Министры G7 призвали Россию разблокировать украинские порты
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Министры иностранных дел G7 призвали Россию прекратить атаки и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении G7 по итогам встречи в пятницу.
"На встрече обсуждалась вина России за обострение мирового продовольственного кризиса в результате войны. Министры иностранных дел G7 ясно дали понять, что война России против Украины усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и причинения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", - говорится в заявлении.
Министры также отвергли ложную информацию и дезинформацию России о санкциях, заявив, что все санкции G7 имеют исключения, позволяющие российским продовольственным и сельскохозяйственным продуктам попадать на мировые рынки.
Министры поддержали усилия ООН по срочному открытию Черноморского маршрута для зерна и план действий Еврокомиссии по путям солидарности ЕС-Украина по перевозке зерна автомобильным, железнодорожным и боржевым транспортом на мировые рынки.
"Министры иностранных дел G7 вновь отметили свою непоколебимую поддержку Украины, включая военную и оборонную помощь, пока это необходимо. Они пообещали гуманитарную помощь, поддержку в восстановлении и стабилизации для Украины, а также повышение устойчивости соседних стран, особенно Республики Молдова, особенно пострадавшей от наплыва украинских беженцев", - говорится в заявлении.
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зайшли - пришвартувалися в Одессі. - ******* блокаді..
Зе кажуть шо рабZея отправля на фронт дедов ваевалов с винтовками Мосина ...и ППШ времён 1944 года...
Та брешуть Бандерівці...на второй армии Мира оружия зашибись что Гуталину в Простоквашино...
Особливо постраждала?! Це вона, виявляється, постраждала?! Ах ти ж хитрож... особлива Молдова
Це що - недоліки перекладу, що в текст інфи ввійшла не вся резолюція?
Це упячка нахомутала. В інших ЗМІ таке є, наприклад, в Укрінформі:
"На зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховного представника ЄС у Берліні було обговорено російську агресію проти України та роль рф у загостренні глобальної продовольчої кризи. Про це повідомили в МЗС Німеччини, яка нині головує G7. ... Міністри закордонних справ "Великої сімки" закликали москву припинити свої атаки та погрози і відкрити українські чорноморські порти для експорту продовольства."
Опосередкованно підтверджується на Deutsche Welle: "Страны "Большой семерки" (G7) возложили на Россию ответственность за текущее обострение глобального продовольственного кризиса. Война России против Украины усугубляет кризис, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам переговоров в Берлине. Министры иностранных дел призвали Москву прекратить атаки и угрожающие действия и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия."
Так що упячка вчергове показала себе цілковитою лажею.