Боец 79-й ОДШБр из ПЗРК "Игла" сбил российский штурмовик Су-25

Сегодня, 24 июня, на одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины сбил российский штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что самолет оккупантов навсегда приземлен из ПЗРК "Игла".

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