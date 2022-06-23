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Лідери ЄС закликали Єврокомісію якнайшвидше подати пропозиції щодо підтримки у відновленні України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

єврокомісія

Лідери Європейського Союзу закликали Європейську Комісію оперативно подати свої пропозиції щодо підтримки України з боку ЄС у відновленні країни після війни, яку проти неї веде Росія.

У висновках, ухвалених на засіданні Європейської ради в четвер у Брюсселі, зазначається, що Європейська Комісія "невдовзі подасть пропозицію про надання Україні нової виняткової макрофінансової допомоги розміром до 9 млрд євро у 2022 році", передає Цензор.НЕТ. із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Єврорада закликає Комісію оперативно подати свої пропозиції про підтримку ЄС щодо відновлення України, у консультаціях із міжнародними партнерами, організаціями та експертами", - записано в документі.

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Автор: Роман Свиридович
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Євросоюз дасть Україні ще дев'ять мільярдів, пуйло в лютi кусає стінки бункера.
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24.06.2022 00:01 Відповісти
Еще раз: плешивому гному плевать и на Украину, и на Россию, и на Донбасс и на все кроме власти своей и также жизни никчемной, которой без власти не будет. Ему такая новость - это способ оправдания, когда народ, который уже примерно 10 лет живет с непрерывном падающим уровнем жизни и огромной инфляцией, что Украина без нефти и газа (в больших легкодобываемых объемах) живет в 3 раза лучше, потому что туда влили миллиарды денег. Да он рад этой новости. Не дай бог украинцы сами восстановят разрушенное, ну а до репараций и даже конфискации замороженных средств довольно далеко и не потому, что так сложилось на поле боя, а потому что Франция и Германия в ужасе будут от такой ситуации, там вместе с Италией и Австрией под 50 элитных олигархических семей имеют близкий бизнес с путинскими шестерками. Они сами нас бомбить будут, если мы станем угрожать власти Путина. Это не шутка, так и обстоят дела на данный момент.
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24.06.2022 00:08 Відповісти
Зважаючи на маштаб руйнувань - це мізер!

Але для початку най буде.

Головне - аби це все у асфальт не пішло!

Тобто, сподіваюсь, на цьому транші вони вибудують ефективну антикорупційну систему, а там далі буде..!
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24.06.2022 00:05 Відповісти
 
 