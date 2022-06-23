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Лідери ЄС закликали Єврокомісію якнайшвидше подати пропозиції щодо підтримки у відновленні України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідери Європейського Союзу закликали Європейську Комісію оперативно подати свої пропозиції щодо підтримки України з боку ЄС у відновленні країни після війни, яку проти неї веде Росія.
У висновках, ухвалених на засіданні Європейської ради в четвер у Брюсселі, зазначається, що Європейська Комісія "невдовзі подасть пропозицію про надання Україні нової виняткової макрофінансової допомоги розміром до 9 млрд євро у 2022 році", передає Цензор.НЕТ. із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Єврорада закликає Комісію оперативно подати свої пропозиції про підтримку ЄС щодо відновлення України, у консультаціях із міжнародними партнерами, організаціями та експертами", - записано в документі.
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Будь ласка, зачекайте...
Але для початку най буде.
Головне - аби це все у асфальт не пішло!
Тобто, сподіваюсь, на цьому транші вони вибудують ефективну антикорупційну систему, а там далі буде..!