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ЕС предоставит Украине 9 млрд евро помощи, - премьер-министр Польши Моравецкий
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Евросоюз предоставит 9 млрд евро помощи Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Этот исторический момент и язык сегодняшних выводов долгое время отвергались. Мы изменили это со многими странами. Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие общественные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро как помощь", - сказал Моравецкий.
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