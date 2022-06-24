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Боец 79-й ОДШБр из ПЗРК "Игла" сбил российский штурмовик Су-25
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 24 июня, на одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины сбил российский штурмовик Су-25 "Грач".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что самолет оккупантов навсегда приземлен из ПЗРК "Игла".
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Вітаю з ювілеєм!
Дуже гарно хлопець Іглою поцілив.
Героям слава!!!