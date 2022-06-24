Украина столкнется с нехваткой медпрепаратов в ближайшее время

Пока Министерство здравоохранения составляет список запрещенных к ввозу в Украину препаратов, сами украинцы в ближайшее время столкнутся с дефицитом лекарств, а как следствие - с обострением болезней.

Об этом сообщил президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".

Минздрав до сих пор не обнародовал лекарства, которые попадают под запрет согласно закону 2271-IX, которым Верховная Рада запретила не только лекарства, произведенные в России и Беларуси, но и лекарства международных компаний, произведенные в других странах.

"Две задачи поставили наши депутаты Минздрава:

1. Запретить российские и белорусские лекарства. Это просто, без них можно обойтись. Нужно было сделать 8 лет назад.

2. Запретить сотни лекарств производства ЕС, США, других стран как "наказание" для иностранных фармкомпаний, поставляющих лекарства в Россию", – утверждает Сердюк.

Основную проблему Сердюк видит в том, что чиновники Минздрава на "растяжке", потому что будут больше бояться обвинений в коллаборационизме, за который ответственность есть, иногда и уголовная, а за потерю здоровья пациентами – нет.

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"То, что наконец-то запретили лекарства, произведенные в России и Беларуси – все только за. Но сейчас речь идет о сотнях и сотнях лекарств международных компаний, которые произведены в Европе, Азии, США и других странах. Уже сейчас чиновники ищут выход, в кулуарах Минздрава говорят о каких-то "зеленых коридорах" для определенных лекарств. Ну это же соблазн и для взяточничества, и для контрабанды, и для контрафакта", - добавляет Сердюк.

Также президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов приводит опыт стран ЕС, кандидатом на вступление в который мы вчера стали. Там принято за 6 месяцев предупреждать врачей и пациентов о выходе определенного препарата с рынка, чтобы было время постепенно подобрать замену. А как украинские врачи во время войны, с частично уничтоженной, а частично переполненной инфраструктурой медицинских учреждений, смогут произвести замену, покажет время.