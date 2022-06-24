УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15003 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Допомога Україні
1 692 10
допомога (5014) Євросоюз (6998) Моравецький Матеуш (358)

ЄС надасть Україні 9 млрд євро допомоги, - прем'єр-міністр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Євросоюз надасть 9 млрд євро допомоги Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цей історичний момент і  сьогоднішні висновки тривалий час відкидалися. Ми змінили це з багатьма країнами. Україна перебуває в стані війни, і їй нічим платити за багато громадських послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу", - сказав Моравецький.

Також читайте: Лідери ЄС закликали Єврокомісію якнайшвидше подати пропозиції щодо підтримки у відновленні України

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Благаємо ЄС призначити своїх розпорядників цих коштів, бо як свідчить практика, такі гроші Zeкоманда дуже швидко виводить в офшори.
показати весь коментар
24.06.2022 17:30 Відповісти
имеет право голоса, чай не хйло какое-то
показати весь коментар
24.06.2022 17:34 Відповісти
По перше потрібно все називати своїми іменами, не допомога, а кредит, і ці гроші для поповнення рахунків наших слуг, а борги будемо віддавати ми, наші діти, діти наших дітей, і так далі...
показати весь коментар
24.06.2022 17:47 Відповісти
Зрада это оружие оккупанта, а ты его пособник. Есть четкая позиция по этому поводу - расчет будет произвадится деньгами конфискованными путем санкций у рашки. Нам еще минимум 600 миллиардов передадут в качестве репараций. Но ты упоротое продолжаешь нести бред кремлевских пропагандистов подлизыая очко *****.
показати весь коментар
24.06.2022 17:54 Відповісти
Не звизди, ботяра-однодневка. Помощь это помощь. Безвозвратная.
показати весь коментар
24.06.2022 17:56 Відповісти
Шо ви починаєте? У плісняви, з цим, ніяких проблем. Головне, внутрішній борг, бо це прибуток дерьмака, Бубочки з бабломойським та решти пліснявої гопоти.

23 квітня 2022 г.
"Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні. Проблем з його обслуговуванням немає " - міністр фінансів Марченко ".
показати весь коментар
24.06.2022 18:01 Відповісти
Все парінь - я тебе в спам відправляю.
показати весь коментар
24.06.2022 20:08 Відповісти
Только не давайте политикам! Разворуют.
показати весь коментар
24.06.2022 17:53 Відповісти
Будь ласка, під повним контролем ЄС
показати весь коментар
24.06.2022 18:02 Відповісти
 
 