Лідери ЄС закликали Єврокомісію якнайшвидше подати пропозиції щодо підтримки у відновленні України

Лідери Європейського Союзу закликали Європейську Комісію оперативно подати свої пропозиції щодо підтримки України з боку ЄС у відновленні країни після війни, яку проти неї веде Росія.

У висновках, ухвалених на засіданні Європейської ради в четвер у Брюсселі, зазначається, що Європейська Комісія "невдовзі подасть пропозицію про надання Україні нової виняткової макрофінансової допомоги розміром до 9 млрд євро у 2022 році", передає Цензор.НЕТ. із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Єврорада закликає Комісію оперативно подати свої пропозиції про підтримку ЄС щодо відновлення України, у консультаціях із міжнародними партнерами, організаціями та експертами", - записано в документі.

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