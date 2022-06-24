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G7 посилить тиск на Росію, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Сполучені Штати й інші країни G7 продовжать інтенсивно працювати над військовою, економічною й гуманітарною підтримкою України, а також над посиленням тиску на Росію, і подальші зусилля в цих напрямах лише зростатимуть.

Про це заявив у п’ятницю в Берліні під час спільного брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дійсно добре попрацювали сьогодні (на рівні міністрів. – Ред.) у контексті того, що вирішуватимуть лідери на саміті G7", - зауважив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що всі сторони в Берліні "серйозно зосередились" на поточній підтримці Україні, а також на деяких інших наслідках російської агресії.

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Що стосується України, G7 залишається "надзвичайно згуртованою" ще від початку війни, наголосив Блінкен. У цьому зв’язку він зазначив, що зусилля у форматі G7 – не лише в контексті оборонної, економічної й гуманітарної допомоги Україні, але також тиску на Росію, щоб вона припинила війну, продовжуються.

"І сьогодні ми розглянули способи поглиблення зусиль по всіх цих напрямах у подальшому", - повідомив глава американської дипломатії.

Щодо інших наслідків російської агресії, Блінкен вказав, насамперед, на загрозу продовольчій безпеці. "Це було проблемою і раніше. Три-чотири роки у світі нараховувалося близько 100 мільйонів людей, які відчували гостру нестачу продовольства. Рік тому їх кількість зросла до 160 мільйонів. Зараз же додалося ще 40-50 мільйонів людей", - зауважив він.

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Глава Держдепартаменту наголосив, що на тлі комбінації глобальних викликів – пандемії та зміни клімату, російська агресія, яка створює не менші загрози для продовольчої безпеки, може бути припинена за бажанням лише однієї Росії. Блінкен підкреслив, що жодні санкції проти РФ не стосуються продовольства, тож немає інших причин для блокування експорту продовольства з України, крім односторонніх дій Росії.

У цьому зв’язку державний секретар США зауважив, що Захід працює над рішенням цієї проблеми, у тому числі над пошуком інших шляхів вивезення зерна в країни, які цього потребують найбільше.
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"Денацификаторы", блин...!!!

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24.06.2022 17:40 Відповісти
G7-респект.Тиск має бути таким щоб розчавити смердючий запарєбрікавий свінарнік разом зі смердючими свинями...
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24.06.2022 17:42 Відповісти
Припинить вiдкриття вiз в краïни Шенгену.
Орки лiзуть сюди, наче медом намазане...
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24.06.2022 17:43 Відповісти
"закликае розблокувати порти"?
Ну и?
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24.06.2022 17:43 Відповісти
ну и че..типичній кацапський вопрос..
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24.06.2022 17:57 Відповісти
Соня Кошкина еще весной казала...
Вокруг Ze...собрались 75% агентов ФСБ и ГРУ рабZei...
Выводы делайте сами...при Индюковиче дважды не сидевшем было 60%...
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24.06.2022 18:03 Відповісти
Путин начинает войну только тогда, когда уверен, что всё схвачено.
Когда знает наперёд, какой будет реакция руководства НАТО.
Там же полно кремлёвских кротов-хабадников - сравнить Столтенбаума и Расмуссена - небо и земля....
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24.06.2022 18:30 Відповісти
В дяревне Простоквашино все схвалено...даже Гуталину завались и зашибись...это срань рабZeянская..типа СкреПОНОС и СТЕРХллет... праваславный попа Гундяя...
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24.06.2022 18:37 Відповісти
С этим Зе, у нас надежда вот на таких людей: Джо\Джонсон\Блинкен\Остин\Фондерляйн\Дуда и т.д.... Бо, *****, мудрый нарид: "хуже не будет", "хоть поржем", "зробимо їх разом", "кожен з нас президент"........ Как же я тогда просил знакомых!!!! ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ???? Мне отвечали; ты "порохобот", и ничего не понимаешь, вот молодой, перспективный, прогрессивный - "не замазанный в политику" сейчас все как отстроит - благодарить нас еще будешь! И я ничего не мог с этим сделать.... (Демократия говно!)
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24.06.2022 20:30 Відповісти
 
 