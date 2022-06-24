Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна, - Путін
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Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна і готова забезпечити вільний прохід суден.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Штучно роздмухується істерика з приводу припинення транспортування, скажімо, через чорноморські порти", - сказав Путін, виступаючи на зустрічі "БРІКС плюс" у форматі відеоконференції.
Президент РФ вкотре заявив, що українське зерно начеб-то глобально не впливає на світовий ринок зерна.
"Я вже публічно багато разів заявляв і хочу ще раз наголосити, що Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна з території цієї країни і готова забезпечити вільний прохід суден із зерном у міжнародні води, якщо, звичайно, українські військові розмінують порти відвантаження та прилеглу акваторію", - сказав глава держави-агресора.
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Воно давно забрехалось
Розвідка США підтверджує, що РФ замінувала порти в Одесі та Очакові / vv.com.ua
У США є інформація про те, що Чорноморський флот РФ отримав наказ ефективно блокувати українські порти Одеса та Очаків.
Як повідомляє The Guardian, посилаючись на офіційних осіб і розсекречені дані розвідки, військово-морський флот Росії отримав наказ поставити міни в портах Одеси і Очакова і вже замінував річку Дніпро, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.
Розвідка стверджує, що це - частина російської блокади експорту зерна, яка загрожує спровокувати глобальний голод.
У США кажуть, що їхня розвідка вказує на узгоджену російську стратегію з відсікання ділянки узбережжя, що знаходиться під контролем України.
"У США є інформація про те, що Чорноморський флот отримав наказ ефективно блокувати українські порти Одеса і Очаків", - сказав офіційний представник США.
Росія заперечує встановлення мін навколо портів Чорного моря і звинувачує Київ, заявляючи, що українці замінували свої власні порти.
"Ми можемо підтвердити, що, незважаючи на публічні заяви Росії про те, що вона не мінує північно-західну частину Чорного моря, Росія насправді розміщує міни в Чорному морі біля Очакова. У нас також є дані про те, що російські війська раніше замінували річку Дніпро. ... Вплив дій Росії, які призвели до припинення морської торгівлі в Північній третині Чорного моря і зробили цей регіон небезпечним для судноплавства, не можна недооцінювати, оскільки морський експорт України життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки", - сказав чиновник.
Він також зазначив, що Україна постачає десяту частину світового експорту пшениці, і близько 95% цього експорту залишає країну через чорноморські порти.
"Зображення (супутникові знімки - УНІАН) ясно показують, що російське вторгнення в Україну призвело до руйнування трьох елеваторів, а також конвеєрної системи, що завантажує зерно на судна. Через атаку Росії експортні потужності зернового терміналу скоротилися щонайменше на третину", - сказав представник США.
Кремль офіційно заперечував спроби спровокувати глобальний голод. Водночас раніше на цьому тижні російська пропагандистка Маргарита Симонья припустила, що це частина стратегії.
"Зараз почнеться голод, і вони знімуть санкції і будуть з нами дружити, тому що зрозуміють, що з нами неможливо не дружити", - заявила Симоньян на Петербурзькому економічному форумі.
а так...не... не мешает...
разминируйте подходы к Одессе и расия и дальше не будет мешать...даже если попытается оккупировать Южную Пальмиру (ну или разхренячить, подойдя поближе)
Мы не собираемся нападать на Украину - напали
Мы защищаем русскоязычных украинцев - ага
Мы не минировали порты - ага
и т.д.
На че б то українське слово "начебто" собі дефіс допасовувало?
Поэт-студент Бальтазар, обратившийся за помощью к знакомому магу Просперу Альпанусу, узнаёт от него тайну могущества Циннобера: он вырывает из головы карлика три огненных волоска, от которых и шла вся его магическая сила. Люди видят, каков их министр на самом деле. Разоблачённому и униженному Цахесу ничего не остаётся, как скрыться в своём прекрасном дворце, но он тонет там в ночном горшке с нечистотами.
Нє, ну, лаптєногі - ну, да... А ще хто?
Інша справа, що мало хто здатен сказати йому "*********", навіть дипломатичною мовою...
Що цікаво: Порох - здатен; Зеля - ні...
Навіщо ж вам було родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям, примушувать лизати вам мін'єта? От він і ********, бідолашний, і це не дивно. (с)