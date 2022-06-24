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Кабмин запустил программу для желающих перейти в IT

Новости Цензор.НЕТ Общество

хакер

Кабинет Министров Украины запустил государственную программу для украинцев, желающих перейти в IT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, запускается программа "Старт в IT".

Это программа стипендий в размере до 30 тысяч гривен для обучения и получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера. Средства могут быть потрачены только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации.

В целом государство позволит начать карьеру в IT для 60 тысяч украинцев.

Смотрите: "Зеленая" энергетика, IT и агро, - Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций. ВИДЕО

Общий бюджет программы составляет 1,8 млрд. грн. Эта программа не для студентов и не для ИТ-специалистов. Эта программа для людей, имеющих предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры.

"Государство предоставляет такую возможность. IT-шники за последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы их количество только увеличивалось", - сказал премьер-министр.

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Топ комментарии
+15
блин ну вот мы и докатились до уровня Индии - там тоже вместо института достаточно было закончить "курсы". Всякий, кто видел индусский говнокод, меня поймет.

А дальше шо будет, хотите расскажу? Дальше бизнес уйдет из Украины точно так же, как он ушел из Индии, ушел в те страны, где всякие держпосадовци еще не заметили айтишников. Лет 15 назад такой страной была Украина. Вот всё, за шо берется "регулировать" держава - всё обречено.

Рынок - это очень хрупкая, тонко сбалансированная система. Нельзя совать в неё свои волосатые руки...
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24.06.2022 18:03
+14
уряд не хоче збудувати завод з виробництва снарядів...
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24.06.2022 18:05
+10
IT-шніком бути дано не кожному. Для цього треба мати здібності до математики. Гуманітарям там робити нема чого. Та й навіть якщо трапиться диво і ви чомусь таки навчитесь, це не означатиме, що вам гарантована кар'єра у IT і величезні заробітки. Можете затрягнути на рівні посереднього джуніора і на цьому все закінчиться.
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24.06.2022 18:14
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Правила форума Совет форумчан
А онлайн курсы есть ? Людям сейчас ездить на общественном транспорте головная боль
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24.06.2022 17:58 Ответить
Тобто питання того, що якийсь умовний сантехник, який втратив роботу, виявив бажання пройти курси та стати IT фахівцем, Вас взагалі не турбує? Ви дійсно вважаєте що це взагалі можливо? Ні, ну безумовно якщо людина так зацікавилася цією сферою та вирішила навчитися, то таки шанс є. Але курси і вже IT-ішик. Щось це, як на мене, якось малоймовірно. Я дуже маю великий сумнів що це здійснене. Та ще й з бюджетом до 30 000 грн. Якщо що - я не зовсім стороння людина до IT сфери. Сам в в цій структурі з 1998 року. Син зараз компьютерну академію "Крок" закінчує. Три роки вчився - зараз дипломну готовить до захисту. І, повірте, оплата там навчання в рік аж ну ніяк не 30 000 грн. Хоча як по всій системі оплата досить демократична там. Так що мені здається, що це такий собі спосіб грошенят декому підзаробити за рахунок бджету. Вибачайте, але таке враження склалося.
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24.06.2022 20:03 Ответить
блин ну вот мы и докатились до уровня Индии - там тоже вместо института достаточно было закончить "курсы". Всякий, кто видел индусский говнокод, меня поймет.

А дальше шо будет, хотите расскажу? Дальше бизнес уйдет из Украины точно так же, как он ушел из Индии, ушел в те страны, где всякие держпосадовци еще не заметили айтишников. Лет 15 назад такой страной была Украина. Вот всё, за шо берется "регулировать" держава - всё обречено.

Рынок - это очень хрупкая, тонко сбалансированная система. Нельзя совать в неё свои волосатые руки...
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24.06.2022 18:03 Ответить
Не много ассоциируется с тем как китай когда то доменные печи в каждом сельском доме ставил Типа поднимаем металлургию. Качество металла хромало на обе ноги❗

Сейчас в Украине все в it товарищи👍
Типа класс👍 курсы прошли и работают либо дома либо в офисе афигенное бабло рубят и налогов куеву тучу платят❗
Сомнения есть.
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24.06.2022 18:11 Ответить
Именно! Хорошее сравнение с Китаем, до сих пор по инерции люди боятся покупать китайские машины, бо ожидают "качественный китайский металл".
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24.06.2022 18:44 Ответить
Все б так, якби туди всіх брали. В середньому на таких курсах до кінця 7-10 відсотків доходить.
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24.06.2022 18:27 Ответить
А чего не доходят❓Это же не шоу остров❗
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24.06.2022 18:46 Ответить
Бо дебілів не беруть в космонавти.
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24.06.2022 18:54 Ответить
там гарячого бажання "потрапити в ІТ" мало.
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24.06.2022 18:54 Ответить
Тому що наприклад програміст це не професія - це стан душі та так би мовити збочене мислення.
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24.06.2022 20:09 Ответить
IT це трошки ширше ніж писати код. є багато спеціальностей в IT де це не потрібно.
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24.06.2022 18:36 Ответить
вспомогательные, да. Не будет программеров - не будет и хрюш, и срам-мастеров, и продакт-овнеров, и даже прости г-ди тестировщиков.
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24.06.2022 18:42 Ответить
те саме стосується і програмерів, що тільки підтверджує що IT це широка сфера яку не потрібно звужати тільки до чогось вузько спеціалізованного.
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24.06.2022 18:49 Ответить
вибачте, але ні. Порівняйте скільки часу потрібно щоб отримати компетенцію в кожній з цих професій.
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24.06.2022 18:58 Ответить
це залежить що ви під цим розумієте. також це не є специфічним і стати спеціалістом в любій сфері потрібен час.
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24.06.2022 19:03 Ответить
Скільки? Скільки часу, в абсолютних цифрах?

Коли я навчався, мені завжди казали - інженер має оперувати цифрами, кількістними, а не оціночними судженнями.

На те, щоб навчитись хоч якось налабати код на Сі, навіть якогось простенького ДНС-серверу, треба витратити не менш як півроку, і то за умови, якщо є підходящий бекраунд - інша мова програмування, матеша, або просто такий склад ума. І потім довгесеньке плато в декілька років, перш ніж прийде повна компетенція. Більшість людей навіть не потягне, бо немає бекграунду.

Тепер порівняйте це з часом на навчання, наприклад, хрюши або тестувальника. Місяць курсів - і ти "ойтішнєґ".

Для того, щоб бізнес працював в країні, нужен повний цикл і всі перелічені спеціалісти. І якщо невистачатиме, наприклад, скрам-мастерів, їх "наштампувати" буде відносно дешевше (по часу-грошам), ніж програмерів. А якщо невистачатиме програмерів, то легше піти в іншу країну, де програмери є, і наштампувати тих, кого не вистачає.

Саме так і працює бізнес. І я так відчуваю, що скоро бізнес піде у Таїланд або у В'єтнам, де держава ще не побачила айті та не полізла "регулювати" та "сприяти".
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24.06.2022 19:24 Ответить
в цій статті мова не про регулювання, а про допомогу в отриманні професії. що тут поганого якщо тобі дають допомогу та шанс отримати нову професію? це є позитивним моментом який я підтримую.
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24.06.2022 19:35 Ответить
шанс отримати нову професію є у кожної людини, у якої є "бажання та наполегливість", це ваші слова.

А в цій статті мова йде про витрату бюджетних грошей. І все це дурно ******* розпилом бабла.
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24.06.2022 19:49 Ответить
Пʼять балів. Твереза думка людини, що щонайменше трохи в курсі справ в цій сфері.
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24.06.2022 20:14 Ответить
Згоден, так званих "інтеграторів" та "ресейлерів" з "проект-менеджерами" в IT вистачає. Ось вузьких спеців дійсно бракує.
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24.06.2022 20:12 Ответить
ще є IT інфраструктура - усі ті контейнери та vm у клаудах на чомусь працюють
і IT архітектура - щоб той код працював - протоколи, реплікація даних та дублювання сервісів
цьому теж треба вчитися все життя
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24.06.2022 20:47 Ответить
в моїй практиці я також зустрічав багато криворуких спеців з Індії, але нагадаю, що криворукість не має кордонів. До речі хочу нагадати що CEO таких компаній як Гугл, Майкрософт, Твітер, Адобі та багато інших - індуси.
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24.06.2022 19:01 Ответить
У нас гавнокод писсут и выпускники КПИ.
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24.06.2022 20:15 Ответить
Ну так говнокодять не тільки індуси, написати х... можуть і наші тут більше практика, IQ і бажання працювати, багато самоучок без спецосвіти краще пишуть чим вихідці вузів...

А по Індії, індуси захопили великий шмат IT, а бізнес пішов звідти не тільки через говнокод, а через ріст зарплат, регуляторну політику штатів останні роки і т.д.
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24.06.2022 20:36 Ответить
уряд не хоче збудувати завод з виробництва снарядів...
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24.06.2022 18:05 Ответить
прийдеться Притулі та фонду "Повернись живим" віддуватися.
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24.06.2022 18:11 Ответить
Шоп рокета прилитела.
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24.06.2022 20:16 Ответить
Носятся с этим IT как селюки впервые увидевшие компьютер. А нормальные профессии? Скоро украинцы будут уметь руками только собирать клубнику.
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24.06.2022 18:13 Ответить
IT-шніком бути дано не кожному. Для цього треба мати здібності до математики. Гуманітарям там робити нема чого. Та й навіть якщо трапиться диво і ви чомусь таки навчитесь, це не означатиме, що вам гарантована кар'єра у IT і величезні заробітки. Можете затрягнути на рівні посереднього джуніора і на цьому все закінчиться.
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24.06.2022 18:14 Ответить
Влучно❗
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24.06.2022 18:16 Ответить
Брєд про математику. Сейлз, дизайн, тестери, фронт - там математика не потрібна
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24.06.2022 18:23 Ответить
Так це ж суиіжні речі. Всі ж розглядають насамперед кар'єру програміста. Саме вони заробляють найбільше.
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24.06.2022 18:26 Ответить
Не завжди та не всюди. Мобільний розробник може отримувати менше, ніж автоматизатор тестувальних того ж рівню.
Просто коли кажуть 'програмування', чомусь одразу джаву або с уявляють, а коло ж набагато ширше і не всі цінуються однаково.
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24.06.2022 19:44 Ответить
Джаварасты и сисрасты это гавнокадисты. ПС. Хто писсал на джаве и с апосся чиво другого тот паймет.
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24.06.2022 20:20 Ответить
не буде продукту - нема чого буде тестувати, продавати, та свистульки-пєрдєлки домальовувати.

З тестувальниками у нас на ринку проблем немає взагалі. А ось утримати девелоперів держава не хоче, лобіюючи інтереси великих галер ("дія-сіті", пам'ятаєте? В мене вже двое знайомих через неї виїхали з країни).
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24.06.2022 18:48 Ответить
Вотак и радицца гавнакод.
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24.06.2022 20:17 Ответить
бред. Ларі Вол написав мову Perl і він був типовий лінгвист.
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24.06.2022 18:28 Ответить
Такий вираз "виняток з правил" чули?
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24.06.2022 18:32 Ответить
я не закінчував технічний вуз, але працюю в IT вже більше 10 років і за цей час зустрів немало інженерів та спеціалістів хто не закінчував нічого технічного. в моєму портфоліо такі компанії як DeepMind та Google якщо чули про такі.
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24.06.2022 18:39 Ответить
Радий за Вас. Але Ваш приклад нічого не доводить і нічого не спростовує. Просто Ваша особиста історія.

Я попередив людей, щоб у них потім не було гіркого розчарування. А Ви продовжуйте і далі кодити. Всіляких Вам гараздів.
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24.06.2022 18:45 Ответить
в моїй роботі кодування займає десь 10-15% доречі і то лише останніх пару років. а до цього я взагалі цим не займався ну окрім можливо bash скриптів та легкого пітону.
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24.06.2022 18:51 Ответить
Отак і створюються міфи про легкі заробітки в IT. Насправді, це ж дуже легко: поколупався у носі більшу частину дня, трохи покодив, показав тімліду результат і в кінці місяця отримав п'ять штук баксів у конверті налом. Профіт! Всі негайно до IT!
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24.06.2022 21:34 Ответить
Це виняток☝
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24.06.2022 18:48 Ответить
у мене таких винятків із знайомих - десятки навіть серед серйозних програмістів які пишуть на С та С++ продукти якими користуються тисячі "справжніх" ітішників.
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24.06.2022 18:54 Ответить
Як у нас ********** постійно посилатися на знайомих. Всі успішні, всі кодєри екстра-класу, всі чисті гуманітарії і всі навчилися кодити за два тижні. Ну легко ж все, правда?
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24.06.2022 21:37 Ответить
і де зараз Перл? Ця мова років десять як моветон. Write-only language, сам написав - і сам не можеш згадати як воно працює вже через два тижні. Я знаю, я кодив на перлі.
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24.06.2022 18:50 Ответить
а де зараз Ада? це саме стосується любої програмної мови. змінюється залізо, змінюються задачі, виникають нові мови, устарівають інші. 15 років назад Perl був топовою мовою. я хочу показати що для того щоб працювати в IT та бути успішним академічне технічне навчання не обов'язкове. обов'язковим є бажання та наполегливість.
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24.06.2022 19:07 Ответить
Ада досі використовується, але виключно у амерів, на оборонних проектах. Ада устарела, але не стала моветоном та об'єктом жартів, як перл. Це стосовно того, як "лінгвіст" зробив мову програмування.

Бажання та наполегливість є обов'язковою умовою для досягнення будь-чого, хоч стати хірургом, хоч кран поміняти під раковиною.

Це дуже стародавня суперечка між технарями та гуманітаріями. Останні завжди заперечували тезу, що має бути особливий "технічний" склад ума. І так, я бачив виключення, бачив більш-менш здібних програмерів, що прийшли після умовного економічного вузу. Але я також бачив програмісток по квоті, чистих гуманітарієв, які наполегливою працею отримали личку "програмістка". Але код вони пишуть саме так, як і очікується від гуманітарієв. Тобто, доводиться "підчищати", дороблювати, "вести" людину. Якщо б не гроши, вони б з радістю змінили личку "прогрміста" на щось інше, більш прибуткове. І таких більше, тобто це - правило, а деякі виключення - це лише виключення.

Не треба себе мучати, якщо це не твоє - то навіть гроши не принесуть сатісфакції від "надважкої" роботи, яка потребує особливої "наполегливості".
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24.06.2022 19:45 Ответить
А шо эта.
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24.06.2022 20:21 Ответить
Для цього треба мати здібності до математики.
Мені здається не стільки до неї, хоча це вітається та незавадить. Треба мати здібності абстрактно мислити, чітко аналізувати та, що значно складніше, синтезувати логічні сутності.
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24.06.2022 20:16 Ответить
"IT-шніком бути дано не кожному.Для цього треба мати здібності до математики"
І все, далі можна не читати, відразу помітно професіАнала...
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26.06.2022 01:53 Ответить
mate academy - безкоштовні українські курси з it спеціальностей і не потрібно витрачати бюджетні кошти. Є ще якась вітчизняна контора, не памятаю назву, яка безкоштовно навчає менуал QA. А ще є абсолютно безкоштовний ресурс freecodecamp. На udemy курси від 10-20 долларів. Ну і ютуб - там все безкоштовно.
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24.06.2022 18:14 Ответить
Ютюб курсы без трудоустройства☝
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24.06.2022 18:17 Ответить
Курси апріорі не можуть гарантувати працевлаштування. Ну хіба що курси при якомусь єпамі чи іншій галєрі. Але це вже інша історія.
До речі, є знайомий, він по ютубу навчався писати код. У нього зп на рівні $4000 в міс.
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24.06.2022 18:27 Ответить
Нужно и себе попробовать, может получится❗
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24.06.2022 18:50 Ответить
ніхто тебе не навчить якщо ти сам не навчишся. для цього потрібно бажання. курси дають лише напрямок, те саме пропонує і программа від Кабміну, що є позитивним моментом і потрібно сприймати як позитив.
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24.06.2022 19:14 Ответить
є таке відчуття, що програма від кабміну то є лише розпил бюджета
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24.06.2022 19:27 Ответить
подібні програми були в багатьох европейських країнах особливо після колапсу СССР та скорочення армії як результат цього. Німетчина, Великобританія, це тільки те що я точно знаю.
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24.06.2022 19:31 Ответить
ніхто тебе не навчить якщо ти сам не навчишся
кожен повинен пройти свій власний шлях Джедая.
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24.06.2022 20:25 Ответить
В будь який сфері можуть гарантувати працевлаштування тільки набуті знання та навички. Ну ще й трохи везіння не завадить.
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24.06.2022 20:24 Ответить
на безкоштовних курсах зелена мафія много грошей не заробить, розумієте?
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24.06.2022 18:51 Ответить
Апосся вы магете пис трута писсат гавнокод.
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24.06.2022 20:22 Ответить
Кошмар HR рекрутерів наяву. Через декілька місяців всі ці люди будуть штурмувати українські IT компанії і доведеться шукати голку в сіні, щоб виявити гідного кандидата.
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24.06.2022 18:16 Ответить
«Кошти можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації.»
Кажучи іншими словами, ці гроші дерибанитиме Міністерство цифрової трансформації (іноді здається, що цифрової деформації)!
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24.06.2022 18:16 Ответить
Можливо☝
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24.06.2022 18:18 Ответить
А де можна гроші получити?
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24.06.2022 18:19 Ответить
В военкомат говорят подходить. Приготовить карманы по шире советуют
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24.06.2022 18:51 Ответить
нормальна ініціатива. до цього я б ще добавив реальне вивчення програмної мови та елементів дата структури та алгоритмів в школі.
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24.06.2022 18:33 Ответить
Спершу англійська. Потім все інше у старших класах.
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24.06.2022 18:39 Ответить
без англійської на сьогодні взагалі нікуди. це навіть не підлягає дискусії.
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24.06.2022 18:43 Ответить
походу, зеаматоры не уймутся пока за счёт очередного распила бабла не докажут "порохоботам", что любая кухарка может управлять компуктЕром, как и аниматор - страной..(((
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24.06.2022 18:41 Ответить
на сьогоднішній день поняття IT дуже щільно ввійшло в наше життя. це не лише сидіти та писати код та виловлювати баги. на сьогодні цього вже не достатньо. ви можете бути психологом, фінансистом, лікарем, геологом і уміння писати код автоматично піднімає вашу вагу як спеціаліста в вашій основній сфері та дає можливість знайти роботу в спеціалізованій ІТ компанії.
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24.06.2022 19:29 Ответить
Тож забудьте про айті. Будьте психологом, фінансистом, лікарем, геологом. Якщо при цьому ви ще можете в регекспи - це добре, але це не робить вас айтішником. Ви залишаєтесь психологом, фінансистом, лікарем або геологом.
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24.06.2022 19:55 Ответить
За Петра кількість айтівців зросла у 2 рази зі 150 тис. В країні залишилось 280 тис.
Зараз шанувальники подоляки просувають таке "айтішники занадто добре жили і сміялись над простим народом. тепер зеленський, як слуга народу, їх не випускає закордон і відправить на фронт."
І ще "Ви кажете - ІТ сектор, я кажу - 10 стрілецьких бригад..."
Де сенс? Зарізати курку, що несе золоті яйця, щоб навчити 60 тис незнамо кого і попиляти 2млрд.
Я вже не кажу, що потрібне знання мов, бо все спілкування на англ.
Це просто дебіли. Або свідомо знищують залишки платіжоспроможного населення.
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24.06.2022 19:52 Ответить
А с свичблейдав хто стрылять будет вуйка с полоныны.
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24.06.2022 20:26 Ответить
Це нове крадівництво. Гроші розкрадуть, нові "IT"шники підуть працювати двірниками, після тих "курсів". Після зміни влади треба перевірити, скільки реально будуть працювати в "it". Якщо гроші будуть підуть на вітер, всіх відповідальних - за грати.
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24.06.2022 21:22 Ответить
деньги на ветер...молодцы...
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24.06.2022 21:45 Ответить
Як буде реалізована програма, це звичайно велике питання. Щоб не повторилось велике крадівництво.
Але мене дивують ці казкові персонажі, у яких так запалав пердак, що хтось та піде вчитись.
Яке ваше собаче діло? Якщо ви такі профі, то чого переживаєте? Бо так і виглядає, а не ваше ниття про гівнокод (одні профі, ніхто не гівнокодив, ага)
Я бачив, та що бачив, знаю дофігіще йолопів, які прийшли з платного ВНЗ і навіть на джуна не тянули! А тут кукарікають про те, хто прийде з тих курсів. Думаю такі і тут відмітились)))
Також смішно із "знатоків" хто строчить - без знання вищої математики нема що робити в ІТ. Такі дурні немало людям життя поламали, бо як папуги це повторювали, не маючи жодного поняття про ІТ і конкретно про програмування. Так так, відкрию секрет - ІТ не значить кодити, і навіть коли кодити, то в половині випадків "вишка" не потрібна)
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26.06.2022 02:07 Ответить
По співбесідах, я би сказав що нульові майже половина тих, хто протирав штани роками у ВНЗ, ще й протирав на платному звісно)))
Тому у них і підгорає) Воно потратило купу років і грошей і залишилось тупим, а тут вчорашній сантехнік, який має клепку в голові, став джуном за пів року)
Так само нехай ідуть лісом остолопи, які так понтуються нашою вищою освітою) Яку за кордоном ніхто не визнає, бо усі знають, як у нас її "здобувають" За кордоном взагалі про неї не питають. Навіть у нас, раз чи два питали про освіту, основне це рівень знань, портфоліо.
В ту же сторону валять ті, хто ниє про знання математики. Мінімум в половині кодерів вона майже відсутня, або там шкільного рівня достатньо, крім дуже специфічних напрямків. Плюс якщо хтось під забув, тебе ніхто не розстріляє чи звільнить) Шукай, вчись.
І досить писати, що ІТ це тільки програмісти, що кодять.
Про англійську також все гіперболізовано, їх послухати, так поки не вивчиш до рівня Advanced то нема що там ловити))) Якщо говорити про масовість, то цілком достатньо Intermediate, навіть B1 хоч бажано В2, не говорячи про те, що четвертина і з Pre-Intermediate (A2) живуть та працюють, так, з таким далеко не підуть, але можливо їм і так підходить?
В який раз переконався, що серед айтішників багато мудаків з завищеним ЧСВ, у тих що тут так пригорає, нагадує мій старий колектив сопляків із манією величі)
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26.06.2022 11:49 Ответить
 
 