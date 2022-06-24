Міністри G7 закликали Росію розблокувати українські порти
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Міністри закордонних справ G7 закликали Росію припинити атаки та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у заяві G7 за підсумками зустрічі у п'ятницю.
"На зустрічі обговорювалася провина Росії за загострення світової продовольчої кризи внаслідок війни. Міністри закордонних справ G7 ясно дали зрозуміти, що війна Росії проти України посилює відсутність продовольчої безпеки, у тому числі шляхом блокування Чорного моря, бомбардувань зерносховищ та портів і заподіяння шкоди сільськогосподарській інфраструктурі України", - сказано в заяві.
Міністри також відкинули неправдиву інформацію та дезінформацію Росії щодо санкцій, заявивши, що всі санкції G7 мають винятки, що дають змогу російським продовольчим та сільськогосподарським продуктам потрапляти на світові ринки.
Міністри підтримали зусилля ООН щодо термінового відкриття Чорноморського маршруту для зерна та план дій Єврокомісії для шляхів солідарності ЄС-Україна для перевезення зерна автомобільним, залізничним та баржовим транспортом на світові ринки.
"Міністри закордонних справ G7 знову наголосили на своїй непохитній підтримці України, включаючи військову та оборонну допомогу, поки це необхідно. Вони пообіцяли гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні та стабілізації для України, а також підвищення стійкості сусідніх країн, особливо Республіки Молдова, яка особливо постраждала від напливу українських біженців", - сказано в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
зайшли - пришвартувалися в Одессі. - ******* блокаді..
Зе кажуть шо рабZея отправля на фронт дедов ваевалов с винтовками Мосина ...и ППШ времён 1944 года...
Та брешуть Бандерівці...на второй армии Мира оружия зашибись что Гуталину в Простоквашино...
Особливо постраждала?! Це вона, виявляється, постраждала?! Ах ти ж хитрож... особлива Молдова
Це що - недоліки перекладу, що в текст інфи ввійшла не вся резолюція?
Це упячка нахомутала. В інших ЗМІ таке є, наприклад, в Укрінформі:
"На зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховного представника ЄС у Берліні було обговорено російську агресію проти України та роль рф у загостренні глобальної продовольчої кризи. Про це повідомили в МЗС Німеччини, яка нині головує G7. ... Міністри закордонних справ "Великої сімки" закликали москву припинити свої атаки та погрози і відкрити українські чорноморські порти для експорту продовольства."
Опосередкованно підтверджується на Deutsche Welle: "Страны "Большой семерки" (G7) возложили на Россию ответственность за текущее обострение глобального продовольственного кризиса. Война России против Украины усугубляет кризис, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам переговоров в Берлине. Министры иностранных дел призвали Москву прекратить атаки и угрожающие действия и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия."
Так що упячка вчергове показала себе цілковитою лажею.