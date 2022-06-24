Министры G7 призвали Россию разблокировать украинские порты

Министры иностранных дел G7 призвали Россию прекратить атаки и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении G7 по итогам встречи в пятницу.

"На встрече обсуждалась вина России за обострение мирового продовольственного кризиса в результате войны. Министры иностранных дел G7 ясно дали понять, что война России против Украины усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и причинения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", - говорится в заявлении.

Министры также отвергли ложную информацию и дезинформацию России о санкциях, заявив, что все санкции G7 имеют исключения, позволяющие российским продовольственным и сельскохозяйственным продуктам попадать на мировые рынки.

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Министры поддержали усилия ООН по срочному открытию Черноморского маршрута для зерна и план действий Еврокомиссии по путям солидарности ЕС-Украина по перевозке зерна автомобильным, железнодорожным и боржевым транспортом на мировые рынки.

"Министры иностранных дел G7 вновь отметили свою непоколебимую поддержку Украины, включая военную и оборонную помощь, пока это необходимо. Они пообещали гуманитарную помощь, поддержку в восстановлении и стабилизации для Украины, а также повышение устойчивости соседних стран, особенно Республики Молдова, особенно пострадавшей от наплыва украинских беженцев", - говорится в заявлении.

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