Украина получила статус кандидата в члены ЕС

Проходящий в Брюсселе саммит лидеров ЕС принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 23 июня, главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство ЕС.

Читайте также: Украина может стать членом ЕС через 2-10 лет, - Стефанишина

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщает, что принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

"Есть соглашение. Европейский Совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент.

Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути в ЕС. Поздравление президенту Украины Зеленскому и Молдовы Майе Санду и народам Украины и Молдовы. Наше будущее вместе", - написал Мишель на своей странице в твиттере.