УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13909 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаЗдоров'я
13 916 41
ліки (729) МОЗ (3879)

Україна стикнеться з браком медпрепаратів найближчим часом

Новини Цензор.НЕТ Економіка Здоров'я

ліки

Поки Міністерство охорони здоровʼя складає список заборонених до ввезення в Україну препаратів, самі українці найближчим часом стикнуться з дефіцитом ліків, а як наслідок — із загостренням хвороб.

Про це повідомив президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

МОЗ досі не оприлюднив ліки, які потрапляють під заборону згідно з законом 2271-IX, яким Верховна Рада заборонила не лише ліки, вироблені в Росії та Білорусі, а і ліки міжнародних компаній, вироблені в інших країнах.

"Два завдання поставили наші депутати Мінздраву:
1. Заборонити руські та білоруські ліки. Це просто, без них можна обійтись. Потрібно було зробити 8 років тому.
2. Заборонити сотні ліків, виробництва ЕС, США, інших країн, як "покарання" для іноземних фармкомпаній, що поставляють ліки до Росії", – стверджує Сердюк.

Основну проблему Сердюк бачить в тому, що чиновники МОЗу на "розтяжці", бо будуть більше боятись звинувачень в колабораціонізмі, за який відповідальність є, подекуди й кримінальна, а за втрату здоров’я пацієнтами – немає.

Також читайте: Обмеження на ввезення ліків російського та білоруського виробництва не спричинить дефіциту, - МОЗ

"Те, що нарешті заборонили ліки, вироблені в Росії та Білорусі – всі тільки за. Але зараз йдеться про сотні і сотні ліків міжнародних компаній, які вироблені в Європі, Азії, США та інших країнах. Вже зараз чиновники шукають вихід, в кулуарах МОЗу говорять про якісь "зелені коридори" для певних ліків. Ну це ж спокуса і для хабарництва і для контрабанди і для контрафакту.", – додає Сердюк.

Також президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів наводить досвід країн ЄС, кандидатом на вступ до якого ми вчора стали. Там прийнято за 6 місяців попереджати лікарів та пацієнтів про вихід певного препарату з ринку, щоб був час поступово підібрати заміну. А як українські лікарі в часи війни, з частково знищеною, а частково переповненою інфраструктурою медичних закладів зможуть провести заміну, покаже час.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Совсем *********, идиоты зеленые? В войну только дефицит лекарств устроить!
показати весь коментар
24.06.2022 19:06
+23
так тож прокацапські гниди і створюють проблему всередині, шоби допомогти ***** і московським вошам... це ж класика...і за 100 років нічого не змінилося...нажаль!
показати весь коментар
24.06.2022 19:12
+13
головне що на 2023 рік заказано вакцину від ковіду
а на 2022 було заплановано закупити 5 млн доз (і під це виділялись гроші з держбюджету)
розумію що держбюджет порожній, але відслідкувати куди і що пішло можливо (якщо дуже б закортіло)...тільки кому воно треба??? ще вийдеш на свого дружбана або квартальця...
показати весь коментар
24.06.2022 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
українці найближчим часом стикнуться з дефіцитом ліків,
=====================
після цієї сакральної фрази через три дні полички аптек будуть пусті.Буде як з сіллю. Зметуть ліки як саранча. Незалежно від того треба вони чи ні.
показати весь коментар
24.06.2022 19:05 Відповісти
уже некоторых нет .....искал лично , без этих капель , человек ослепнет, пришлось заказывать с ЕС через барыг , цена вдвое больше чем тут , но выбора нет.
показати весь коментар
24.06.2022 19:33 Відповісти
Робити це не "зразу і капець" а хоча б в два етапи - спочатку РФ і Білорусь, потім те що лишилось, щоб краще контролювати ситуацію, мозку невистачило?
показати весь коментар
24.06.2022 19:06 Відповісти
Совсем *********, идиоты зеленые? В войну только дефицит лекарств устроить!
показати весь коментар
24.06.2022 19:06 Відповісти
А ми з кацапів ще сміємось
показати весь коментар
24.06.2022 19:09 Відповісти
так тож прокацапські гниди і створюють проблему всередині, шоби допомогти ***** і московським вошам... це ж класика...і за 100 років нічого не змінилося...нажаль!
показати весь коментар
24.06.2022 19:12 Відповісти
ХВАТИТ РАЗВОДИТЬ СРАЧЬ И ПАНИКУ... или автор дурак или статью так накарабали НО надо читать Закон да он начал действоватьс 8 июня 22 года и читаем..
ЗАКОН УКРАЇНИПро внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також щодо вивезення лікарських засобів з України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86 із наступними змінами) такі зміни:

1. Частину двадцять третю статті 9 доповнити реченнями такого змісту: "У державній реєстрації лікарських засобів може бути відмовлено або в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, державну реєстрацію лікарських засобів може бути скасовано шляхом припинення або скорочення терміну дії реєстраційного посвідчення лікарського засобу у разі, якщо за результатами експертизи та/або розгляду реєстраційних матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію, перереєстрацію лікарського засобу або внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, буде виявлено, що один, декілька або всі етапи виробництва лікарського засобу здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь. Державна реєстрація всіх або окремо визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, лікарських засобів у встановленому ним порядку може бути скасована шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення або тимчасово зупинена шляхом зупинення дії реєстраційного посвідчення до прийняття рішення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, про поновлення або скасування державної реєстрації у разі встановлення факту, що заявник (власник реєстраційного посвідчення) цих лікарських засобів або уповноважений ним представник прямо або опосередковано є пов'язаним із суб'єктами господарювання, включаючи їх представників, їх відокремлені підрозділи (філії, представництва), ліцензіатів, заявників, виробників та постачальників, які здійснюють пряму або опосередковану діяльність з виробництва лікарських засобів на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь, або після 23 лютого 2022 року вчиняли правочини щодо участі хоча б в одному з етапів виробництва будь-якого лікарського засобу чи АФІ підприємством, розташованим на території держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь, надавали такому підприємству в користування фармацевтичні матеріальні або нематеріальні активи або пов'язані із ними патенти, дозволи, ліцензії, реєстраційні посвідчення, права та інші документи, необхідні для виробництва фармацевтичної продукції, у тому числі лікарських засобів, а також виробництва АФІ, здійснювали передачу їх у найм (оренду) або відчужували їх прямо або опосередковано у власність резидентів держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь для виробництва фармацевтичної продукції. Рішення про скасування державної реєстрації лікарського засобу у випадках, передбачених п'ятим реченням цієї частини, може бути прийняте не раніше ніж через три місяці після ухвалення рішення про тимчасове зупинення дії реєстраційного посвідчення на цей лікарський засіб за погодженням з Кабінетом Міністрів України у разі, якщо заявник (власник реєстраційного посвідчення) продовжує діяльність, передбачену п'ятим реченням цієї частини".

2. Статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:

"На період дії воєнного стану в Україні Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, може тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров'я України в таких лікарських засобах у повному обсязі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і діє до завершення тримісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.

2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нових нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
22 травня 2022 року
N 2271-IX
показати весь коментар
24.06.2022 19:56 Відповісти
Туго читається, як і вся канцелярщина, але начебто все норм.
показати весь коментар
24.06.2022 20:44 Відповісти
головне що на 2023 рік заказано вакцину від ковіду
а на 2022 було заплановано закупити 5 млн доз (і під це виділялись гроші з держбюджету)
розумію що держбюджет порожній, але відслідкувати куди і що пішло можливо (якщо дуже б закортіло)...тільки кому воно треба??? ще вийдеш на свого дружбана або квартальця...
показати весь коментар
24.06.2022 19:10 Відповісти
заказано значит купят. 1 млн. военных умножаем на 2 получим 2млн. доз. уколят всех в обязательном порядке.
показати весь коментар
29.06.2022 23:18 Відповісти
Перед тем как делать выводы из таких громких заявлений, неплохо бы для начала узнать о том, кто это ляпает. Кто-то знает, что такое "Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів"?... И кто такой её "президент"?
показати весь коментар
24.06.2022 19:12 Відповісти
Дуже слушне зауваження. Бо це заява президента якоїсь благодійної організації з цікавою юридичною адресою реєстрації. На скільки вона впливова та наскільки володіє питанням щодо забезпечення ліками ще треба аналізувати.
показати весь коментар
24.06.2022 19:39 Відповісти
Це кінчене МОЗ давно пора розігнати за надуману пандемію коронавірусу....
показати весь коментар
24.06.2022 19:13 Відповісти
Завали хлебало, у меня подруга от короны умерла. Месяц под экмо лучшие врачи не смогли спасти.
И я сам в больнице чуть от короны не умер.
показати весь коментар
24.06.2022 19:20 Відповісти
ну ти й уйобок
показати весь коментар
24.06.2022 21:20 Відповісти
запретить препараты из ЕС и США, чтобы добить украинцев окончательно, чтобы наверняка. естественный отбор. выживут самые сильные.
показати весь коментар
24.06.2022 19:16 Відповісти
Можливо спочатку треба створити у достатній кількості свої виробництва? Ще санкцій щодо ЄС та США нам не вистачало, коли учора нам надали статус кандидата у члени ЄС...
показати весь коментар
24.06.2022 19:17 Відповісти
Не переживайте, Беня вам через себя лекарства подгонит, только уже дороже.
показати весь коментар
24.06.2022 19:20 Відповісти
Розуму немає- вважай калікою.Інколи здається,що чиновники спочатку людям повідомляють,а потім починають щось робити.А повинні навпаки: щоб запобігти тому - то й тому ,ми зробили те і те.Повні довбойопи!
показати весь коментар
24.06.2022 19:20 Відповісти
Я не пойняв, на кого санкції накалали, на підорляндію чи на нас весь світ наклав? який Дефіцит ліків, там хтось окуїв вкрай чи шо?
показати весь коментар
24.06.2022 19:21 Відповісти
Павлик не пишите бред в Германии даже нет в наличи в аптеках свободном доступе и 20% того что естьв аптеках Украины многире препараты фармацевты тамошние вообще не понмиают что есть такие многи вещи в Германии продаются с ************ накрутками как бады... чтобы купить грубо говоря пачку от головной боли таблеток нада пойти к доктору 3 недели ждать по череди сдать кучу НЕНУЖДНЫХ АНАЛИЗОВ И ОСЛЕДОВАНИЙ А ПОТОМ МОЖЕТ БЫТЬ ДОХТУР ВЫПИШЕТ ВАМ РЕЦЕПТ...... наши братья с Германии за 3 суток успевают обернутся туда обратно в Украину и сделать завоз партии препаратов...с Украины... вот только из за дебильных высосаныхз в угоду врачебной мафйии и мафии фармацевтики правил и не хочу застать Евросоюз в Украине как минмиум лет ...цать...
показати весь коментар
24.06.2022 20:20 Відповісти
Так, але Німеччина - не вся Європа. Десь дорожче, десь дешевше. (Іспанія, наприклад, дешевше) З рецептами - так, в Україні дуже багато можна купити того, що не купиш деінде ще.
показати весь коментар
25.06.2022 02:48 Відповісти
Та да, на колінці зроблені препарати є 80 відсотків тому в Україні вони є
показати весь коментар
25.06.2022 09:22 Відповісти
А як це,офіційно не поставляються,але приходиться купувати ліки з Індії(контрабас)там 120рупій,тут 850грн.,а українські ще раз така сума.
показати весь коментар
24.06.2022 23:13 Відповісти
Застав дурня богу молитись....
показати весь коментар
24.06.2022 19:40 Відповісти
так он позеленеет еще больше
показати весь коментар
24.06.2022 19:43 Відповісти
ТАК ЗАРАЗИТЕ ПЛЕННЫХ РОССИЯН И ЗАПУСТИТЕ ИХ СО ВСЕХ СТОРОН В РФ !)
показати весь коментар
24.06.2022 19:55 Відповісти
Ну не тягне санітар ляшко, він не для цього стажувався у ВОЗі. Вакцинки, то його. Там розуму не потрібно було.
Елітка без препаратів, навіть дуже специфічних не залишиться. Недаремно пальчевський по Кракову у рожевих штанцях гуляє.
А люди, тот таке.
показати весь коментар
24.06.2022 20:09 Відповісти
Що це за фігня отут нажрукована? Якийсь невідомий дядько з якоїсь невідомої організації розганяє паніку з невідомої причини. Чита'мо закон, і там жодного слова про заборону ліків виробництва Європи або Америки. Тільки про кацапські і білоруські.
показати весь коментар
24.06.2022 20:16 Відповісти
Як же воно прибере ідіотів біля себе коли само ідіот?
показати весь коментар
25.06.2022 06:42 Відповісти
С такими лозунгами Украина не встанет , она ляжет. ***** напал так и ковид дрыснул , вопросов много , ответов ноль..
показати весь коментар
24.06.2022 20:58 Відповісти
долдоны конченные..
показати весь коментар
24.06.2022 21:43 Відповісти
Не "стикнеться", а зіткнеться.
показати весь коментар
24.06.2022 22:06 Відповісти
Ведь приняли же норм закон - все лицензирование препараты в ЕС и США не нуждаются в лиц Украины.
Я согласен с запретом препаратов из рашки и картоплестана...
Но нах трогать фирмы, которые в рашку поставляют?
Явно какой то наследник Богатыревой хочет присесть на эти потоки.
показати весь коментар
25.06.2022 04:06 Відповісти
зараз трошки покращівся асортимент в аптеках, а ще 2 місяця назад не могла знайти свої ліки від варикозу, по всіх аптеках багала. зара дивлюсь спершу наявність в інтернеті https://likiteka.info а потім вже марафони по всіх пунктах нарізаю. все буде Україна, будьте добріші один до одного
показати весь коментар
19.09.2022 17:25 Відповісти
 
 