Украина может стать членом ЕС через 2-10 лет, - Стефанишина
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Украина вступит в Европейский Союз в течение лет, а не десятилетий, как прогнозируют некоторые европейские чиновники.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает заявила в интервью АР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы уже и так достаточно сильно интегрированы в Европейский Союз. Мы хотим быть сильным и конкурентоспособным государством-членом, поэтому на это (вступление в ЕС) могут уйти от двух до десяти лет", – считает она.
Вице-премьер также выразила уверенность, что лидеры Европейского Союза на саммите "стопроцентно" одобрят предоставление Украине статуса кандидата на членство, и что это решение может быть принято уже в четверг.
Она также назвала три страны, ранее упоминавшиеся как противников кандидатского статуса Украины – это Нидерланды, Швеция и Дания. Но сейчас, подчеркнула Стефанишина, они поддерживают кандидатство для Киева.
Пожалуйста, подождите...
Я навіть знаю, в якому випадку цей статус кандидата можуть зняти... (хто не дочув - пояснюю: в рішення про надання кандидатства нам і Молдові внесли пункт, що статусу можуть позбавити; не сказали, щоправда, коли).
А от розрухи населених пунктів (міст, сіл) мало би бути обмаль - але, якщо би готувались до незворотньої віний, а не займались великим крадівництвом... Ну, і геноцид, звісно - лише на тимчасово окупованих.
Це штучне ганебне окацаплювання, як нещодавно полонений пілот-негідник федорчукОВ, чи"зірка" московського кіно вдовиченкоВ, чи екс-міністер оборони рф сердюкОВ...
Нову морквинку перед носом підвісили на мотузочку.
Чи його ура, чи то не ура...