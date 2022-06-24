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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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саміт (602) членство в ЄС (925) Євросоюз (6994) Шарль Мішель (276)

Україна отримала статус кандидата в члени ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

єс

Саміт лідерів ЄС, який проходить у Брюсселі, прийняв рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 23 червня, глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу на саміті у Брюсселі прийняли рішення щодо надання Україні статуус кандидата на членство ЄС.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомляє, що ухвалено рішення про надання Україні статусу кандитату до членів Європейського Союзу.

"Є угода. Європейська Рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата у члени ЄС. Історичний момент.

Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітання президенту України Зеленському та Молдови Майє Санду та народам України та Молдови. Наше майбутнє разом", - написав Мішель на своїй сторінці у твіттері.
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Топ коментарі
+110
Слава Украине
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23.06.2022 21:29
+83
Героям Слава !

І мертвим, і живим...
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23.06.2022 21:35
+82
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23.06.2022 21:33
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Це не кінець, це тільки початок!
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23.06.2022 21:59 Відповісти
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23.06.2022 22:02 Відповісти
Петро Порошенко звернувся до касапів і *****:

"Ну що, *****, ти знову всіх переграв?

А Україна - кандидат в члени Європейського Союзу!

Як каже Маршак: «Что ни делает дурак, все он делает не так» 😅

Чекаємо ми членства в НАТО.

Жму руку, обнимаю "
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23.06.2022 22:02 Відповісти
Салют!
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23.06.2022 22:03 Відповісти
***** рано чи пізно здохне... А Європа - це назавжди...Без перебільшення, ЦЕ ЄДИНИЙ ШАНС ЗБЕРЕГТИСЯ КРАЇНІ...
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23.06.2022 22:07 Відповісти
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23.06.2022 22:23 Відповісти
вітаю всіх українців! слава Україні!!
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23.06.2022 22:14 Відповісти
Героям Слава
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24.06.2022 00:25 Відповісти
Congrats, Ukraine! Now y'all got a lot of work to do.
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23.06.2022 22:15 Відповісти
Сейчас за паребриком пуканы рваться начнут
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23.06.2022 22:17 Відповісти
ЄС - так!
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23.06.2022 22:17 Відповісти
Громадяне, давайте проголосуємо за надання громадянства України досліднику європейського мистецтва і шанувальнику України Насобіну Олегу Броніславовичу. Щоб він міг створити в Україні кафедру європейського мистецтвознавства і поділитися з багатьма людьми своїми унікальними знаннями.
https://petition.president.gov.ua/petition/144626
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23.06.2022 22:28 Відповісти
Іди в сраку зі своїм москальським аферистом.
У пресі Олег Насобін неодноразово публічно критикував Францію та Євросоюз, які називав "терористичними", стверджуючи при цьому, що РФ є їхньою колонією.
З 2016 року Насобін співпрацював як публіцист з інтернет-виданням російських націоналістів "Супутник і Погром".
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24.06.2022 00:11 Відповісти
Називати Францію терористичною державою у нього були всі підстави, бо там його фабрику просто спалили, а самого намагались посадить. Колоніальні стосунки характерні не тільки для мордора, для України достатньо назвати експорт лісу і протискання "ринку землі".
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24.06.2022 11:01 Відповісти
А з точки зору мистецтвознавства це дійсно унікальний чувак, його кафедра була б всім тільки на користь.
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24.06.2022 11:04 Відповісти
До речі це саме він увів в обіг "орки" і "мордор", які всі підхопили.
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24.06.2022 11:08 Відповісти
Шукай тупіших за себе десь у Рязані. Україна - не відстійна яма для москворотих бурятських крадіїв.
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24.06.2022 11:39 Відповісти
І нащо їх так далеко шукать.
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24.06.2022 15:54 Відповісти
Боневтік захотів базу особистих даних всіх відвідувачів цензора
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24.06.2022 04:33 Відповісти
ну це лише перший крок головне змусити владу розпочати реформи та боротьбу з корупцією а то з такими дерьмаками та гетьманцевими ми довго будем членами, а от Молдова думаю швидше за нас увійде , там такої масштабної корупції немає, вони й безвіз набагато раніше отримали
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23.06.2022 22:33 Відповісти
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23.06.2022 22:39 Відповісти
Молдова просто присоседилась к Украине, и на нашей крови въезжает туда
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23.06.2022 23:12 Відповісти
а от Молдова думаю швидше за нас увійде

Перед виборами таракана-диктатора в Білорусії один журналіст на радіо НВ (по голосу чую що він ще досі там) розказував, що білоруси більші європейці ніж українці і що Білорусія першою за Україну вступить в Європейський союз.
Наразі нехай молдовани подякують Україні, що за собою притягнула Молдову на поріг ЄС.
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23.06.2022 23:49 Відповісти
Так і буде. Модова уже заарештувала додона за корупцію.
Тепер Україна має воювати на 2 фронти. Якби це було зроблено відразу після початку агресії, то можливо і не дійшло б до здачі півдня.
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24.06.2022 04:40 Відповісти
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23.06.2022 22:33 Відповісти
гімн України під орган в церкві Швейцарії
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23.06.2022 22:42 Відповісти
Эт конешно добрэ, но тута главно шоб нас нэ затуркалы, вот.
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23.06.2022 22:49 Відповісти
#ПЕРЕМОГА
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23.06.2022 22:55 Відповісти
кацапи можуть викусить.....
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23.06.2022 23:02 Відповісти
Ще нічого русофашисти не викусили - бо це тільки початок їхнього кінця !!

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23.06.2022 23:31 Відповісти
Кацапье через год-другой будет стоять в очереди на кандидата в Евросоюз
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23.06.2022 23:30 Відповісти
Кацапье через год-другой будет стоять в очереди...опять за американскими окорочками ...
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23.06.2022 23:58 Відповісти
Глебыч не дурак, скоро получит гражданство ЕС.
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23.06.2022 23:55 Відповісти
а до Грузії умови які?
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24.06.2022 00:31 Відповісти
было бы счастье, да несчастье помогло...
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24.06.2022 01:13 Відповісти
Нехай щастить, українці !♥️♥️♥️
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24.06.2022 02:11 Відповісти
який союз? вони взагалі про що? як мінімум чверть економіки вбито москалями, мільйони біженців, тисячі вбитих, а вони тут якийсь союз ліплять???? якесь знущання і перевід стрілок.

хоча лохи поведуться....
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24.06.2022 03:35 Відповісти
Поздравляю, дорогие украинцы!
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24.06.2022 04:36 Відповісти

22 album
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24.06.2022 07:40 Відповісти
С Коломойским Ермаком Татаровым я сомниваюсь что нас примут в ЕС
Олег Юрьевич Татаров входит в Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны, который инициировал Владимир Зеленский.-Офис Президента занимается развитием и обороной Одессы
Об этом сообщил замглавы ОП Олег Татаров, который в рамках рабочей поездки планирует провести ряд совещаний с властью города и администрацией, обсудив план развития и обороны Одессы. На одной из встреч также согласуют будущие шаги по поддержке и развитию рынка недвижимости в городе.
«Для Одессы сейчас важно не останавливаться и развивать строительство. Это то, что всегда делало город особенным и привлекательным для инвесторов. Даже в такие сложные времена мы хотим заверить, что у нас общая задача - успешная Жемчужина у моря, которая не боится врага и продолжает двигаться по утвержденному еще в мирное время курсу», - заверил замглавы ОП.
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24.06.2022 09:30 Відповісти
Главная ценность - это суровые еврокомиссары в пыльных шлемах, которые склонятся над Украиной и будут тыкать нас мордой в невыполненные обязательства!
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24.06.2022 09:50 Відповісти
В 23 році парашія обіцяє поставити ракети сармат на озброєння. Якщо її не перемогти до цього часу це буде ще складніше.
Треба світова спецоперація по усуненню терористичного керівництва в кремлі та маркерна руйнація інфраструктури всередині великих міст парашії для того щоб пересічний орк зрозумів що війна це страждання обох народів а не бліц-кріг.
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24.06.2022 10:21 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!УКРАИНА ЦЭ ЕВРОПА!!!
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24.06.2022 12:23 Відповісти
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24.06.2022 13:02 Відповісти
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