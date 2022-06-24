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лекарства (1188) Минздрав (4827)

Украина столкнется с нехваткой медпрепаратов в ближайшее время

Новости Цензор.НЕТ Экономика Здоровье

ліки

Пока Министерство здравоохранения составляет список запрещенных к ввозу в Украину препаратов, сами украинцы в ближайшее время столкнутся с дефицитом лекарств, а как следствие - с обострением болезней.

Об этом сообщил президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".

Минздрав до сих пор не обнародовал лекарства, которые попадают под запрет согласно закону 2271-IX, которым Верховная Рада запретила не только лекарства, произведенные в России и Беларуси, но и лекарства международных компаний, произведенные в других странах.

"Две задачи поставили наши депутаты Минздрава:
1. Запретить российские и белорусские лекарства. Это просто, без них можно обойтись. Нужно было сделать 8 лет назад.
2. Запретить сотни лекарств производства ЕС, США, других стран как "наказание" для иностранных фармкомпаний, поставляющих лекарства в Россию", – утверждает Сердюк.

Основную проблему Сердюк видит в том, что чиновники Минздрава на "растяжке", потому что будут больше бояться обвинений в коллаборационизме, за который ответственность есть, иногда и уголовная, а за потерю здоровья пациентами – нет.

Читайте также: Ограничение на ввоз лекарств российского и белорусского производства не приведет к дефициту, - Минздрав

"То, что наконец-то запретили лекарства, произведенные в России и Беларуси – все только за. Но сейчас речь идет о сотнях и сотнях лекарств международных компаний, которые произведены в Европе, Азии, США и других странах. Уже сейчас чиновники ищут выход, в кулуарах Минздрава говорят о каких-то "зеленых коридорах" для определенных лекарств. Ну это же соблазн и для взяточничества, и для контрабанды, и для контрафакта", - добавляет Сердюк.

Также президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов приводит опыт стран ЕС, кандидатом на вступление в который мы вчера стали. Там принято за 6 месяцев предупреждать врачей и пациентов о выходе определенного препарата с рынка, чтобы было время постепенно подобрать замену. А как украинские врачи во время войны, с частично уничтоженной, а частично переполненной инфраструктурой медицинских учреждений, смогут произвести замену, покажет время.
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Топ комментарии
+37
Совсем *********, идиоты зеленые? В войну только дефицит лекарств устроить!
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24.06.2022 19:06
+23
так тож прокацапські гниди і створюють проблему всередині, шоби допомогти ***** і московським вошам... це ж класика...і за 100 років нічого не змінилося...нажаль!
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24.06.2022 19:12
+13
головне що на 2023 рік заказано вакцину від ковіду
а на 2022 було заплановано закупити 5 млн доз (і під це виділялись гроші з держбюджету)
розумію що держбюджет порожній, але відслідкувати куди і що пішло можливо (якщо дуже б закортіло)...тільки кому воно треба??? ще вийдеш на свого дружбана або квартальця...
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24.06.2022 19:10
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українці найближчим часом стикнуться з дефіцитом ліків,
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після цієї сакральної фрази через три дні полички аптек будуть пусті.Буде як з сіллю. Зметуть ліки як саранча. Незалежно від того треба вони чи ні.
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24.06.2022 19:05 Ответить
уже некоторых нет .....искал лично , без этих капель , человек ослепнет, пришлось заказывать с ЕС через барыг , цена вдвое больше чем тут , но выбора нет.
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24.06.2022 19:33 Ответить
Робити це не "зразу і капець" а хоча б в два етапи - спочатку РФ і Білорусь, потім те що лишилось, щоб краще контролювати ситуацію, мозку невистачило?
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24.06.2022 19:06 Ответить
Совсем *********, идиоты зеленые? В войну только дефицит лекарств устроить!
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24.06.2022 19:06 Ответить
А ми з кацапів ще сміємось
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24.06.2022 19:09 Ответить
так тож прокацапські гниди і створюють проблему всередині, шоби допомогти ***** і московським вошам... це ж класика...і за 100 років нічого не змінилося...нажаль!
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24.06.2022 19:12 Ответить
ХВАТИТ РАЗВОДИТЬ СРАЧЬ И ПАНИКУ... или автор дурак или статью так накарабали НО надо читать Закон да он начал действоватьс 8 июня 22 года и читаем..
ЗАКОН УКРАЇНИПро внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також щодо вивезення лікарських засобів з України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86 із наступними змінами) такі зміни:

1. Частину двадцять третю статті 9 доповнити реченнями такого змісту: "У державній реєстрації лікарських засобів може бути відмовлено або в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, державну реєстрацію лікарських засобів може бути скасовано шляхом припинення або скорочення терміну дії реєстраційного посвідчення лікарського засобу у разі, якщо за результатами експертизи та/або розгляду реєстраційних матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію, перереєстрацію лікарського засобу або внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, буде виявлено, що один, декілька або всі етапи виробництва лікарського засобу здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь. Державна реєстрація всіх або окремо визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, лікарських засобів у встановленому ним порядку може бути скасована шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення або тимчасово зупинена шляхом зупинення дії реєстраційного посвідчення до прийняття рішення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, про поновлення або скасування державної реєстрації у разі встановлення факту, що заявник (власник реєстраційного посвідчення) цих лікарських засобів або уповноважений ним представник прямо або опосередковано є пов'язаним із суб'єктами господарювання, включаючи їх представників, їх відокремлені підрозділи (філії, представництва), ліцензіатів, заявників, виробників та постачальників, які здійснюють пряму або опосередковану діяльність з виробництва лікарських засобів на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь, або після 23 лютого 2022 року вчиняли правочини щодо участі хоча б в одному з етапів виробництва будь-якого лікарського засобу чи АФІ підприємством, розташованим на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь, надавали такому підприємству в користування фармацевтичні матеріальні або нематеріальні активи або пов'язані із ними патенти, дозволи, ліцензії, реєстраційні посвідчення, права та інші документи, необхідні для виробництва фармацевтичної продукції, у тому числі лікарських засобів, а також виробництва АФІ, здійснювали передачу їх у найм (оренду) або відчужували їх прямо або опосередковано у власність резидентів держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь для виробництва фармацевтичної продукції. Рішення про скасування державної реєстрації лікарського засобу у випадках, передбачених п'ятим реченням цієї частини, може бути прийняте не раніше ніж через три місяці після ухвалення рішення про тимчасове зупинення дії реєстраційного посвідчення на цей лікарський засіб за погодженням з Кабінетом Міністрів України у разі, якщо заявник (власник реєстраційного посвідчення) продовжує діяльність, передбачену п'ятим реченням цієї частини".

2. Статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:

"На період дії воєнного стану в Україні Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, може тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров'я України в таких лікарських засобах у повному обсязі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і діє до завершення тримісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.

2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нових нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
22 травня 2022 року
N 2271-IX
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24.06.2022 19:56 Ответить
Туго читається, як і вся канцелярщина, але начебто все норм.
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24.06.2022 20:44 Ответить
головне що на 2023 рік заказано вакцину від ковіду
а на 2022 було заплановано закупити 5 млн доз (і під це виділялись гроші з держбюджету)
розумію що держбюджет порожній, але відслідкувати куди і що пішло можливо (якщо дуже б закортіло)...тільки кому воно треба??? ще вийдеш на свого дружбана або квартальця...
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24.06.2022 19:10 Ответить
заказано значит купят. 1 млн. военных умножаем на 2 получим 2млн. доз. уколят всех в обязательном порядке.
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29.06.2022 23:18 Ответить
Перед тем как делать выводы из таких громких заявлений, неплохо бы для начала узнать о том, кто это ляпает. Кто-то знает, что такое "Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів"?... И кто такой её "президент"?
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24.06.2022 19:12 Ответить
Дуже слушне зауваження. Бо це заява президента якоїсь благодійної організації з цікавою юридичною адресою реєстрації. На скільки вона впливова та наскільки володіє питанням щодо забезпечення ліками ще треба аналізувати.
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24.06.2022 19:39 Ответить
Це кінчене МОЗ давно пора розігнати за надуману пандемію коронавірусу....
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24.06.2022 19:13 Ответить
Завали хлебало, у меня подруга от короны умерла. Месяц под экмо лучшие врачи не смогли спасти.
И я сам в больнице чуть от короны не умер.
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24.06.2022 19:20 Ответить
ну ти й уйобок
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24.06.2022 21:20 Ответить
запретить препараты из ЕС и США, чтобы добить украинцев окончательно, чтобы наверняка. естественный отбор. выживут самые сильные.
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24.06.2022 19:16 Ответить
Можливо спочатку треба створити у достатній кількості свої виробництва? Ще санкцій щодо ЄС та США нам не вистачало, коли учора нам надали статус кандидата у члени ЄС...
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24.06.2022 19:17 Ответить
Не переживайте, Беня вам через себя лекарства подгонит, только уже дороже.
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24.06.2022 19:20 Ответить
Розуму немає- вважай калікою.Інколи здається,що чиновники спочатку людям повідомляють,а потім починають щось робити.А повинні навпаки: щоб запобігти тому - то й тому ,ми зробили те і те.Повні довбойопи!
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24.06.2022 19:20 Ответить
Я не пойняв, на кого санкції накалали, на підорляндію чи на нас весь світ наклав? який Дефіцит ліків, там хтось окуїв вкрай чи шо?
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24.06.2022 19:21 Ответить
Павлик не пишите бред в Германии даже нет в наличи в аптеках свободном доступе и 20% того что естьв аптеках Украины многире препараты фармацевты тамошние вообще не понмиают что есть такие многи вещи в Германии продаются с ************ накрутками как бады... чтобы купить грубо говоря пачку от головной боли таблеток нада пойти к доктору 3 недели ждать по череди сдать кучу НЕНУЖДНЫХ АНАЛИЗОВ И ОСЛЕДОВАНИЙ А ПОТОМ МОЖЕТ БЫТЬ ДОХТУР ВЫПИШЕТ ВАМ РЕЦЕПТ...... наши братья с Германии за 3 суток успевают обернутся туда обратно в Украину и сделать завоз партии препаратов...с Украины... вот только из за дебильных высосаныхз в угоду врачебной мафйии и мафии фармацевтики правил и не хочу застать Евросоюз в Украине как минмиум лет ...цать...
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24.06.2022 20:20 Ответить
Так, але Німеччина - не вся Європа. Десь дорожче, десь дешевше. (Іспанія, наприклад, дешевше) З рецептами - так, в Україні дуже багато можна купити того, що не купиш деінде ще.
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25.06.2022 02:48 Ответить
Та да, на колінці зроблені препарати є 80 відсотків тому в Україні вони є
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25.06.2022 09:22 Ответить
А як це,офіційно не поставляються,але приходиться купувати ліки з Індії(контрабас)там 120рупій,тут 850грн.,а українські ще раз така сума.
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24.06.2022 23:13 Ответить
Застав дурня богу молитись....
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24.06.2022 19:40 Ответить
так он позеленеет еще больше
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24.06.2022 19:43 Ответить
ТАК ЗАРАЗИТЕ ПЛЕННЫХ РОССИЯН И ЗАПУСТИТЕ ИХ СО ВСЕХ СТОРОН В РФ !)
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24.06.2022 19:55 Ответить
Ну не тягне санітар ляшко, він не для цього стажувався у ВОЗі. Вакцинки, то його. Там розуму не потрібно було.
Елітка без препаратів, навіть дуже специфічних не залишиться. Недаремно пальчевський по Кракову у рожевих штанцях гуляє.
А люди, тот таке.
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24.06.2022 20:09 Ответить
Що це за фігня отут нажрукована? Якийсь невідомий дядько з якоїсь невідомої організації розганяє паніку з невідомої причини. Чита'мо закон, і там жодного слова про заборону ліків виробництва Європи або Америки. Тільки про кацапські і білоруські.
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24.06.2022 20:16 Ответить
Як же воно прибере ідіотів біля себе коли само ідіот?
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25.06.2022 06:42 Ответить
С такими лозунгами Украина не встанет , она ляжет. ***** напал так и ковид дрыснул , вопросов много , ответов ноль..
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24.06.2022 20:58 Ответить
долдоны конченные..
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24.06.2022 21:43 Ответить
Не "стикнеться", а зіткнеться.
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24.06.2022 22:06 Ответить
Ведь приняли же норм закон - все лицензирование препараты в ЕС и США не нуждаются в лиц Украины.
Я согласен с запретом препаратов из рашки и картоплестана...
Но нах трогать фирмы, которые в рашку поставляют?
Явно какой то наследник Богатыревой хочет присесть на эти потоки.
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25.06.2022 04:06 Ответить
зараз трошки покращівся асортимент в аптеках, а ще 2 місяця назад не могла знайти свої ліки від варикозу, по всіх аптеках багала. зара дивлюсь спершу наявність в інтернеті https://likiteka.info а потім вже марафони по всіх пунктах нарізаю. все буде Україна, будьте добріші один до одного
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19.09.2022 17:25 Ответить
 
 