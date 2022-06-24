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Об отступлении из Лисичанска речь пока не идет, - председатель РГА Власенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко заверил, что об отступлении военных из Лисичанска пока речь не идет.
Об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Авиация работает, "Точки-У", работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села - Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское.
Везде обстрелы, боевые действия.
Об отступлении из Лисичанска пока речь не идет", - заявил Власенко.
Власенко также заверил, что украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится "некоторое время, это не вопрос часа или дня".
Топ комментарии
+8 Ан Мур
показать весь комментарий24.06.2022 19:17
+8 Right Right 2d264255
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+4 Влад Влад 650ec637
показать весь комментарий24.06.2022 19:21
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Надо выбивать из кацапов людей (самое важное), боеприпасы ценные (на втором месте) и уже затем технику (на третьем, так как техники у них очень много и нужно именно целиком уничтожать в неремонтнопригодное состояние). И конечно самолеты с летчиками, это просто подарок, когда уничтожается птичка. Без самолетов они могут потерять всю армию и попасть в котел уже от нас.
Фото Johanna-Maria Fritz. @svoicity
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