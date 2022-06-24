Украина столкнется с нехваткой медпрепаратов в ближайшее время
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Пока Министерство здравоохранения составляет список запрещенных к ввозу в Украину препаратов, сами украинцы в ближайшее время столкнутся с дефицитом лекарств, а как следствие - с обострением болезней.
Об этом сообщил президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".
Минздрав до сих пор не обнародовал лекарства, которые попадают под запрет согласно закону 2271-IX, которым Верховная Рада запретила не только лекарства, произведенные в России и Беларуси, но и лекарства международных компаний, произведенные в других странах.
"Две задачи поставили наши депутаты Минздрава:
1. Запретить российские и белорусские лекарства. Это просто, без них можно обойтись. Нужно было сделать 8 лет назад.
2. Запретить сотни лекарств производства ЕС, США, других стран как "наказание" для иностранных фармкомпаний, поставляющих лекарства в Россию", – утверждает Сердюк.
Основную проблему Сердюк видит в том, что чиновники Минздрава на "растяжке", потому что будут больше бояться обвинений в коллаборационизме, за который ответственность есть, иногда и уголовная, а за потерю здоровья пациентами – нет.
"То, что наконец-то запретили лекарства, произведенные в России и Беларуси – все только за. Но сейчас речь идет о сотнях и сотнях лекарств международных компаний, которые произведены в Европе, Азии, США и других странах. Уже сейчас чиновники ищут выход, в кулуарах Минздрава говорят о каких-то "зеленых коридорах" для определенных лекарств. Ну это же соблазн и для взяточничества, и для контрабанды, и для контрафакта", - добавляет Сердюк.
Также президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов приводит опыт стран ЕС, кандидатом на вступление в который мы вчера стали. Там принято за 6 месяцев предупреждать врачей и пациентов о выходе определенного препарата с рынка, чтобы было время постепенно подобрать замену. А как украинские врачи во время войны, с частично уничтоженной, а частично переполненной инфраструктурой медицинских учреждений, смогут произвести замену, покажет время.
Пожалуйста, подождите...
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після цієї сакральної фрази через три дні полички аптек будуть пусті.Буде як з сіллю. Зметуть ліки як саранча. Незалежно від того треба вони чи ні.
ЗАКОН УКРАЇНИПро внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також щодо вивезення лікарських засобів з України
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86 із наступними змінами) такі зміни:
1. Частину двадцять третю статті 9 доповнити реченнями такого змісту: "У державній реєстрації лікарських засобів може бути відмовлено або в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, державну реєстрацію лікарських засобів може бути скасовано шляхом припинення або скорочення терміну дії реєстраційного посвідчення лікарського засобу у разі, якщо за результатами експертизи та/або розгляду реєстраційних матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію, перереєстрацію лікарського засобу або внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, буде виявлено, що один, декілька або всі етапи виробництва лікарського засобу здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь. Державна реєстрація всіх або окремо визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, лікарських засобів у встановленому ним порядку може бути скасована шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення або тимчасово зупинена шляхом зупинення дії реєстраційного посвідчення до прийняття рішення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, про поновлення або скасування державної реєстрації у разі встановлення факту, що заявник (власник реєстраційного посвідчення) цих лікарських засобів або уповноважений ним представник прямо або опосередковано є пов'язаним із суб'єктами господарювання, включаючи їх представників, їх відокремлені підрозділи (філії, представництва), ліцензіатів, заявників, виробників та постачальників, які здійснюють пряму або опосередковану діяльність з виробництва лікарських засобів на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь, або після 23 лютого 2022 року вчиняли правочини щодо участі хоча б в одному з етапів виробництва будь-якого лікарського засобу чи АФІ підприємством, розташованим на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь, надавали такому підприємству в користування фармацевтичні матеріальні або нематеріальні активи або пов'язані із ними патенти, дозволи, ліцензії, реєстраційні посвідчення, права та інші документи, необхідні для виробництва фармацевтичної продукції, у тому числі лікарських засобів, а також виробництва АФІ, здійснювали передачу їх у найм (оренду) або відчужували їх прямо або опосередковано у власність резидентів держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь для виробництва фармацевтичної продукції. Рішення про скасування державної реєстрації лікарського засобу у випадках, передбачених п'ятим реченням цієї частини, може бути прийняте не раніше ніж через три місяці після ухвалення рішення про тимчасове зупинення дії реєстраційного посвідчення на цей лікарський засіб за погодженням з Кабінетом Міністрів України у разі, якщо заявник (власник реєстраційного посвідчення) продовжує діяльність, передбачену п'ятим реченням цієї частини".
2. Статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:
"На період дії воєнного стану в Україні Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, може тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров'я України в таких лікарських засобах у повному обсязі".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і діє до завершення тримісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.
2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нових нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
22 травня 2022 року
N 2271-IX
а на 2022 було заплановано закупити 5 млн доз (і під це виділялись гроші з держбюджету)
розумію що держбюджет порожній, але відслідкувати куди і що пішло можливо (якщо дуже б закортіло)...тільки кому воно треба??? ще вийдеш на свого дружбана або квартальця...
И я сам в больнице чуть от короны не умер.
Елітка без препаратів, навіть дуже специфічних не залишиться. Недаремно пальчевський по Кракову у рожевих штанцях гуляє.
А люди, тот таке.
Я согласен с запретом препаратов из рашки и картоплестана...
Но нах трогать фирмы, которые в рашку поставляют?
Явно какой то наследник Богатыревой хочет присесть на эти потоки.