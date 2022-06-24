Кабмин запустил программу для желающих перейти в IT
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Кабинет Министров Украины запустил государственную программу для украинцев, желающих перейти в IT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Как заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, запускается программа "Старт в IT".
Это программа стипендий в размере до 30 тысяч гривен для обучения и получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера. Средства могут быть потрачены только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации.
В целом государство позволит начать карьеру в IT для 60 тысяч украинцев.
Общий бюджет программы составляет 1,8 млрд. грн. Эта программа не для студентов и не для ИТ-специалистов. Эта программа для людей, имеющих предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры.
"Государство предоставляет такую возможность. IT-шники за последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы их количество только увеличивалось", - сказал премьер-министр.
Пожалуйста, подождите...
А дальше шо будет, хотите расскажу? Дальше бизнес уйдет из Украины точно так же, как он ушел из Индии, ушел в те страны, где всякие держпосадовци еще не заметили айтишников. Лет 15 назад такой страной была Украина. Вот всё, за шо берется "регулировать" держава - всё обречено.
Рынок - это очень хрупкая, тонко сбалансированная система. Нельзя совать в неё свои волосатые руки...
Сейчас в Украине все в it товарищи👍
Типа класс👍 курсы прошли и работают либо дома либо в офисе афигенное бабло рубят и налогов куеву тучу платят❗
Сомнения есть.
Коли я навчався, мені завжди казали - інженер має оперувати цифрами, кількістними, а не оціночними судженнями.
На те, щоб навчитись хоч якось налабати код на Сі, навіть якогось простенького ДНС-серверу, треба витратити не менш як півроку, і то за умови, якщо є підходящий бекраунд - інша мова програмування, матеша, або просто такий склад ума. І потім довгесеньке плато в декілька років, перш ніж прийде повна компетенція. Більшість людей навіть не потягне, бо немає бекграунду.
Тепер порівняйте це з часом на навчання, наприклад, хрюши або тестувальника. Місяць курсів - і ти "ойтішнєґ".
Для того, щоб бізнес працював в країні, нужен повний цикл і всі перелічені спеціалісти. І якщо невистачатиме, наприклад, скрам-мастерів, їх "наштампувати" буде відносно дешевше (по часу-грошам), ніж програмерів. А якщо невистачатиме програмерів, то легше піти в іншу країну, де програмери є, і наштампувати тих, кого не вистачає.
Саме так і працює бізнес. І я так відчуваю, що скоро бізнес піде у Таїланд або у В'єтнам, де держава ще не побачила айті та не полізла "регулювати" та "сприяти".
А в цій статті мова йде про витрату бюджетних грошей. І все це дурно ******* розпилом бабла.
і IT архітектура - щоб той код працював - протоколи, реплікація даних та дублювання сервісів
цьому теж треба вчитися все життя
А по Індії, індуси захопили великий шмат IT, а бізнес пішов звідти не тільки через говнокод, а через ріст зарплат, регуляторну політику штатів останні роки і т.д.
Просто коли кажуть 'програмування', чомусь одразу джаву або с уявляють, а коло ж набагато ширше і не всі цінуються однаково.
З тестувальниками у нас на ринку проблем немає взагалі. А ось утримати девелоперів держава не хоче, лобіюючи інтереси великих галер ("дія-сіті", пам'ятаєте? В мене вже двое знайомих через неї виїхали з країни).
Я попередив людей, щоб у них потім не було гіркого розчарування. А Ви продовжуйте і далі кодити. Всіляких Вам гараздів.
Бажання та наполегливість є обов'язковою умовою для досягнення будь-чого, хоч стати хірургом, хоч кран поміняти під раковиною.
Це дуже стародавня суперечка між технарями та гуманітаріями. Останні завжди заперечували тезу, що має бути особливий "технічний" склад ума. І так, я бачив виключення, бачив більш-менш здібних програмерів, що прийшли після умовного економічного вузу. Але я також бачив програмісток по квоті, чистих гуманітарієв, які наполегливою працею отримали личку "програмістка". Але код вони пишуть саме так, як і очікується від гуманітарієв. Тобто, доводиться "підчищати", дороблювати, "вести" людину. Якщо б не гроши, вони б з радістю змінили личку "прогрміста" на щось інше, більш прибуткове. І таких більше, тобто це - правило, а деякі виключення - це лише виключення.
Не треба себе мучати, якщо це не твоє - то навіть гроши не принесуть сатісфакції від "надважкої" роботи, яка потребує особливої "наполегливості".
Мені здається не стільки до неї, хоча це вітається та незавадить. Треба мати здібності абстрактно мислити, чітко аналізувати та, що значно складніше, синтезувати логічні сутності.
І все, далі можна не читати, відразу помітно професіАнала...
До речі, є знайомий, він по ютубу навчався писати код. У нього зп на рівні $4000 в міс.
кожен повинен пройти свій власний шлях Джедая.
Кажучи іншими словами, ці гроші дерибанитиме Міністерство цифрової трансформації (іноді здається, що цифрової деформації)!
Зараз шанувальники подоляки просувають таке "айтішники занадто добре жили і сміялись над простим народом. тепер зеленський, як слуга народу, їх не випускає закордон і відправить на фронт."
І ще "Ви кажете - ІТ сектор, я кажу - 10 стрілецьких бригад..."
Де сенс? Зарізати курку, що несе золоті яйця, щоб навчити 60 тис незнамо кого і попиляти 2млрд.
Я вже не кажу, що потрібне знання мов, бо все спілкування на англ.
Це просто дебіли. Або свідомо знищують залишки платіжоспроможного населення.
Але мене дивують ці казкові персонажі, у яких так запалав пердак, що хтось та піде вчитись.
Яке ваше собаче діло? Якщо ви такі профі, то чого переживаєте? Бо так і виглядає, а не ваше ниття про гівнокод (одні профі, ніхто не гівнокодив, ага)
Я бачив, та що бачив, знаю дофігіще йолопів, які прийшли з платного ВНЗ і навіть на джуна не тянули! А тут кукарікають про те, хто прийде з тих курсів. Думаю такі і тут відмітились)))
Також смішно із "знатоків" хто строчить - без знання вищої математики нема що робити в ІТ. Такі дурні немало людям життя поламали, бо як папуги це повторювали, не маючи жодного поняття про ІТ і конкретно про програмування. Так так, відкрию секрет - ІТ не значить кодити, і навіть коли кодити, то в половині випадків "вишка" не потрібна)
Тому у них і підгорає) Воно потратило купу років і грошей і залишилось тупим, а тут вчорашній сантехнік, який має клепку в голові, став джуном за пів року)
Так само нехай ідуть лісом остолопи, які так понтуються нашою вищою освітою) Яку за кордоном ніхто не визнає, бо усі знають, як у нас її "здобувають" За кордоном взагалі про неї не питають. Навіть у нас, раз чи два питали про освіту, основне це рівень знань, портфоліо.
В ту же сторону валять ті, хто ниє про знання математики. Мінімум в половині кодерів вона майже відсутня, або там шкільного рівня достатньо, крім дуже специфічних напрямків. Плюс якщо хтось під забув, тебе ніхто не розстріляє чи звільнить) Шукай, вчись.
І досить писати, що ІТ це тільки програмісти, що кодять.
Про англійську також все гіперболізовано, їх послухати, так поки не вивчиш до рівня Advanced то нема що там ловити))) Якщо говорити про масовість, то цілком достатньо Intermediate, навіть B1 хоч бажано В2, не говорячи про те, що четвертина і з Pre-Intermediate (A2) живуть та працюють, так, з таким далеко не підуть, але можливо їм і так підходить?
В який раз переконався, що серед айтішників багато мудаків з завищеним ЧСВ, у тих що тут так пригорає, нагадує мій старий колектив сопляків із манією величі)