Україна отримала статус кандидата в члени ЄС
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Саміт лідерів ЄС, який проходить у Брюсселі, прийняв рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 23 червня, глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу на саміті у Брюсселі прийняли рішення щодо надання Україні статуус кандидата на членство ЄС.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомляє, що ухвалено рішення про надання Україні статусу кандитату до членів Європейського Союзу.
"Є угода. Європейська Рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата у члени ЄС. Історичний момент.
Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітання президенту України Зеленському та Молдови Майє Санду та народам України та Молдови. Наше майбутнє разом", - написав Мішель на своїй сторінці у твіттері.
Будь ласка, зачекайте...
"Ну що, *****, ти знову всіх переграв?
А Україна - кандидат в члени Європейського Союзу!
Як каже Маршак: «Что ни делает дурак, все он делает не так» 😅
Чекаємо ми членства в НАТО.
Жму руку, обнимаю "
https://petition.president.gov.ua/petition/144626
У пресі Олег Насобін неодноразово публічно критикував Францію та Євросоюз, які називав "терористичними", стверджуючи при цьому, що РФ є їхньою колонією.
З 2016 року Насобін співпрацював як публіцист з інтернет-виданням російських націоналістів "Супутник і Погром".
Перед виборами таракана-диктатора в Білорусії один журналіст на радіо НВ (по голосу чую що він ще досі там) розказував, що білоруси більші європейці ніж українці і що Білорусія першою за Україну вступить в Європейський союз.
Наразі нехай молдовани подякують Україні, що за собою притягнула Молдову на поріг ЄС.
Тепер Україна має воювати на 2 фронти. Якби це було зроблено відразу після початку агресії, то можливо і не дійшло б до здачі півдня.
хоча лохи поведуться....
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Олег Юрьевич Татаров входит в Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны, который инициировал Владимир Зеленский.-Офис Президента занимается развитием и обороной Одессы
Об этом сообщил замглавы ОП Олег Татаров, который в рамках рабочей поездки планирует провести ряд совещаний с властью города и администрацией, обсудив план развития и обороны Одессы. На одной из встреч также согласуют будущие шаги по поддержке и развитию рынка недвижимости в городе.
«Для Одессы сейчас важно не останавливаться и развивать строительство. Это то, что всегда делало город особенным и привлекательным для инвесторов. Даже в такие сложные времена мы хотим заверить, что у нас общая задача - успешная Жемчужина у моря, которая не боится врага и продолжает двигаться по утвержденному еще в мирное время курсу», - заверил замглавы ОП.
Треба світова спецоперація по усуненню терористичного керівництва в кремлі та маркерна руйнація інфраструктури всередині великих міст парашії для того щоб пересічний орк зрозумів що війна це страждання обох народів а не бліц-кріг.