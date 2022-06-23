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Новости За рубежом
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Украина получила статус кандидата в члены ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс

Проходящий в Брюсселе саммит лидеров ЕС принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 23 июня, главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство ЕС.

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Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщает, что принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

"Есть соглашение. Европейский Совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент.

Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути в ЕС. Поздравление президенту Украины Зеленскому и Молдовы Майе Санду и народам Украины и Молдовы. Наше будущее вместе", - написал Мишель на своей странице в твиттере.
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Топ комментарии
+110
Слава Украине
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23.06.2022 21:29
+83
Героям Слава !

І мертвим, і живим...
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23.06.2022 21:35
+82
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23.06.2022 21:33
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Страница 2 из 2
Це не кінець, це тільки початок!
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23.06.2022 21:59 Ответить
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23.06.2022 22:02 Ответить
Петро Порошенко звернувся до касапів і *****:

"Ну що, *****, ти знову всіх переграв?

А Україна - кандидат в члени Європейського Союзу!

Як каже Маршак: «Что ни делает дурак, все он делает не так» 😅

Чекаємо ми членства в НАТО.

Жму руку, обнимаю "
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23.06.2022 22:02 Ответить
Салют!
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23.06.2022 22:03 Ответить
***** рано чи пізно здохне... А Європа - це назавжди...Без перебільшення, ЦЕ ЄДИНИЙ ШАНС ЗБЕРЕГТИСЯ КРАЇНІ...
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23.06.2022 22:07 Ответить
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23.06.2022 22:23 Ответить
вітаю всіх українців! слава Україні!!
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23.06.2022 22:14 Ответить
Героям Слава
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24.06.2022 00:25 Ответить
Congrats, Ukraine! Now y'all got a lot of work to do.
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23.06.2022 22:15 Ответить
Сейчас за паребриком пуканы рваться начнут
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23.06.2022 22:17 Ответить
ЄС - так!
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23.06.2022 22:17 Ответить
Громадяне, давайте проголосуємо за надання громадянства України досліднику європейського мистецтва і шанувальнику України Насобіну Олегу Броніславовичу. Щоб він міг створити в Україні кафедру європейського мистецтвознавства і поділитися з багатьма людьми своїми унікальними знаннями.
https://petition.president.gov.ua/petition/144626
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23.06.2022 22:28 Ответить
Іди в сраку зі своїм москальським аферистом.
У пресі Олег Насобін неодноразово публічно критикував Францію та Євросоюз, які називав "терористичними", стверджуючи при цьому, що РФ є їхньою колонією.
З 2016 року Насобін співпрацював як публіцист з інтернет-виданням російських націоналістів "Супутник і Погром".
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24.06.2022 00:11 Ответить
Називати Францію терористичною державою у нього були всі підстави, бо там його фабрику просто спалили, а самого намагались посадить. Колоніальні стосунки характерні не тільки для мордора, для України достатньо назвати експорт лісу і протискання "ринку землі".
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24.06.2022 11:01 Ответить
А з точки зору мистецтвознавства це дійсно унікальний чувак, його кафедра була б всім тільки на користь.
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24.06.2022 11:04 Ответить
До речі це саме він увів в обіг "орки" і "мордор", які всі підхопили.
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24.06.2022 11:08 Ответить
Шукай тупіших за себе десь у Рязані. Україна - не відстійна яма для москворотих бурятських крадіїв.
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24.06.2022 11:39 Ответить
І нащо їх так далеко шукать.
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24.06.2022 15:54 Ответить
Боневтік захотів базу особистих даних всіх відвідувачів цензора
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24.06.2022 04:33 Ответить
ну це лише перший крок головне змусити владу розпочати реформи та боротьбу з корупцією а то з такими дерьмаками та гетьманцевими ми довго будем членами, а от Молдова думаю швидше за нас увійде , там такої масштабної корупції немає, вони й безвіз набагато раніше отримали
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23.06.2022 22:33 Ответить
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23.06.2022 22:39 Ответить
Молдова просто присоседилась к Украине, и на нашей крови въезжает туда
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23.06.2022 23:12 Ответить
а от Молдова думаю швидше за нас увійде

Перед виборами таракана-диктатора в Білорусії один журналіст на радіо НВ (по голосу чую що він ще досі там) розказував, що білоруси більші європейці ніж українці і що Білорусія першою за Україну вступить в Європейський союз.
Наразі нехай молдовани подякують Україні, що за собою притягнула Молдову на поріг ЄС.
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23.06.2022 23:49 Ответить
Так і буде. Модова уже заарештувала додона за корупцію.
Тепер Україна має воювати на 2 фронти. Якби це було зроблено відразу після початку агресії, то можливо і не дійшло б до здачі півдня.
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24.06.2022 04:40 Ответить
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23.06.2022 22:33 Ответить
гімн України під орган в церкві Швейцарії
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23.06.2022 22:42 Ответить
Эт конешно добрэ, но тута главно шоб нас нэ затуркалы, вот.
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23.06.2022 22:49 Ответить
#ПЕРЕМОГА
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23.06.2022 22:55 Ответить
кацапи можуть викусить.....
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23.06.2022 23:02 Ответить
Ще нічого русофашисти не викусили - бо це тільки початок їхнього кінця !!

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23.06.2022 23:31 Ответить
Кацапье через год-другой будет стоять в очереди на кандидата в Евросоюз
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23.06.2022 23:30 Ответить
Кацапье через год-другой будет стоять в очереди...опять за американскими окорочками ...
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23.06.2022 23:58 Ответить
Глебыч не дурак, скоро получит гражданство ЕС.
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23.06.2022 23:55 Ответить
а до Грузії умови які?
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24.06.2022 00:31 Ответить
было бы счастье, да несчастье помогло...
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24.06.2022 01:13 Ответить
Нехай щастить, українці !♥️♥️♥️
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24.06.2022 02:11 Ответить
який союз? вони взагалі про що? як мінімум чверть економіки вбито москалями, мільйони біженців, тисячі вбитих, а вони тут якийсь союз ліплять???? якесь знущання і перевід стрілок.

хоча лохи поведуться....
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24.06.2022 03:35 Ответить
Поздравляю, дорогие украинцы!
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24.06.2022 04:36 Ответить

22 album
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24.06.2022 07:40 Ответить
С Коломойским Ермаком Татаровым я сомниваюсь что нас примут в ЕС
Олег Юрьевич Татаров входит в Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны, который инициировал Владимир Зеленский.-Офис Президента занимается развитием и обороной Одессы
Об этом сообщил замглавы ОП Олег Татаров, который в рамках рабочей поездки планирует провести ряд совещаний с властью города и администрацией, обсудив план развития и обороны Одессы. На одной из встреч также согласуют будущие шаги по поддержке и развитию рынка недвижимости в городе.
«Для Одессы сейчас важно не останавливаться и развивать строительство. Это то, что всегда делало город особенным и привлекательным для инвесторов. Даже в такие сложные времена мы хотим заверить, что у нас общая задача - успешная Жемчужина у моря, которая не боится врага и продолжает двигаться по утвержденному еще в мирное время курсу», - заверил замглавы ОП.
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24.06.2022 09:30 Ответить
Главная ценность - это суровые еврокомиссары в пыльных шлемах, которые склонятся над Украиной и будут тыкать нас мордой в невыполненные обязательства!
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24.06.2022 09:50 Ответить
В 23 році парашія обіцяє поставити ракети сармат на озброєння. Якщо її не перемогти до цього часу це буде ще складніше.
Треба світова спецоперація по усуненню терористичного керівництва в кремлі та маркерна руйнація інфраструктури всередині великих міст парашії для того щоб пересічний орк зрозумів що війна це страждання обох народів а не бліц-кріг.
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24.06.2022 10:21 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!УКРАИНА ЦЭ ЕВРОПА!!!
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24.06.2022 12:23 Ответить
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24.06.2022 13:02 Ответить
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