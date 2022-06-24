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Боєць 79-ї ОДШБр з ПЗРК "Ігла" збив російський штурмовик Су-25

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

грач,су25

Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків, військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України збив російський штурмовик Су-25 "Грач".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що літак окупантів назавжди приземлено з ПЗРК "Ігла".

Також читайте: Бійці 72-ї ОМБр збили "Іглою" російський Су-25 на Донеччині

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+48
Герою хвала!
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24.06.2022 19:43
+38
слава ЗСУ!
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24.06.2022 19:45
+32
Іл - 76 та Су-25 ! (два єноти)
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24.06.2022 19:58
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Герою хвала!
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24.06.2022 19:43 Відповісти
ДШВ України-черговий респект...
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24.06.2022 19:45 Відповісти
День авіації триває!
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24.06.2022 19:45 Відповісти
слава ЗСУ!
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24.06.2022 19:45 Відповісти
красавцы. кацманавта первым делом на кол
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24.06.2022 19:46 Відповісти
Эти рашоприлетчики летают в один конец, у них пиросредства в катапультное кресло К-36ДМ не установлены, чтобы в плен не попадали.
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24.06.2022 20:07 Відповісти
Це виходить, що 400-й кацаполет розмочили!
Вітаю з ювілеєм!
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24.06.2022 19:48 Відповісти
Не исчё 84 и мардве не на чем и некому летать будет. ПС. Вертопрахи не в счет.
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24.06.2022 20:29 Відповісти
Стингеры только против орланов хороши, Иглы рулят против самолетов.
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24.06.2022 19:50 Відповісти
Нех....й шастать.
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24.06.2022 19:51 Відповісти
Шо с пилотом? Семье бежать за выплатами?
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24.06.2022 19:51 Відповісти
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24.06.2022 19:56 Відповісти
Іл - 76 та Су-25 ! (два єноти)
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24.06.2022 19:58 Відповісти
Хороший день - у орків чомусь впав і згоріа іл-76, 80 одшбр завадила ка-52, а 79 зажмурила су-25. Хороший день, правильний ....
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24.06.2022 19:59 Відповісти
Літаки + гелікоптери перевалило за 400 разом! Чекаємо на 500 поскоріше!
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24.06.2022 20:22 Відповісти
А кто єто сделал?
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24.06.2022 19:59 Відповісти
повзе лічильник.... дайош 250 пташок!
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24.06.2022 20:02 Відповісти
красень), сподіваюсь нагорода буде достойна
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24.06.2022 20:10 Відповісти
Штурмовик Су-25 "Грач" - это бронированный дозвуковой военный самолет. Им управляет один пилот. Приблизительная стоимость такого самолета - около 11 миллионов долларов.
Дуже гарно хлопець Іглою поцілив.
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24.06.2022 20:13 Відповісти
Кому продали Стінгери?
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24.06.2022 20:17 Відповісти
За такое меткое попаданий хлопцу Героя Украины
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24.06.2022 20:25 Відповісти
давай іщьо!!!!
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24.06.2022 20:31 Відповісти
и опять "игла".
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24.06.2022 20:35 Відповісти
Добра новина, давненько рашиськи літаки не збивали . Слава ЗСУ ! і Слава відважному військовому !
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24.06.2022 20:40 Відповісти
За такие точные выстрелы надо вручать награды и денежные премии
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24.06.2022 20:41 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.06.2022 21:28 Відповісти
Опять за штурвалом сидел очередной боевой пердун-пенсионер?
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24.06.2022 21:40 Відповісти
прокладка между сиденьем и штурвалом, надеюсь, тоже приземлена навечно
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24.06.2022 21:46 Відповісти
так что Игла лучше Стингера или ей легче наводить? я вообще не прелставляют как можно так быстро вскинуть навести и пульнуть это надо знать точно откуда лети сушка
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24.06.2022 23:33 Відповісти
Смерть кацапам!
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24.06.2022 23:35 Відповісти
 
 