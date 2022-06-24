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Об отступлении из Лисичанска речь пока не идет, - председатель РГА Власенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко заверил, что об отступлении военных из Лисичанска пока речь не идет.

Об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Авиация работает, "Точки-У", работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села - Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское.

Везде обстрелы, боевые действия.

Об отступлении из Лисичанска пока речь не идет", - заявил Власенко.

Читайте также: Отбит штурм в районе южной окраины Лисичанска, враг захватил Николаевку на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ

Власенко также заверил, что украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится "некоторое время, это не вопрос часа или дня".
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Топ комментарии
+8
зеленій зеко/манді, всім зеклоунам - ВІРИ НЕМА від слова "зовсім"
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24.06.2022 19:17
+8
Думаю Зеленський здасть Лисичанськ
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24.06.2022 19:19
+4
Наклеп та провокація.
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24.06.2022 19:21
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Ну канєшно же. Вєдь всьо пад кантролєм.
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24.06.2022 19:07 Ответить
Єсссєсна.
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24.06.2022 19:15 Ответить
Бульбаши поставляют боеприпасы парашникам, новость как бы имеет две стороны...
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24.06.2022 19:15 Ответить
зеленій зеко/манді, всім зеклоунам - ВІРИ НЕМА від слова "зовсім"
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24.06.2022 19:17 Ответить
Думаю Зеленський здасть Лисичанськ
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24.06.2022 19:19 Ответить
Не надо заниматься самопромывкой мозгов, в такой ситуации Лисичанск спасти может только авиация с ЧВК натовскими пилотами или еще одна халява как с переправой с ныряющими танками, что вполне возможно кстати, погода пока не высушила все реки.

Надо выбивать из кацапов людей (самое важное), боеприпасы ценные (на втором месте) и уже затем технику (на третьем, так как техники у них очень много и нужно именно целиком уничтожать в неремонтнопригодное состояние). И конечно самолеты с летчиками, это просто подарок, когда уничтожается птичка. Без самолетов они могут потерять всю армию и попасть в котел уже от нас.
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24.06.2022 20:44 Ответить
До чого тут Зеленський? І звідки ви взяли що щось взагалі "здають"? Розплодилося ж вас, зрадофілів і всепропальщиків
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24.06.2022 21:10 Ответить
твой зеленский мудак и предатель понабирал таких же мудаков и кремлядей-украинофобов типа арестовича дермака и арахамию
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24.06.2022 23:28 Ответить
Наклеп та провокація.
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24.06.2022 19:21 Ответить
Що за бригади? Коли поклали?
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24.06.2022 19:27 Ответить
Теж чув про це
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24.06.2022 19:37 Ответить
Такі заяви взагалі не варті уваги- лише ГШ.
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24.06.2022 19:20 Ответить
А що РДА замість ЗСУ веде бойові дії? Чому від цивільної особи йдуть повідоблення про військові справи? Так до виборів ще далеко, щоб піаритись!
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24.06.2022 19:34 Ответить
Конфігурація фронту під Лисичанськом така ж, як була під Верденом у Франції понад 100 років тому під час 1 світової війни. Тактика московитів теж така ж сама, як і тоді - "артилерія руйнує, піхота займає". Але французьке командування, щоб запобігти прориву фронту німцями, кинуло у Верденську м'ясорубку 600 тисяч солдатів. Загинуло 300 тисяч. Але французи за 4 місяці втримали оборону. Хоча німці в деякі дні гатили мільйоном снарядів в день по французьких позиціях. Французи тоді мобілізували ВСІХ чоловіків від 20 до 45 років. А у нас зараз що? По тилових містах ходять юрби молодих чоловіків з пивом, байдикують. І це називається "загальна мобілізація". Ганьба якась.
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24.06.2022 19:34 Ответить
Ти сам з окопа пишеш?
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24.06.2022 20:11 Ответить
Я тобі маю звітувати? Чи ти зможеш відрізнити блиндаж від окопу?
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24.06.2022 20:48 Ответить
ты просто дятел где у нас загальна мобилизация?
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24.06.2022 23:29 Ответить
В москалів зараз ще є авіація і крилаті ракети.Артилерія набагато краща,є ще рсзо,сонцепеки і тд.Ви що хочете мільйон положити? Це ж буде тотальний розгром України тоді.
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24.06.2022 21:33 Ответить
Вони захищали наш Сєвєродонецьк так довго, як могли 💔 Стільки болю та втоми у цьому погляді.
Фото Johanna-Maria Fritz. @svoicity

https://t.me/raspisnoyredaktor/2261
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24.06.2022 19:41 Ответить
https://t.me/raspisnoyredaktor/2261
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24.06.2022 19:42 Ответить
Красномовне фото.
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24.06.2022 20:59 Ответить
про від ступ на разі не йдеться,та мова про нього наразі ведеться.
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24.06.2022 19:42 Ответить
ключевое слово здесь-ПОКА...
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24.06.2022 20:09 Ответить
Потом может быть поздно. Горское и Золотое наглядный пример.
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24.06.2022 20:26 Ответить
То були заманили в Лисичанськ, щоб там роздовбати, тепер відступили, щоб там роздовбати. Мабуть, бєзумная такі хитрі плани координує, як вона висловилась. Пане Залужний, подавайте рапорт на звільнення, вам там вже робити нічого - "все уже скоордініровано до вас" (с) Операция Ы (ну, трохи перефразовано, але суть та сама). Мдє, хітро...
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24.06.2022 20:57 Ответить
А кого ви бачите командувачем після Залужного?
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24.06.2022 22:51 Ответить
Ну, як кого? Когда страна прикажет бить Залужним, у нас Залужним становітся... далі за списком дитячих друзів з пісочниці криворізького дворика
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24.06.2022 23:36 Ответить
Нужно отходить с техникой на Северск как можно скорее
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24.06.2022 23:51 Ответить
 
 