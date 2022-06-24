Кабмин запустил программу для желающих перейти в IT

Кабинет Министров Украины запустил государственную программу для украинцев, желающих перейти в IT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, запускается программа "Старт в IT".

Это программа стипендий в размере до 30 тысяч гривен для обучения и получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера. Средства могут быть потрачены только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации.

В целом государство позволит начать карьеру в IT для 60 тысяч украинцев.

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Общий бюджет программы составляет 1,8 млрд. грн. Эта программа не для студентов и не для ИТ-специалистов. Эта программа для людей, имеющих предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры.

"Государство предоставляет такую возможность. IT-шники за последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы их количество только увеличивалось", - сказал премьер-министр.

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