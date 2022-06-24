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Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться, - голова РДА Власенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Голова Сєверодонецької райдержадміністрації Роман Власенко запевнив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.

Про це він повідомив в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

 "Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське.

Скрізь обстріли, бойові дії.

Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться", - заявив Власенко.

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Власенко також запевнив, що українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться "деякий час, це не питання години або дня".
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Топ коментарі
+8
зеленій зеко/манді, всім зеклоунам - ВІРИ НЕМА від слова "зовсім"
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24.06.2022 19:17
+8
Думаю Зеленський здасть Лисичанськ
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24.06.2022 19:19
+4
Наклеп та провокація.
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24.06.2022 19:21
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Ну канєшно же. Вєдь всьо пад кантролєм.
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24.06.2022 19:07 Відповісти
Єсссєсна.
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24.06.2022 19:15 Відповісти
Бульбаши поставляют боеприпасы парашникам, новость как бы имеет две стороны...
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24.06.2022 19:15 Відповісти
зеленій зеко/манді, всім зеклоунам - ВІРИ НЕМА від слова "зовсім"
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24.06.2022 19:17 Відповісти
Думаю Зеленський здасть Лисичанськ
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24.06.2022 19:19 Відповісти
Не надо заниматься самопромывкой мозгов, в такой ситуации Лисичанск спасти может только авиация с ЧВК натовскими пилотами или еще одна халява как с переправой с ныряющими танками, что вполне возможно кстати, погода пока не высушила все реки.

Надо выбивать из кацапов людей (самое важное), боеприпасы ценные (на втором месте) и уже затем технику (на третьем, так как техники у них очень много и нужно именно целиком уничтожать в неремонтнопригодное состояние). И конечно самолеты с летчиками, это просто подарок, когда уничтожается птичка. Без самолетов они могут потерять всю армию и попасть в котел уже от нас.
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24.06.2022 20:44 Відповісти
До чого тут Зеленський? І звідки ви взяли що щось взагалі "здають"? Розплодилося ж вас, зрадофілів і всепропальщиків
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24.06.2022 21:10 Відповісти
твой зеленский мудак и предатель понабирал таких же мудаков и кремлядей-украинофобов типа арестовича дермака и арахамию
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24.06.2022 23:28 Відповісти
Наклеп та провокація.
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24.06.2022 19:21 Відповісти
Що за бригади? Коли поклали?
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24.06.2022 19:27 Відповісти
Теж чув про це
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24.06.2022 19:37 Відповісти
Такі заяви взагалі не варті уваги- лише ГШ.
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24.06.2022 19:20 Відповісти
А що РДА замість ЗСУ веде бойові дії? Чому від цивільної особи йдуть повідоблення про військові справи? Так до виборів ще далеко, щоб піаритись!
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24.06.2022 19:34 Відповісти
Конфігурація фронту під Лисичанськом така ж, як була під Верденом у Франції понад 100 років тому під час 1 світової війни. Тактика московитів теж така ж сама, як і тоді - "артилерія руйнує, піхота займає". Але французьке командування, щоб запобігти прориву фронту німцями, кинуло у Верденську м'ясорубку 600 тисяч солдатів. Загинуло 300 тисяч. Але французи за 4 місяці втримали оборону. Хоча німці в деякі дні гатили мільйоном снарядів в день по французьких позиціях. Французи тоді мобілізували ВСІХ чоловіків від 20 до 45 років. А у нас зараз що? По тилових містах ходять юрби молодих чоловіків з пивом, байдикують. І це називається "загальна мобілізація". Ганьба якась.
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24.06.2022 19:34 Відповісти
Ти сам з окопа пишеш?
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24.06.2022 20:11 Відповісти
Я тобі маю звітувати? Чи ти зможеш відрізнити блиндаж від окопу?
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24.06.2022 20:48 Відповісти
ты просто дятел где у нас загальна мобилизация?
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24.06.2022 23:29 Відповісти
В москалів зараз ще є авіація і крилаті ракети.Артилерія набагато краща,є ще рсзо,сонцепеки і тд.Ви що хочете мільйон положити? Це ж буде тотальний розгром України тоді.
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24.06.2022 21:33 Відповісти
Вони захищали наш Сєвєродонецьк так довго, як могли 💔 Стільки болю та втоми у цьому погляді.
Фото Johanna-Maria Fritz. @svoicity

https://t.me/raspisnoyredaktor/2261
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24.06.2022 19:41 Відповісти
https://t.me/raspisnoyredaktor/2261
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24.06.2022 19:42 Відповісти
Красномовне фото.
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24.06.2022 20:59 Відповісти
про від ступ на разі не йдеться,та мова про нього наразі ведеться.
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24.06.2022 19:42 Відповісти
ключевое слово здесь-ПОКА...
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24.06.2022 20:09 Відповісти
Потом может быть поздно. Горское и Золотое наглядный пример.
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24.06.2022 20:26 Відповісти
То були заманили в Лисичанськ, щоб там роздовбати, тепер відступили, щоб там роздовбати. Мабуть, бєзумная такі хитрі плани координує, як вона висловилась. Пане Залужний, подавайте рапорт на звільнення, вам там вже робити нічого - "все уже скоордініровано до вас" (с) Операция Ы (ну, трохи перефразовано, але суть та сама). Мдє, хітро...
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24.06.2022 20:57 Відповісти
А кого ви бачите командувачем після Залужного?
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24.06.2022 22:51 Відповісти
Ну, як кого? Когда страна прикажет бить Залужним, у нас Залужним становітся... далі за списком дитячих друзів з пісочниці криворізького дворика
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24.06.2022 23:36 Відповісти
Нужно отходить с техникой на Северск как можно скорее
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24.06.2022 23:51 Відповісти
 
 