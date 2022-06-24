Україна стикнеться з браком медпрепаратів найближчим часом
Новини Цензор.НЕТ Економіка Здоров'я
Поки Міністерство охорони здоровʼя складає список заборонених до ввезення в Україну препаратів, самі українці найближчим часом стикнуться з дефіцитом ліків, а як наслідок — із загостренням хвороб.
Про це повідомив президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
МОЗ досі не оприлюднив ліки, які потрапляють під заборону згідно з законом 2271-IX, яким Верховна Рада заборонила не лише ліки, вироблені в Росії та Білорусі, а і ліки міжнародних компаній, вироблені в інших країнах.
"Два завдання поставили наші депутати Мінздраву:
1. Заборонити руські та білоруські ліки. Це просто, без них можна обійтись. Потрібно було зробити 8 років тому.
2. Заборонити сотні ліків, виробництва ЕС, США, інших країн, як "покарання" для іноземних фармкомпаній, що поставляють ліки до Росії", – стверджує Сердюк.
Основну проблему Сердюк бачить в тому, що чиновники МОЗу на "розтяжці", бо будуть більше боятись звинувачень в колабораціонізмі, за який відповідальність є, подекуди й кримінальна, а за втрату здоров’я пацієнтами – немає.
"Те, що нарешті заборонили ліки, вироблені в Росії та Білорусі – всі тільки за. Але зараз йдеться про сотні і сотні ліків міжнародних компаній, які вироблені в Європі, Азії, США та інших країнах. Вже зараз чиновники шукають вихід, в кулуарах МОЗу говорять про якісь "зелені коридори" для певних ліків. Ну це ж спокуса і для хабарництва і для контрабанди і для контрафакту.", – додає Сердюк.
Також президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів наводить досвід країн ЄС, кандидатом на вступ до якого ми вчора стали. Там прийнято за 6 місяців попереджати лікарів та пацієнтів про вихід певного препарату з ринку, щоб був час поступово підібрати заміну. А як українські лікарі в часи війни, з частково знищеною, а частково переповненою інфраструктурою медичних закладів зможуть провести заміну, покаже час.
Будь ласка, зачекайте...
=====================
після цієї сакральної фрази через три дні полички аптек будуть пусті.Буде як з сіллю. Зметуть ліки як саранча. Незалежно від того треба вони чи ні.
ЗАКОН УКРАЇНИПро внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також щодо вивезення лікарських засобів з України
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86 із наступними змінами) такі зміни:
1. Частину двадцять третю статті 9 доповнити реченнями такого змісту: "У державній реєстрації лікарських засобів може бути відмовлено або в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, державну реєстрацію лікарських засобів може бути скасовано шляхом припинення або скорочення терміну дії реєстраційного посвідчення лікарського засобу у разі, якщо за результатами експертизи та/або розгляду реєстраційних матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію, перереєстрацію лікарського засобу або внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, буде виявлено, що один, декілька або всі етапи виробництва лікарського засобу здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь. Державна реєстрація всіх або окремо визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, лікарських засобів у встановленому ним порядку може бути скасована шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення або тимчасово зупинена шляхом зупинення дії реєстраційного посвідчення до прийняття рішення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, про поновлення або скасування державної реєстрації у разі встановлення факту, що заявник (власник реєстраційного посвідчення) цих лікарських засобів або уповноважений ним представник прямо або опосередковано є пов'язаним із суб'єктами господарювання, включаючи їх представників, їх відокремлені підрозділи (філії, представництва), ліцензіатів, заявників, виробників та постачальників, які здійснюють пряму або опосередковану діяльність з виробництва лікарських засобів на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь, або після 23 лютого 2022 року вчиняли правочини щодо участі хоча б в одному з етапів виробництва будь-якого лікарського засобу чи АФІ підприємством, розташованим на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь, надавали такому підприємству в користування фармацевтичні матеріальні або нематеріальні активи або пов'язані із ними патенти, дозволи, ліцензії, реєстраційні посвідчення, права та інші документи, необхідні для виробництва фармацевтичної продукції, у тому числі лікарських засобів, а також виробництва АФІ, здійснювали передачу їх у найм (оренду) або відчужували їх прямо або опосередковано у власність резидентів держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь для виробництва фармацевтичної продукції. Рішення про скасування державної реєстрації лікарського засобу у випадках, передбачених п'ятим реченням цієї частини, може бути прийняте не раніше ніж через три місяці після ухвалення рішення про тимчасове зупинення дії реєстраційного посвідчення на цей лікарський засіб за погодженням з Кабінетом Міністрів України у разі, якщо заявник (власник реєстраційного посвідчення) продовжує діяльність, передбачену п'ятим реченням цієї частини".
2. Статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:
"На період дії воєнного стану в Україні Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, може тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров'я України в таких лікарських засобах у повному обсязі".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і діє до завершення тримісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.
2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нових нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
22 травня 2022 року
N 2271-IX
а на 2022 було заплановано закупити 5 млн доз (і під це виділялись гроші з держбюджету)
розумію що держбюджет порожній, але відслідкувати куди і що пішло можливо (якщо дуже б закортіло)...тільки кому воно треба??? ще вийдеш на свого дружбана або квартальця...
И я сам в больнице чуть от короны не умер.
Елітка без препаратів, навіть дуже специфічних не залишиться. Недаремно пальчевський по Кракову у рожевих штанцях гуляє.
А люди, тот таке.
Я согласен с запретом препаратов из рашки и картоплестана...
Но нах трогать фирмы, которые в рашку поставляют?
Явно какой то наследник Богатыревой хочет присесть на эти потоки.