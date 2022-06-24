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Новости Война в Украине
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G7 (714) порт (678) Морская блокада РФ (16)

Министры G7 призвали Россию разблокировать украинские порты

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

семерка

Министры иностранных дел G7 призвали Россию прекратить атаки и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении G7 по итогам встречи в пятницу.

"На встрече обсуждалась вина России за обострение мирового продовольственного кризиса в результате войны. Министры иностранных дел G7 ясно дали понять, что война России против Украины усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и причинения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", - говорится в заявлении.

Министры также отвергли ложную информацию и дезинформацию России о санкциях, заявив, что все санкции G7 имеют исключения, позволяющие российским продовольственным и сельскохозяйственным продуктам попадать на мировые рынки.

Читайте: ПАСЕ проведет специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям

Министры поддержали усилия ООН по срочному открытию Черноморского маршрута для зерна и план действий Еврокомиссии по путям солидарности ЕС-Украина по перевозке зерна автомобильным, железнодорожным и боржевым транспортом на мировые рынки.

"Министры иностранных дел G7 вновь отметили свою непоколебимую поддержку Украины, включая военную и оборонную помощь, пока это необходимо. Они пообещали гуманитарную помощь, поддержку в восстановлении и стабилизации для Украины, а также повышение устойчивости соседних стран, особенно Республики Молдова, особенно пострадавшей от наплыва украинских беженцев", - говорится в заявлении.

Также читайте: Украина нашла безопасные коридоры для захода торговых судов в порты, - Мининфраструктуры
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Топ комментарии
+9
Закликали??? Їбануті🤦
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24.06.2022 17:40
+6
поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів".
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24.06.2022 17:40
+4
bljed idioti.....vvodite flot v Chernoe more !!!!
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24.06.2022 17:40
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Бабло решает?
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24.06.2022 17:35 Ответить
я фигею,просить фашиста ? Да пришлите вы караван судов с охраной и положите болт на ху-ла !
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24.06.2022 17:59 Ответить
Не нервничай, всьо под контролем
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24.06.2022 18:01 Ответить
Сколько нужно, чтобы ликвидровать Медведева? Для начала. Братва скинется
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24.06.2022 18:00 Ответить
bljed idioti.....vvodite flot v Chernoe more !!!!
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24.06.2022 17:40 Ответить
Закликали??? Їбануті🤦
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24.06.2022 17:40 Ответить
поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів".
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24.06.2022 17:40 Ответить
Ми не єврєї, хоча хто-зна
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24.06.2022 17:44 Ответить
...Уподобляються волаючому в пустелі. Без сенсу те ваше закликання. Ведіть далі перемовини з крокодилом, коли ваша нога вже в його зубах, ферштеєри срані..
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24.06.2022 17:41 Ответить
ні чого осінню смажених півень клюне , будите топити кацапський флот , просто зараз ще не зголодніли .
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24.06.2022 17:55 Ответить
а шо 6й амеріканьськи флот ход потеряв?
зайшли - пришвартувалися в Одессі. - ******* блокаді..
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24.06.2022 17:57 Ответить
позиція Туреччини: "проти"
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24.06.2022 19:03 Ответить
Найліпший спосіб деблокади це повне знищення військового флоту та військово-морських баз ********** в Чорному морі. Над цим потрібно працювати, а не "стояти з протянутим загрібайлом" до *****!
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24.06.2022 18:09 Ответить
Кажуть шо Борис Джонсон дав пиндюлей Евросоюзу та НАТО...
Зе кажуть шо рабZея отправля на фронт дедов ваевалов с винтовками Мосина ...и ППШ времён 1944 года...
Та брешуть Бандерівці...на второй армии Мира оружия зашибись что Гуталину в Простоквашино...
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24.06.2022 18:11 Ответить
Молдова, яка особливо постраждала від напливу українських біженців

Особливо постраждала?! Це вона, виявляється, постраждала?! Ах ти ж хитрож... особлива Молдова
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24.06.2022 18:31 Ответить
Всё стабильно - ********** щеленский закликає закрити небо над Україною, а сам в той час заарештовує вакуумні лампи з українських ППО. Нарід, ви хоч грощі отримуєте, чи, так за ідею?
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24.06.2022 18:37 Ответить
Я уважно прочитав текст. Я не зустрів там побажання "Міністри G7 закликали Росію розблокувати українські порти". Я там побачив тезу про "провину Росії за загострення світової продовольчої кризи внаслідок війни". Я бачу, що там міністри висловлюють підтримку ООН - "зусиллям ООН щодо термінового відкриття Чорноморського маршруту для зерна та план дій Єврокомісії для шляхів солідарності ЄС-Україна для перевезення зерна автомобільним, залізничним та баржовим транспортом на світові ринки"

Це що - недоліки перекладу, що в текст інфи ввійшла не вся резолюція?
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24.06.2022 18:45 Ответить
соррі.
Це упячка нахомутала. В інших ЗМІ таке є, наприклад, в Укрінформі:
"На зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховного представника ЄС у Берліні було обговорено російську агресію проти України та роль рф у загостренні глобальної продовольчої кризи. Про це повідомили в МЗС Німеччини, яка нині головує G7. ... Міністри закордонних справ "Великої сімки" закликали москву припинити свої атаки та погрози і відкрити українські чорноморські порти для експорту продовольства."
Опосередкованно підтверджується на Deutsche Welle: "Страны "Большой семерки" (G7) возложили на Россию ответственность за текущее обострение глобального продовольственного кризиса. Война России против Украины усугубляет кризис, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам переговоров в Берлине. Министры иностранных дел призвали Москву прекратить атаки и угрожающие действия и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия."

Так що упячка вчергове показала себе цілковитою лажею.
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24.06.2022 19:02 Ответить
.це недоліки-це забаганки.Для розблокування,треба поставити кацапів раком,перед всим світом ,потім мусолить про зерно.З думкою про шлунок,не за Україну,хер вам,а не зерно.
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24.06.2022 20:47 Ответить
Один Дефендер опустил кацапский "флот", что вам мешает организовать "Гуманитарный конвой?"??????????? Быстро, просто, красиво.... Все живы и все поели!
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24.06.2022 21:09 Ответить
Это всё равно, что в лужу пердеть.
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24.06.2022 22:43 Ответить
 
 