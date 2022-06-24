G7 усилит давление на Россию, - Блинкен

Соединенные Штаты и другие страны G7 продолжат интенсивно работать над военной, экономической и гуманитарной поддержкой Украины, а также над усилением давления на Россию, и дальнейшие усилия по этим направлениям будут только расти.

Об этом заявил в пятницу в Берлине во время совместного брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы действительно хорошо поработали сегодня (на уровне министров. – Ред.) в контексте того, что будут решать лидеры на саммите G7", - отметил глава Госдепартамента США.

Он подчеркнул, что все стороны в Берлине "серьезно сосредоточились" на текущей поддержке Украины, а также некоторых других последствиях российской агрессии.

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Что касается Украины, G7 остается "чрезвычайно сплоченной" еще с начала войны, подчеркнул Блинкен. В этой связи он отметил, что усилия в формате G7 не только в контексте оборонной, экономической и гуманитарной помощи Украине, но также давления на Россию, чтобы она прекратила войну, продолжаются.

"И сегодня мы рассмотрели способы углубления усилий по всем этим направлениям в дальнейшем", – сообщил глава американской дипломатии.

Относительно других последствий российской агрессии Блинкен указал, прежде всего, на угрозу продовольственной безопасности. "Это было проблемой и раньше. Три-четыре года в мире насчитывалось около 100 миллионов человек, испытывающих острую нехватку продовольствия. Год назад их количество возросло до 160 миллионов. Сейчас же прибавилось еще 40-50 миллионов человек", - отметил он.

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Глава Госдепартамента отметил, что на фоне комбинации глобальных вызовов – пандемии и изменения климата, российская агрессия, создающая не меньшие угрозы продовольственной безопасности, может быть приостановлена по желанию только одной России. Блинкен подчеркнул, что никакие санкции против РФ не касаются продовольствия, поэтому нет иных причин для блокирования экспорта продовольствия из Украины, кроме односторонних действий России.

В этой связи государственный секретарь США отметил, что Запад работает над решением этой проблемы, в том числе над поиском других путей вывоза зерна в страны, которые в этом нуждаются больше всего.