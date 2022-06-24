Україна стикнеться з браком медпрепаратів найближчим часом

Поки Міністерство охорони здоровʼя складає список заборонених до ввезення в Україну препаратів, самі українці найближчим часом стикнуться з дефіцитом ліків, а як наслідок — із загостренням хвороб.

Про це повідомив президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

МОЗ досі не оприлюднив ліки, які потрапляють під заборону згідно з законом 2271-IX, яким Верховна Рада заборонила не лише ліки, вироблені в Росії та Білорусі, а і ліки міжнародних компаній, вироблені в інших країнах.

"Два завдання поставили наші депутати Мінздраву:

1. Заборонити руські та білоруські ліки. Це просто, без них можна обійтись. Потрібно було зробити 8 років тому.

2. Заборонити сотні ліків, виробництва ЕС, США, інших країн, як "покарання" для іноземних фармкомпаній, що поставляють ліки до Росії", – стверджує Сердюк.

Основну проблему Сердюк бачить в тому, що чиновники МОЗу на "розтяжці", бо будуть більше боятись звинувачень в колабораціонізмі, за який відповідальність є, подекуди й кримінальна, а за втрату здоров’я пацієнтами – немає.

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"Те, що нарешті заборонили ліки, вироблені в Росії та Білорусі – всі тільки за. Але зараз йдеться про сотні і сотні ліків міжнародних компаній, які вироблені в Європі, Азії, США та інших країнах. Вже зараз чиновники шукають вихід, в кулуарах МОЗу говорять про якісь "зелені коридори" для певних ліків. Ну це ж спокуса і для хабарництва і для контрабанди і для контрафакту.", – додає Сердюк.

Також президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів наводить досвід країн ЄС, кандидатом на вступ до якого ми вчора стали. Там прийнято за 6 місяців попереджати лікарів та пацієнтів про вихід певного препарату з ринку, щоб був час поступово підібрати заміну. А як українські лікарі в часи війни, з частково знищеною, а частково переповненою інфраструктурою медичних закладів зможуть провести заміну, покаже час.