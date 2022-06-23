Украина получила статус кандидата в члены ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Проходящий в Брюсселе саммит лидеров ЕС принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 23 июня, главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство ЕС.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщает, что принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.
"Есть соглашение. Европейский Совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент.
Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути в ЕС. Поздравление президенту Украины Зеленскому и Молдовы Майе Санду и народам Украины и Молдовы. Наше будущее вместе", - написал Мишель на своей странице в твиттере.
Пожалуйста, подождите...
"Ну що, *****, ти знову всіх переграв?
А Україна - кандидат в члени Європейського Союзу!
Як каже Маршак: «Что ни делает дурак, все он делает не так» 😅
Чекаємо ми членства в НАТО.
Жму руку, обнимаю "
https://petition.president.gov.ua/petition/144626
У пресі Олег Насобін неодноразово публічно критикував Францію та Євросоюз, які називав "терористичними", стверджуючи при цьому, що РФ є їхньою колонією.
З 2016 року Насобін співпрацював як публіцист з інтернет-виданням російських націоналістів "Супутник і Погром".
Перед виборами таракана-диктатора в Білорусії один журналіст на радіо НВ (по голосу чую що він ще досі там) розказував, що білоруси більші європейці ніж українці і що Білорусія першою за Україну вступить в Європейський союз.
Наразі нехай молдовани подякують Україні, що за собою притягнула Молдову на поріг ЄС.
Тепер Україна має воювати на 2 фронти. Якби це було зроблено відразу після початку агресії, то можливо і не дійшло б до здачі півдня.
хоча лохи поведуться....
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Олег Юрьевич Татаров входит в Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны, который инициировал Владимир Зеленский.-Офис Президента занимается развитием и обороной Одессы
Об этом сообщил замглавы ОП Олег Татаров, который в рамках рабочей поездки планирует провести ряд совещаний с властью города и администрацией, обсудив план развития и обороны Одессы. На одной из встреч также согласуют будущие шаги по поддержке и развитию рынка недвижимости в городе.
«Для Одессы сейчас важно не останавливаться и развивать строительство. Это то, что всегда делало город особенным и привлекательным для инвесторов. Даже в такие сложные времена мы хотим заверить, что у нас общая задача - успешная Жемчужина у моря, которая не боится врага и продолжает двигаться по утвержденному еще в мирное время курсу», - заверил замглавы ОП.
Треба світова спецоперація по усуненню терористичного керівництва в кремлі та маркерна руйнація інфраструктури всередині великих міст парашії для того щоб пересічний орк зрозумів що війна це страждання обох народів а не бліц-кріг.