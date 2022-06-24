Боєць 79-ї ОДШБр з ПЗРК "Ігла" збив російський штурмовик Су-25

Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків, військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України збив російський штурмовик Су-25 "Грач".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що літак окупантів назавжди приземлено з ПЗРК "Ігла".

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