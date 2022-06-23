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Новости За рубежом
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Украина может стать членом ЕС через 2-10 лет, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ольга,стефанішина

Украина вступит в Европейский Союз в течение лет, а не десятилетий, как прогнозируют некоторые европейские чиновники.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает заявила в интервью АР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы уже и так достаточно сильно интегрированы в Европейский Союз. Мы хотим быть сильным и конкурентоспособным государством-членом, поэтому на это (вступление в ЕС) могут уйти от двух до десяти лет", – считает она.

Вице-премьер также выразила уверенность, что лидеры Европейского Союза на саммите "стопроцентно" одобрят предоставление Украине статуса кандидата на членство, и что это решение может быть принято уже в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент поддержал решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Она также назвала три страны, ранее упоминавшиеся как противников кандидатского статуса Украины – это Нидерланды, Швеция и Дания. Но сейчас, подчеркнула Стефанишина, они поддерживают кандидатство для Киева.
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Топ комментарии
+21
Тільки не з кротами в вашій ОПі.
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23.06.2022 13:50
+19
Не менше 10 років піде на вступ і то тільки за умови, що Зеленський і кодло слуг дезінтегрується зі схем на тендерах, митницях, судах і т.д.
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23.06.2022 13:47
+16
як тільки ви, зелена пліснява, зникнете з владних кабінетів, так і почнеться відлік часу до вступу...
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23.06.2022 13:53
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Вже якось пох на той єс.
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23.06.2022 13:47 Ответить
ЄС на хліб не намажеш і орків не зупинить, тому тільки НАТО наше все!
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23.06.2022 13:49 Ответить
Мосійчучка ти?
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23.06.2022 13:59 Ответить
Мосийчукча)
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23.06.2022 14:42 Ответить
Не менше 10 років піде на вступ і то тільки за умови, що Зеленський і кодло слуг дезінтегрується зі схем на тендерах, митницях, судах і т.д.
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23.06.2022 13:47 Ответить
"слуги"🤢👹"дают себе 10 лет , чтобы стать миллиардерами , разграбив помощь на восстановление Украины, как разворовали на пандемию
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23.06.2022 14:05 Ответить
не раніше 2033ого року. Та що, дійсно, якось пох на ЄС і ідіотів у ньому.
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23.06.2022 13:48 Ответить
Тільки не з кротами в вашій ОПі.
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23.06.2022 13:50 Ответить
Мерилом вступления является время, или какие то другие качественные показатели?
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23.06.2022 13:50 Ответить
Їм просто хочеться до виборів)
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23.06.2022 13:56 Ответить
не буде вже ніяких виборів! зеленопикі будуть тримати військовий стан до "поки не повернемо всі замлі назад", а з таким підходом до оборони ми не повернемо їх ніколи
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23.06.2022 14:20 Ответить
як тільки ви, зелена пліснява, зникнете з владних кабінетів, так і почнеться відлік часу до вступу...
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23.06.2022 13:53 Ответить
Коли я чую прогноз, де мінімальний і максимальний показники різняться в 5 блд раз, хочеться обняти і плакати разом з цим "експертом"
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23.06.2022 13:55 Ответить
як то кажуть - "50 на 50". Може стати членом, а може не стати.
Я навіть знаю, в якому випадку цей статус кандидата можуть зняти... (хто не дочув - пояснюю: в рішення про надання кандидатства нам і Молдові внесли пункт, що статусу можуть позбавити; не сказали, щоправда, коли).
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23.06.2022 13:55 Ответить
Вперше ЄС надав умовний статус кандидата, який може бути скасований.
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23.06.2022 13:57 Ответить
Нидерланды и Дания совершенно справедливо выступали за активизацию антикоррупционной составляющей в наших недореформах, а не откладывания на потом, а деньги давайте сейчас, как наши полуГетманы хотят. Так что не надо из этих стран делать врагов или необоснованно сомневающихся в наших европерспективах. Они прекрасно знают о наших проблемах и откровенно на них указывают
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23.06.2022 13:56 Ответить
Із такою допомогою союзників, України може не стати за 2 - 10 місяців. Клоуни. Як не про повоєнну відбудова, так про членство в ЄС. Перемогти треба для початку. Дурень думкою багатіє.
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23.06.2022 13:58 Ответить
Про що знову мова? Воюйте...
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23.06.2022 14:04 Ответить
Щось зранку ні Гайдая ні Зєлі...
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23.06.2022 14:05 Ответить
При таких віцепрем'єршах-міністерках не стане і через 2 в десятому степені років!
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23.06.2022 14:08 Ответить
Зе запише видос с телесуфлером без единой ошибки или заминки...
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23.06.2022 14:11 Ответить
Воно і не дивно. Захотіли в ЄС , маємо війну , геноцид , розрухи міст - оце ціна.
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23.06.2022 14:18 Ответить
війну мали би в будь-якому випадку.
А от розрухи населених пунктів (міст, сіл) мало би бути обмаль - але, якщо би готувались до незворотньої віний, а не займались великим крадівництвом... Ну, і геноцид, звісно - лише на тимчасово окупованих.
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23.06.2022 14:22 Ответить
Північна Македонія має статус кандидата з 2005 року, Чорногорія - з 2010 року, Сербія - з 2012 року, Албанія з 2014 року.
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23.06.2022 14:33 Ответить
Схема така - було надіятись на «чудо» типу влада все зробить сама, або ЄС нам винен за війну, самі приймуть - буде і 20років. Будемо стимулювати владу і контролювати на містах в тому числі, наприклад корупцію, буде швидко.
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23.06.2022 15:17 Ответить
Немає в Україні прізвищ Стефани(І)шин(А), Васили(І)шин), Гаврил(І)шинА, АндріїшинА. Прізвища, що закінчуються на "ишин" не змінюються в родовому відмінку. Її прізвище Ольга Стефанишин.

Це штучне ганебне окацаплювання, як нещодавно полонений пілот-негідник федорчукОВ, чи"зірка" московського кіно вдовиченкоВ, чи екс-міністер оборони рф сердюкОВ...
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23.06.2022 15:17 Ответить
Егеж...
Нову морквинку перед носом підвісили на мотузочку.
Чи його ура, чи то не ура...
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23.06.2022 15:26 Ответить
Якщо усю ОПу посадити у в'язницю цього року.
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23.06.2022 15:30 Ответить
Сроки вступления в ЕС зависят от сроков исполнения Украиной условий вступления в ЕС (Копенгагенские критерии).
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23.06.2022 15:39 Ответить
Ідіоти проголосують за чергову мавпу яка скаже що з/п по 2к$ будуть і на цьому дорогу до ЄС можна забути. Це при умові, що членограй самі в кінці терміну піде.
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23.06.2022 15:39 Ответить
1 - нарід знову обере зелю і слуг і тоді чекати наступного з реформами. 2 варіант - кандидатство відміняти бо зелеморді хапуги доведуть країну до авторитаризму і тотального безправ'я
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23.06.2022 15:53 Ответить
Украина несомненно будет членом ЕС, благодаря нашим героическим ВСУ и нашему героическому народу, которые показали всему миру, как надо защищать свою родину. Надо будет только после победы вычистить нашу страну от ЗЕленой плесени, которая продает неньку козломордой кацапне оптом и в розницу. Чего только стоит наш Юг, который ЗЕбанутые сдали кацапам, и теперь ***** подало в крым днепровскую воду и электричество с Запорожской АЭС. Все это будет, потому что мы, жители Украины - европейский народ и мы после победы возвращаемся домой, в Европу.
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23.06.2022 15:56 Ответить
Через 2-10 років ЄС може вже не бути.
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23.06.2022 15:56 Ответить
Вначале нужно победить. Иначе вступим не в ЕС, а в Рашкино говно.Навсегда.
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23.06.2022 16:40 Ответить
Кончайте кипеть. Для Вышеградской четвёрки и стран Балтии кандидатство ЕС длилось 7 лет. Для Болгарии и Румынии - 8 лет. Кончайте с своими коррупционерами и будет вам счастье.
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23.06.2022 16:45 Ответить
Олю, хочете до ЄС, так издуйте туди самі! Хочете до кацапії, то теж...і знову самі! Кожна ***** хоче бідну Україну, як повію! КУЙ ВАМ!
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30.11.2022 14:04 Ответить
А ви хочете бовтатись в нейтралітеті по кучмівські ?
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30.11.2022 14:56 Ответить
 
 