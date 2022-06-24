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Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться, - голова РДА Власенко
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Голова Сєверодонецької райдержадміністрації Роман Власенко запевнив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.
Про це він повідомив в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське.
Скрізь обстріли, бойові дії.
Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться", - заявив Власенко.
Власенко також запевнив, що українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться "деякий час, це не питання години або дня".
Топ коментарі
+8 Ан Мур
показати весь коментар24.06.2022 19:17
+8 Right Right 2d264255
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+4 Влад Влад 650ec637
показати весь коментар24.06.2022 19:21
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Надо выбивать из кацапов людей (самое важное), боеприпасы ценные (на втором месте) и уже затем технику (на третьем, так как техники у них очень много и нужно именно целиком уничтожать в неремонтнопригодное состояние). И конечно самолеты с летчиками, это просто подарок, когда уничтожается птичка. Без самолетов они могут потерять всю армию и попасть в котел уже от нас.
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