от жме німчюків тая труба, то вона кацапська, то німецька - підірвить-забудьте - окроберфестюки ви мої....
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24.06.2022 12:47 Відповісти
так Петра с Русланом слати чи самі впораєтеся?
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24.06.2022 12:48 Відповісти
u nemcov s jumorom vse harasho
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24.06.2022 12:47 Відповісти
це правда, чого нема того нема....
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24.06.2022 12:50 Відповісти
С Шольцем лучше не шутить☝ Кацапам лучше сдатся.
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24.06.2022 12:47 Відповісти
идет к тому, что если трахать засРашку всем коллективом, то месторождения газа и нефти бесплатно поделят между собой цивилизованные страны, а быдлоРУ будет работать на китайцев за Уралом.
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24.06.2022 13:17 Відповісти
А Шпульцу погано не стане?
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24.06.2022 12:52 Відповісти
Та хай национализируют, хай немцы порадуются на ту трубу
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24.06.2022 12:53 Відповісти
Хай всядуться жопою на ту трубу і кричатимуь: "Хайль, фюрер!". От же паскудна нація. Я не нацист, просто так співпало
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24.06.2022 13:02 Відповісти
ДАВНО ПОРА ПРИБРАТЬ ЕГО К РУКАМ,ШОЛЬЦУ-ЗАЧЁТ!
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24.06.2022 12:55 Відповісти
Как в знаменитом мультфильме про Крокодила Гену и Чебурашку - "Вот мы строили, строили, и наконец построили" или дуракам из Газпрома(читай, шире, из Кремля) вполне конкретно показали, что у дубины всегда два конца и замахиваясь одним, всегда рискуешь вторым получить по собственному лбу.
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24.06.2022 12:56 Відповісти
Сухопутну трубу, німці можуть забрати легко, вони її будували. Труба, то добре, але навіщо вона? США, можуть покрити 10% потреб ЄС у газі. ЄС вели переговори з Катаром, але там все провалилося, Катар вимагає контракт на 20 років і не менше, а це пипець. Більше брати ніде, починають розконсервувати вугільні ТЕС, де вугiля браты?
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24.06.2022 13:04 Відповісти
Шахт и карьеров в европе хватает☝А труба пригодится. Кацапстана не будет, но продавать газ будут те страны которые образуются на месте роиси. А за транзит через трубу отстегни немцу☝Дальновидность однако.
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24.06.2022 13:09 Відповісти
Казки любиш?)))
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24.06.2022 13:40 Відповісти
И чем это поможет? Вы идиоте или что? Ну национализирует немчура, которая куплена кацапами целиком и полностью на несколько поколений вперед, запустит "поток" и будет качать КАЦАПСКИЙ ГАЗ как и планировалось. Радуются они .
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24.06.2022 13:04 Відповісти
Интересно, а какая цель, если он и так не работает.
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24.06.2022 13:05 Відповісти
a vy prochitaite statju - ne tolko zagalavok
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24.06.2022 13:10 Відповісти
Виходячи з коментарів - тут жоден статтю не прочитав. Але свою глибоку думку оприлюднити поквапились.
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24.06.2022 18:42 Відповісти
ФошЫзды ...прекратите терроризировать рабZeю...
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24.06.2022 13:07 Відповісти
Германия получит газ с Транс-Адриатической ветки,а также из Израиля и Катара...странно что не из Азербайджана...братского для рабZei...
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24.06.2022 13:11 Відповісти
Марення, як і все, що говорить "сенатор". Ізраїль до 2012 року імпортував газ з Єгипту, про експорт не йдеться, газ там видобувають американці. Катар відмовився постачати газ до ЄС.
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24.06.2022 13:48 Відповісти
Родовище Левіафан
не чув про таке ?
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24.06.2022 14:23 Відповісти
Долбодятел...чукча румінскп...вали отсюда)))
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24.06.2022 15:50 Відповісти
Эту трубу можно использовать как мусоропровод в направлении России.
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24.06.2022 13:38 Відповісти
Все, насправді, дуже просто - таким чином державххха Німеччина просто розрахується з приватними підприємствами за їхні витрати по будівництву ПП2. Хоча б частково
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24.06.2022 13:44 Відповісти
Кому потрібна труба без газу?
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24.06.2022 14:16 Відповісти
Читай статтю...
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24.06.2022 14:24 Відповісти
шось слабо віриться,
а якже ескалація і бізнес з парашею
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24.06.2022 15:44 Відповісти
как же красиво немцы развели рашку. Рашка им за свой счет газопровод построила =)
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24.06.2022 17:41 Відповісти
 
 