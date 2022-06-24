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Россия не препятствует вывозу украинского зерна, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Россия не мешает вывозу украинского зерна и готова обеспечить свободный проход судов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, через черноморские порты", - сказал Путин, выступая на встрече "БРИКС плюс" в формате видеоконференции.

Президент РФ в очередной раз заявил, что украинское зерно вроде бы глобально не влияет на мировой рынок зерна.

"Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию", – сказал глава государства-агрессора.

Читайте: Германия надеется на ежедневный экспорт украинского зерна уже с июля, - Бербок
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Топ комментарии
+31
А Україна ніколи не казала, що твое призвіще *****!
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24.06.2022 17:00
+26
****** засмердело...
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24.06.2022 17:01
+20
***** ти сдохнеш, а кацапи одразу будуть тебе ненавидить як сраліна бо партія так сказала. Та і твоїй країні вже пізда прийшла
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24.06.2022 17:02
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А Україна ніколи не казала, що твое призвіще *****!
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24.06.2022 17:00 Ответить
Що цього утирка слухати.
Воно давно забрехалось
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24.06.2022 17:00 Ответить
когда ОНО уже СДОХНЕТ ?????
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24.06.2022 17:20 Ответить
разом з усіма кацапами..
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24.06.2022 17:27 Ответить
до речі, він не бреше, він каже правду. Вони не перешкоджають, вони допомагають вивозити. З Херсона , кажуть вже все вивезли.
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24.06.2022 18:21 Ответить
путін, іді к йбєнєй матєрі. хйло йбане.
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24.06.2022 17:00 Ответить
Ось що треба знатим про всі "слова", а точніше- повний брехливий кіздеж ***** да і всіх росіян. Маю тільки такий висновок- гарним росіянам- гарни гроби, поганим- погані.

Розвідка США підтверджує, що РФ замінувала порти в Одесі та Очакові / vv.com.ua

У США є інформація про те, що Чорноморський флот РФ отримав наказ ефективно блокувати українські порти Одеса та Очаків.

Як повідомляє The Guardian, посилаючись на офіційних осіб і розсекречені дані розвідки, військово-морський флот Росії отримав наказ поставити міни в портах Одеси і Очакова і вже замінував річку Дніпро, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.

Розвідка стверджує, що це - частина російської блокади експорту зерна, яка загрожує спровокувати глобальний голод.

У США кажуть, що їхня розвідка вказує на узгоджену російську стратегію з відсікання ділянки узбережжя, що знаходиться під контролем України.

"У США є інформація про те, що Чорноморський флот отримав наказ ефективно блокувати українські порти Одеса і Очаків", - сказав офіційний представник США.

Росія заперечує встановлення мін навколо портів Чорного моря і звинувачує Київ, заявляючи, що українці замінували свої власні порти.

"Ми можемо підтвердити, що, незважаючи на публічні заяви Росії про те, що вона не мінує північно-західну частину Чорного моря, Росія насправді розміщує міни в Чорному морі біля Очакова. У нас також є дані про те, що російські війська раніше замінували річку Дніпро. ... Вплив дій Росії, які призвели до припинення морської торгівлі в Північній третині Чорного моря і зробили цей регіон небезпечним для судноплавства, не можна недооцінювати, оскільки морський експорт України життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки", - сказав чиновник.

Він також зазначив, що Україна постачає десяту частину світового експорту пшениці, і близько 95% цього експорту залишає країну через чорноморські порти.

"Зображення (супутникові знімки - УНІАН) ясно показують, що російське вторгнення в Україну призвело до руйнування трьох елеваторів, а також конвеєрної системи, що завантажує зерно на судна. Через атаку Росії експортні потужності зернового терміналу скоротилися щонайменше на третину", - сказав представник США.

Кремль офіційно заперечував спроби спровокувати глобальний голод. Водночас раніше на цьому тижні російська пропагандистка Маргарита Симонья припустила, що це частина стратегії.

"Зараз почнеться голод, і вони знімуть санкції і будуть з нами дружити, тому що зрозуміють, що з нами неможливо не дружити", - заявила Симоньян на Петербурзькому економічному форумі.
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24.06.2022 17:40 Ответить
****** засмердело...
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24.06.2022 17:01 Ответить
брех..ло, ла-ла-ла-лала
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24.06.2022 17:02 Ответить
***** ти сдохнеш, а кацапи одразу будуть тебе ненавидить як сраліна бо партія так сказала. Та і твоїй країні вже пізда прийшла
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24.06.2022 17:02 Ответить
Сто процентов, и будут волать , как после смерти Сралина : "Оказался наш Отец Не отцом, а *****..." (с)
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24.06.2022 18:00 Ответить
Це шанс! Для Зєлі! Подивитись в очі!
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24.06.2022 17:02 Ответить
Мерзений обісраний бункерний брехун знову бреше-бо мерзенний брехун не може не брехати...
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24.06.2022 17:03 Ответить
просто любопытно: а что, звуки из вонючей пасти х#йла еще кого-то интересуют?
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24.06.2022 17:03 Ответить
О, Срущий в чемодан проснулся и что-то квакнул.
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24.06.2022 17:04 Ответить
чемоданносрущее х..ло
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24.06.2022 18:41 Ответить
От вони і вивозять.
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24.06.2022 17:05 Ответить
Звичайно, чому ж москалі самі собі будуть перешкоджати вивозити крадене українське зерно.
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24.06.2022 17:05 Ответить
отож брехливе падло
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24.06.2022 17:06 Ответить
А кроме того не нападал на Украину, не сравнял с землёй Мариуполь и ещё много городов, не запускает ракеты на мирные города. Ну блин миротворец однако.
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24.06.2022 17:06 Ответить
расия савсем не мешает... она только периодически бомбит зернохранилища, палит поля спелой пшеницы и сама тырит вагонными нормами, пытаясь продать (и продает!!) в Азии...
а так...не... не мешает...
разминируйте подходы к Одессе и расия и дальше не будет мешать...даже если попытается оккупировать Южную Пальмиру (ну или разхренячить, подойдя поближе)
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24.06.2022 17:07 Ответить
Все что они говорят, включая главного утырка следует воспринимать на 100% наоборот.

Мы не собираемся нападать на Украину - напали

Мы защищаем русскоязычных украинцев - ага

Мы не минировали порты - ага

и т.д.
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24.06.2022 17:07 Ответить
Він все правильно сказав, тільки забув додати, зерно крадене і його вивозять.
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24.06.2022 17:08 Ответить
"начеб-то"

На че б то українське слово "начебто" собі дефіс допасовувало?
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24.06.2022 17:08 Ответить
От сучище плішиве....
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24.06.2022 17:11 Ответить
Однажды Путин умрёт в великий праздник. В смысле, когда умрёт, тогда и будет великий праздник.
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24.06.2022 17:11 Ответить
Добрая фея Розабельверде из жалости заколдовывает уродливого телом и душой маленького малыша Цахеса, похожего на альрауна, так, что большинство людей, преимущественно филистеры, перестаёт замечать его уродство. Теперь люди тянутся к нему. Любое достойное похвалы дело, совершённое в его присутствии, приписывается ему, Цахесу, сменившему своё прежнее имя на новое - Циннобер. И наоборот, стоит ему сделать что-либо отвратительное или постыдное (а ничего иного он не делает), - в глазах присутствующих сделавшим мерзость кажется кто-то другой; чаще всего тот, кто больше всех пострадал от выходки Циннобера. Благодаря дару доброй феи карлик очаровывает профессора Моша Терпина (одержимого своеобразным видением «Германского духа») и его дочь Кандиду. Только влюблённый в прекрасную девушку меланхоличный студент Бальтазар видит истинный облик злодея. Правда, этой же способностью Гофман наделяет и представителей искусства (скрипача Сбьокку, певицу Брагацци), а также чужестранцев. Позже к ним присоединяются друзья Бальтазара Фабиан и Пульхер. Цахес-Циннобер не теряет времени даром и, пользуясь чужими успехами, быстро делает карьеру при дворе местного князя Пафнутия и собирается жениться на Кандиде.

Поэт-студент Бальтазар, обратившийся за помощью к знакомому магу Просперу Альпанусу, узнаёт от него тайну могущества Циннобера: он вырывает из головы карлика три огненных волоска, от которых и шла вся его магическая сила. Люди видят, каков их министр на самом деле. Разоблачённому и униженному Цахесу ничего не остаётся, как скрыться в своём прекрасном дворце, но он тонет там в ночном горшке с нечистотами.
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24.06.2022 17:12 Ответить
Гофман Э. Т. А. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / Перевод с немецкого С. Апта; послесловие М. Харитонова; примечания Н. Веселовской; росунки Н. Гольц.. - М.: Детская литература, 1988
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24.06.2022 17:13 Ответить
Бреше,падло ботоксне.Здохни,мерзота
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24.06.2022 17:12 Ответить
хто йому вірить?
Нє, ну, лаптєногі - ну, да... А ще хто?
Інша справа, що мало хто здатен сказати йому "*********", навіть дипломатичною мовою...
Що цікаво: Порох - здатен; Зеля - ні...
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24.06.2022 17:12 Ответить
Не правильна попередня умова - треба не розміновувати акваторію порту Одеси і Південного, а замінувати виходи з бухт Севастополя і новоросійська, щоби рашистський флот у Чорному морі шастати перестав.
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24.06.2022 17:12 Ответить
Ракети більшої дальості чудово справляться зі знищеням 56 кацапських лоханок та всіх їх портів.
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24.06.2022 17:25 Ответить
*********
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24.06.2022 17:14 Ответить
ПНХ!
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24.06.2022 17:15 Ответить
Не тільки не перешкоджає, а ще й помагає. Вивозить на своїх кораблях!
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24.06.2022 17:15 Ответить
Да , мы уже слышали ***** , твой бред в феврале , о том , что твои орки нападать не собираются . Бреше як завжди
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24.06.2022 17:17 Ответить
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24.06.2022 17:20 Ответить
Чепуха!
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24.06.2022 17:29 Ответить
А на Зміїному шо за ***** сидить? А в морі шо за ***** плаває?

Навіщо ж вам було родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям, примушувать лизати вам мін'єта? От він і ********, бідолашний, і це не дивно. (с)
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24.06.2022 17:30 Ответить
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24.06.2022 17:32 Ответить
Навіщо цю маячню викладати?
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24.06.2022 17:39 Ответить
Лицемерной падле верить нельзя!....
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24.06.2022 17:41 Ответить
************!
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24.06.2022 17:42 Ответить
Свиня сто разів може рохкати про те, що вона космодесантник, але є шо є...
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24.06.2022 17:53 Ответить
срущий в чемодан и не нападал ни на кого
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24.06.2022 17:59 Ответить
путлера на кол !!!
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24.06.2022 18:04 Ответить
Щоб ти курво гівно з під себе їв!
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24.06.2022 18:17 Ответить
Звісно не перешкоджає, Роіся допомагає. От говорять з Мелітополя вже все вивезли
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24.06.2022 18:20 Ответить
вся надежда у ***** что мы решим это проверить на своих кораблях
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24.06.2022 18:27 Ответить
Якщо брехливе **** сказало що не буде перешкоджати, значить 100 що буде це робити.
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24.06.2022 18:40 Ответить
это он к тому, что бы отрицать обвинения в мародерстве украинского зерна. Типа "это не мы", "нас там нет".... Хотя понятно , чт оэто целенаправленная политика пуйла на вывоз всего ценного с оккупированных территорий...
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24.06.2022 19:04 Ответить
якщо, звичайно, українські військові розмінують порти відвантаження та прилеглу акваторію", - ось що цікаво для всесвітньо відомого рашистського 3,14стуна ,терориста номер один і кровопивці української крові.Чорне море має бути звільнене від рашистських війскових корит, лише після цього зерно.В іншому випадку буде дальніша окупація України , всесвітньо відомого рашистського 3,14туна ,через розміновані порти .
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24.06.2022 19:10 Ответить
Ни Писздел бы твой Рот путинХуйло не болелиб мои уши!!!
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24.06.2022 20:02 Ответить
Щоб ти здох,падло!
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24.06.2022 20:14 Ответить
ПОКА МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО НЕ НАЧНЕТ МАССОВО УНИЧТОЖАТЬ ПРОПУТИНСКИХ БАНДИТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ, ВОЙНА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ !!!
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24.06.2022 20:19 Ответить
ПРОТИВ РФ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО УЖЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЕ ВООРУЖЕНИЕ !!!
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24.06.2022 20:25 Ответить
От создателей "мы на Украину не нападали" и "роиссия не наносит удары по гражданской инфраструктуре"
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24.06.2022 20:34 Ответить
А ЛУЧШЕ ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!! ТАЙНО ЗАВЕЗТИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И НАНЕСТИ УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ !!!
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24.06.2022 21:29 Ответить
***** врёт, как всегда. Все уже привыкли
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24.06.2022 22:07 Ответить
Ну да, вона сама його вивозить.
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24.06.2022 22:25 Ответить
Это что за лысый *****...
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24.06.2022 23:18 Ответить
 
 