Міністри G7 закликали Росію розблокувати українські порти

Міністри закордонних справ G7 закликали Росію припинити атаки та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у заяві G7 за підсумками зустрічі у п'ятницю.

"На зустрічі обговорювалася провина Росії за загострення світової продовольчої кризи внаслідок війни. Міністри закордонних справ G7 ясно дали зрозуміти, що війна Росії проти України посилює відсутність продовольчої безпеки, у тому числі шляхом блокування Чорного моря, бомбардувань зерносховищ та портів і заподіяння шкоди сільськогосподарській інфраструктурі України", - сказано в заяві.

Міністри також відкинули неправдиву інформацію та дезінформацію Росії щодо санкцій, заявивши, що всі санкції G7 мають винятки, що дають змогу російським продовольчим та сільськогосподарським продуктам потрапляти на світові ринки.

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Міністри підтримали зусилля ООН щодо термінового відкриття Чорноморського маршруту для зерна та план дій Єврокомісії для шляхів солідарності ЄС-Україна для перевезення зерна автомобільним, залізничним та баржовим транспортом на світові ринки.

"Міністри закордонних справ G7 знову наголосили на своїй непохитній підтримці України, включаючи військову та оборонну допомогу, поки це необхідно. Вони пообіцяли гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні та стабілізації для України, а також підвищення стійкості сусідніх країн, особливо Республіки Молдова, яка особливо постраждала від напливу українських біженців", - сказано в заяві.

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