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Міністри G7 закликали Росію розблокувати українські порти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

семерка

Міністри закордонних справ G7 закликали Росію припинити атаки та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у заяві G7 за підсумками зустрічі у п'ятницю.

"На зустрічі обговорювалася провина Росії за загострення світової продовольчої кризи внаслідок війни. Міністри закордонних справ G7 ясно дали зрозуміти, що війна Росії проти України посилює відсутність продовольчої безпеки, у тому числі шляхом блокування Чорного моря, бомбардувань зерносховищ та портів і заподіяння шкоди сільськогосподарській інфраструктурі України", - сказано в заяві.

Міністри також відкинули неправдиву інформацію та дезінформацію Росії щодо санкцій, заявивши, що всі санкції G7 мають винятки, що дають змогу російським продовольчим та сільськогосподарським продуктам потрапляти на світові ринки.

Читайте також: ПАРЄ проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків

Міністри підтримали зусилля ООН щодо термінового відкриття Чорноморського маршруту для зерна та план дій Єврокомісії для шляхів солідарності ЄС-Україна для перевезення зерна автомобільним, залізничним та баржовим транспортом на світові ринки.

"Міністри закордонних справ G7 знову наголосили на своїй непохитній підтримці України, включаючи військову та оборонну допомогу, поки це необхідно. Вони пообіцяли гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні та стабілізації для України, а також підвищення стійкості сусідніх країн, особливо Республіки Молдова, яка особливо постраждала від напливу українських біженців", - сказано в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники G7 обговорять заходи щодо посилення ізоляції Росії від світової економіки, - Білий дім
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Топ коментарі
+9
Закликали??? Їбануті🤦
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24.06.2022 17:40
+6
поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів".
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24.06.2022 17:40
+4
bljed idioti.....vvodite flot v Chernoe more !!!!
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24.06.2022 17:40
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24.06.2022 17:35 Відповісти
я фигею,просить фашиста ? Да пришлите вы караван судов с охраной и положите болт на ху-ла !
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24.06.2022 17:59 Відповісти
Не нервничай, всьо под контролем
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24.06.2022 18:01 Відповісти
Сколько нужно, чтобы ликвидровать Медведева? Для начала. Братва скинется
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24.06.2022 18:00 Відповісти
bljed idioti.....vvodite flot v Chernoe more !!!!
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24.06.2022 17:40 Відповісти
Закликали??? Їбануті🤦
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24.06.2022 17:40 Відповісти
поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів".
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24.06.2022 17:40 Відповісти
Ми не єврєї, хоча хто-зна
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24.06.2022 17:44 Відповісти
...Уподобляються волаючому в пустелі. Без сенсу те ваше закликання. Ведіть далі перемовини з крокодилом, коли ваша нога вже в його зубах, ферштеєри срані..
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24.06.2022 17:41 Відповісти
ні чого осінню смажених півень клюне , будите топити кацапський флот , просто зараз ще не зголодніли .
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24.06.2022 17:55 Відповісти
а шо 6й амеріканьськи флот ход потеряв?
зайшли - пришвартувалися в Одессі. - ******* блокаді..
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24.06.2022 17:57 Відповісти
позиція Туреччини: "проти"
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24.06.2022 19:03 Відповісти
Найліпший спосіб деблокади це повне знищення військового флоту та військово-морських баз ********** в Чорному морі. Над цим потрібно працювати, а не "стояти з протянутим загрібайлом" до *****!
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24.06.2022 18:09 Відповісти
Кажуть шо Борис Джонсон дав пиндюлей Евросоюзу та НАТО...
Зе кажуть шо рабZея отправля на фронт дедов ваевалов с винтовками Мосина ...и ППШ времён 1944 года...
Та брешуть Бандерівці...на второй армии Мира оружия зашибись что Гуталину в Простоквашино...
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24.06.2022 18:11 Відповісти
Молдова, яка особливо постраждала від напливу українських біженців

Особливо постраждала?! Це вона, виявляється, постраждала?! Ах ти ж хитрож... особлива Молдова
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24.06.2022 18:31 Відповісти
Всё стабильно - ********** щеленский закликає закрити небо над Україною, а сам в той час заарештовує вакуумні лампи з українських ППО. Нарід, ви хоч грощі отримуєте, чи, так за ідею?
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24.06.2022 18:37 Відповісти
Я уважно прочитав текст. Я не зустрів там побажання "Міністри G7 закликали Росію розблокувати українські порти". Я там побачив тезу про "провину Росії за загострення світової продовольчої кризи внаслідок війни". Я бачу, що там міністри висловлюють підтримку ООН - "зусиллям ООН щодо термінового відкриття Чорноморського маршруту для зерна та план дій Єврокомісії для шляхів солідарності ЄС-Україна для перевезення зерна автомобільним, залізничним та баржовим транспортом на світові ринки"

Це що - недоліки перекладу, що в текст інфи ввійшла не вся резолюція?
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24.06.2022 18:45 Відповісти
соррі.
Це упячка нахомутала. В інших ЗМІ таке є, наприклад, в Укрінформі:
"На зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховного представника ЄС у Берліні було обговорено російську агресію проти України та роль рф у загостренні глобальної продовольчої кризи. Про це повідомили в МЗС Німеччини, яка нині головує G7. ... Міністри закордонних справ "Великої сімки" закликали москву припинити свої атаки та погрози і відкрити українські чорноморські порти для експорту продовольства."
Опосередкованно підтверджується на Deutsche Welle: "Страны "Большой семерки" (G7) возложили на Россию ответственность за текущее обострение глобального продовольственного кризиса. Война России против Украины усугубляет кризис, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам переговоров в Берлине. Министры иностранных дел призвали Москву прекратить атаки и угрожающие действия и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия."

Так що упячка вчергове показала себе цілковитою лажею.
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24.06.2022 19:02 Відповісти
.це недоліки-це забаганки.Для розблокування,треба поставити кацапів раком,перед всим світом ,потім мусолить про зерно.З думкою про шлунок,не за Україну,хер вам,а не зерно.
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24.06.2022 20:47 Відповісти
Один Дефендер опустил кацапский "флот", что вам мешает организовать "Гуманитарный конвой?"??????????? Быстро, просто, красиво.... Все живы и все поели!
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24.06.2022 21:09 Відповісти
Это всё равно, что в лужу пердеть.
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24.06.2022 22:43 Відповісти
 
 