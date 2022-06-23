Україна може стати членом ЄС за 2-10 років, - Стефанішина
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна вступить до Європейського Союзу протягом років, а не десятиліть, як це прогнозують деякі європейські посадовці.
Про це віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила в інтерв’ю АР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми вже і так достатньо сильно інтегровані в Європейський Союз. Ми хочемо бути сильною і конкурентоспроможною державою-членом, тому на це (вступ до ЄС) можуть піти від двох до десяти років", – вважає вона.
Віцепрем’єрка також висловила впевненість, що лідери Європейського Союзу на саміті "стовідсотково" схвалять надання Україні статусу кандидата на членство, і що це рішення може бути ухвалене вже в четвер.
Вона також назвала три країни, які раніше згадувала як противників кандидатського статусу України – це Нідерланди, Швеція і Данія. Але зараз, наголосила Стефанішина, вони підтримують кандидатство для Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Я навіть знаю, в якому випадку цей статус кандидата можуть зняти... (хто не дочув - пояснюю: в рішення про надання кандидатства нам і Молдові внесли пункт, що статусу можуть позбавити; не сказали, щоправда, коли).
А от розрухи населених пунктів (міст, сіл) мало би бути обмаль - але, якщо би готувались до незворотньої віний, а не займались великим крадівництвом... Ну, і геноцид, звісно - лише на тимчасово окупованих.
Це штучне ганебне окацаплювання, як нещодавно полонений пілот-негідник федорчукОВ, чи"зірка" московського кіно вдовиченкоВ, чи екс-міністер оборони рф сердюкОВ...
Нову морквинку перед носом підвісили на мотузочку.
Чи його ура, чи то не ура...