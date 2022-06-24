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Боєць 79-ї ОДШБр з ПЗРК "Ігла" збив російський штурмовик Су-25
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків, військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України збив російський штурмовик Су-25 "Грач".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що літак окупантів назавжди приземлено з ПЗРК "Ігла".
Топ коментарі
+48 Leon Renk bcc9a743
показати весь коментар24.06.2022 19:43
+38 stavr
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+32 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар24.06.2022 19:58
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Вітаю з ювілеєм!
Дуже гарно хлопець Іглою поцілив.
Героям слава!!!