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ЕС предоставит Украине 9 млрд евро помощи, - премьер-министр Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Евросоюз предоставит 9 млрд евро помощи Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот исторический момент и язык сегодняшних выводов долгое время отвергались. Мы изменили это со многими странами. Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие общественные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро как помощь", - сказал Моравецкий.

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Благаємо ЄС призначити своїх розпорядників цих коштів, бо як свідчить практика, такі гроші Zeкоманда дуже швидко виводить в офшори.
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24.06.2022 17:30 Ответить
имеет право голоса, чай не хйло какое-то
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24.06.2022 17:34 Ответить
По перше потрібно все називати своїми іменами, не допомога, а кредит, і ці гроші для поповнення рахунків наших слуг, а борги будемо віддавати ми, наші діти, діти наших дітей, і так далі...
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24.06.2022 17:47 Ответить
Зрада это оружие оккупанта, а ты его пособник. Есть четкая позиция по этому поводу - расчет будет произвадится деньгами конфискованными путем санкций у рашки. Нам еще минимум 600 миллиардов передадут в качестве репараций. Но ты упоротое продолжаешь нести бред кремлевских пропагандистов подлизыая очко *****.
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24.06.2022 17:54 Ответить
Не звизди, ботяра-однодневка. Помощь это помощь. Безвозвратная.
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24.06.2022 17:56 Ответить
Шо ви починаєте? У плісняви, з цим, ніяких проблем. Головне, внутрішній борг, бо це прибуток дерьмака, Бубочки з бабломойським та решти пліснявої гопоти.

23 квітня 2022 г.
"Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні. Проблем з його обслуговуванням немає " - міністр фінансів Марченко ".
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24.06.2022 18:01 Ответить
Все парінь - я тебе в спам відправляю.
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24.06.2022 20:08 Ответить
Только не давайте политикам! Разворуют.
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24.06.2022 17:53 Ответить
Будь ласка, під повним контролем ЄС
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24.06.2022 18:02 Ответить
 
 